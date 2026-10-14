À retenir Cegid Payroll convient aux organisations qui recherchent une couverture paie et RH large, avec des processus structurés et de nombreuses intégrations ;

Payfit, Sage 100 Paie & RH, Silae, Nibelis et ADP répondent à des besoins différents selon la taille de l’entreprise, la complexité de la paie et le niveau de service attendu ;

Le bon choix dépend de cinq critères : paie native , conventions collectives, intégration au SIRH, accompagnement et conditions de migration ;

La migration depuis Cegid doit prévoir un audit des données, un paramétrage, des contrôles en double et une validation avant la première paie ;

Cegid et Silae ont annoncé leur intention de fusionner le 9 septembre 2026, avec une clôture attendue au premier semestre 2027 sous réserve des étapes nécessaires. Cette annonce ne permet pas encore de déduire les futurs produits, tarifs ou conditions commerciales.

Payfit, Sage 100 Paie & RH, Silae, Nibelis et ADP sont des alternatives crédibles à Cegid. Elles ne répondent pas au même besoin : certaines privilégient la paie native et le service managé, d’autres la profondeur fonctionnelle, la modularité ou l’externalisation. Pour choisir, comparez surtout votre effectif, vos conventions collectives, vos flux RH, votre besoin d’accompagnement et le coût total de la transition.

Pourquoi chercher une alternative à Cegid Payroll ?

Cegid Payroll couvre la paie, les déclarations sociales et une partie de la gestion RH. Chercher une alternative se justifie si vous voulez alléger le paramétrage, rapprocher la paie des RH ou confier davantage d’opérations à un service spécialisé.

Une solution conçue pour des organisations structurées

Cegid présente Payroll Ultimate comme une solution destinée notamment aux ETI et aux grandes entreprises. Sa page produit met en avant la gestion de la paie et de la DSN, les contrôles personnalisables, les portails salariés et managers, les tableaux de bord, les connecteurs et la gestion multi-sociétés ou multi-établissements. Cette couverture peut répondre à des organisations complexes, mais elle suppose de clarifier les rôles entre équipes paie, RH, informatique et intégrateurs.

Pour une PME, vérifiez surtout si cette couverture correspond à vos ressources internes et à votre rythme de changement. Une solution plus ciblée peut réduire les interfaces et les tâches à coordonner.

Une charge administrative qui pèse sur les équipes

Le choix d’une alternative répond aussi à un enjeu de temps. Selon des contenus publics liés au Baromètre RH Tissot x Payfit 2026, 62 % des professionnels RH déclarent consacrer entre 1 et 5 jours par mois à la gestion de la paie. Une autre publication issue du même baromètre indique que 74 % passent entre 3 et 6 heures par jour sur des tâches administratives.

Ces chiffres décrivent une charge de travail, pas un retour sur investissement. Une autre publication fondée sur ce baromètre indique que les SIRH complets représentent 35 % des usages en 2026, contre 24 % en 2024. Mesurez donc le temps passé sur les variables, les contrôles, les corrections, les échanges avec les salariés et les déclarations avant de comparer les offres.

Quels critères faut-il comparer avant de remplacer Cegid ?

Comparez une alternative à Cegid sur le périmètre réellement utilisé, et non sur le nombre de fonctionnalités affichées. Les critères les plus importants sont la production de la paie, la couverture conventionnelle, l’intégration avec les RH, le niveau d’accompagnement et la méthode de déploiement.

Cinq critères pour une comparaison utile

Commencez par le périmètre de paie : salariés, établissements, sociétés, conventions, contrats et situations particulières. Vérifiez ensuite si les données RH alimentent la paie. Une paie native intégrée au SIRH limite les ressaisies ; une solution connectée peut convenir si votre architecture est déjà stabilisée. Pour approfondir le choix d’un logiciel de paie multi-conventions, vérifiez aussi les règles propres à chaque convention.

Le troisième critère concerne la conformité opérationnelle. La déclaration sociale nominative (DSN) rassemble les informations issues de la paie et certains signalements d’événements. Les organismes officiels rappellent que sa transmission repose sur les données de paie et que les anomalies doivent pouvoir être identifiées puis corrigées. Demandez donc qui prépare les déclarations, qui contrôle les retours et qui intervient en cas d’écart.

Enfin, examinez le service. Clarifiez qui collecte les variables, génère les bulletins, échange avec les organismes, pilote la migration et conserve la validation finale.

Critère Questions à poser Pourquoi ce critère compte Paie native La paie est-elle produite dans la même plateforme que les RH ? Vous réduisez les ressaisies et les contrôles entre systèmes. Conventions collectives Les conventions utiles à votre activité sont-elles couvertes et mises à jour ? Vous limitez le risque de paramétrage incomplet lors des évolutions conventionnelles. DSN et contrôles Qui prépare, vérifie et corrige les déclarations ? Vous identifiez clairement les responsabilités sur le cycle déclaratif. Accompagnement Disposez-vous d’experts paie, d’un intégrateur ou d’un support standard ? Le niveau de service doit correspondre à vos ressources internes. Migration Quel audit des données, quel calendrier et quels contrôles sont prévus ? Une transition maîtrisée protège la première paie et l’historique salarié.

Quelles sont les meilleures alternatives à Cegid pour une PME ou une ETI ?

Un comparatif du meilleur logiciel de paie permet de situer cette approche parmi les autres solutions.

Payfit se distingue par une paie native et une prise en charge opérationnelle du cycle de paie. Sage 100 Paie & RH vise les organisations qui veulent garder la main sur une solution riche. Silae et Nibelis couvrent des environnements paie et RH structurés, tandis qu’ADP propose plusieurs niveaux de service, jusqu’à l’externalisation complète.

Solution Cible principale Périmètre mis en avant Mode de paie Service ou déploiement Payfit PME et organisations en croissance Paie produite par des experts, plateforme RH et Payfit AI Paie native intégrée Mise en place accompagnée Sage 100 Paie & RH PME et ETI structurées Paie, RH, déclarations et paramétrage approfondi Paie native Sage Accompagnement par des partenaires Silae Entreprises et cabinets qui recherchent une paie spécialisée Production et validation des bulletins, variables, DSN, congés, contrats et pilotage RH Paie native Silae Déploiement via cabinet, intégrateur ou en direct selon l’offre Nibelis PME et ETI à la recherche d’un SIRH intégré Paie et RH dans une suite cloud Paie native dans la suite Accompagnement expert ADP PME, ETI et groupes ayant besoin de services modulaires Paie, logiciel et externalisation Paie et services selon le niveau choisi Coproduction, services managés et externalisation complète

Payfit : paie native et service expert pour réduire la charge opérationnelle

Payfit réunit paie et RH dans une même plateforme, avec une prise en charge experte de la production (variables, bulletins et démarches auprès des organismes). Un des points différenciants est la capacité de Payfit à porter la responsabilité des paies et des déclarations, vous permettant, en parallèle, de conserver la visibilité et la validation finale.

Cette approche dépasse un logiciel à exploiter seul avec Payfit AI qui répond aux questions, détecte des anomalies et effectue certaines tâches selon le contexte de l’entreprise. Vous combinez ainsi production prise en charge et assistance contextualisée.

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Sage 100 Paie & RH : une couverture riche pour une équipe structurée

Sage 100 Paie & RH propose la préparation des bulletins, les déclarations sociales, la gestion administrative et des fonctions RH. Sont également couverts la veille juridique, les contrôles et l’accès à un accompagnement par des partenaires.

Cette solution convient aux entreprises qui disposent d’une équipe pour piloter paramètres, contrôles et évolutions. Elle conserve une forte maîtrise interne, mais demande du temps de configuration et de maintenance.

Silae : une référence pour les environnements paie et conventionnels complexes

Silae présente une suite qui couvre la production et la validation des bulletins, la saisie des variables, la DSN, les congés, les contrats et le pilotage RH. Son offre peut être déployée par un cabinet, un intégrateur ou en direct selon le produit choisi.

Silae convient si votre priorité est la profondeur paie et des situations conventionnelles variées. Pour élargir la comparaison, vous pouvez aussi consulter les alternatives à Silae. Il convient toutefois d'intégrer le mode d’accompagnement, qui dépend du partenaire ou de l’équipe d’administration.

Bon à savoir Le 9 septembre 2026, Cegid et Silae ont annoncé leur intention de fusionner, avec une clôture attendue au premier semestre 2027, sous réserve des étapes nécessaires.

Nibelis : une suite cloud intégrée pour la paie et les RH

Nibelis se présente comme une suite intégrée de paie et de gestion des ressources humaines. Son offre met en avant la centralisation, l’accompagnement expert et des modules couvrant notamment la paie, les absences, les contrats et le pilotage RH.

Nibelis peut convenir si vous voulez un environnement RH complet et un projet cadré. N'hésitez pas à demander une démonstration sur vos cas réels : établissements, conventions, interfaces, reporting et salariés.

ADP : plusieurs niveaux de service, de la coproduction à l’externalisation

ADP propose à la fois des services de paie, un logiciel et des offres d’externalisation. Son offre distingue la coproduction, dans laquelle l’entreprise conserve certains processus, les services managés et l’externalisation complète de la paie et du SIRH.

Cette gradation convient pour l'externalisation de paie d'une ETI qui délègue progressivement ou à une PME qui recherche un service plus managé. Les responsabilités, flux, délais de validation et support restent à préciser en amont.

Pourquoi Payfit peut-il être une alternative pertinente à Cegid ?

Payfit est pertinent si votre priorité est de combiner paie native, gestion RH centralisée et prise en charge experte. Vous ne choisissez pas seulement une interface : vous choisissez un niveau de service, une organisation du cycle de paie et une visibilité sur les opérations qui restent à valider.

Une autre répartition des rôles sur la paie

Avec un service de paie managé, les experts prennent en charge les opérations prévues au contrat. Vous transmettez ou validez les éléments nécessaires et gardez accès aux données. L’équipe RH gagne du temps sans perdre son rôle de décision.

Comparez donc le modèle de fonctionnement, pas seulement les modules. Demandez qui saisit les variables, prépare les bulletins, vérifie les anomalies, suit les retours déclaratifs et répond aux salariés. Vous distinguerez un logiciel interne d’un service de paie et RH plus managé.

Une transition à cadrer sur vos données

Payfit indique publiquement qu’une migration peut être réalisée en deux semaines dans certains cas. Le délai réel dépend du nombre de salariés, des historiques, des conventions collectives, des interfaces et de la qualité des données exportées. Ne retenez donc pas ce délai comme une garantie générale.

Avant de demander une proposition, rassemblez contrats, historiques, paramètres conventionnels, variables, absences, organismes, établissements et règles de validation. Vous comparerez des périmètres équivalents et les responsabilités réellement incluses.

Une migration fiable suit quatre étapes : cadrer le périmètre, auditer les données, tester la paie puis basculer après validation. Le changement ne doit pas être traité comme un simple import de fichiers, car les erreurs sur une fiche de paie peuvent aussi résulter d’un paramétrage incomplet et se retrouver dans les bulletins et les déclarations.

Les quatre étapes à prévoir

cadrer : listez les sociétés, établissements, effectifs, conventions, historiques, interfaces et responsabilités de chaque équipe ; auditer : contrôlez les données salariés, contrats, compteurs, rubriques, organismes et historiques avant leur reprise ; tester : comparez plusieurs cycles, vérifiez les écarts de bulletins, contrôlez les déclarations et faites valider les résultats ; basculer : fixez une date, conservez les exports utiles et organisez le support du premier cycle dans la nouvelle solution.

La checklist de décision

Avant de signer, vérifiez les points suivants :

périmètre : la solution couvre-t-elle vos sociétés, établissements et conventions ?

données : qui nettoie et contrôle les historiques avant import ?

cycle : qui collecte les variables, produit les bulletins et prépare la DSN ?

validation : qui valide chaque paie et dans quel délai ?

support : quels interlocuteurs interviennent en cas d’anomalie ?

interfaces : quels flux restent connectés avec le SIRH, la comptabilité et la gestion des temps ?

sortie : pouvez-vous récupérer vos données et vos documents si vous changez à nouveau de solution ?

⚠️ Attention : un calendrier ne remplace pas un plan de contrôle. Demandez un scénario de première paie, la répartition des responsabilités et la liste des éléments à fournir.

En cas de changement, la démarche de changer de prestataire de paie doit aussi préciser le calendrier de reprise. La décision dépassera le seul prix.