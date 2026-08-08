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Quel est le meilleur logiciel de notes de frais ?
À retenir
Payfit intègre les notes de frais directement dans la paie, avec un remboursement sur le bulletin qui élimine toute double saisie.
Les spécialistes des dépenses comme N2F, Expensya ou Spendesk se distinguent par une reconnaissance optique de caractères (OCR) performante et des intégrations comptables complexes ;
Le choix idéal dépend de votre priorité, entre une intégration native avec la paie ou une gestion des dépenses d'entreprise très avancée.
La gestion des notes de frais, ou dépenses professionnelles avancées par le salarié, représente un défi administratif pour de nombreuses PME françaises. Les justificatifs égarés, les remboursements tardifs et la TVA récupérable mal traitée pèsent lourdement sur le quotidien des équipes.
Selon le Baromètre RH Tissot x Payfit 2026, 74 % des professionnels des ressources humaines passent entre 3 et 6 heures par jour sur des tâches administratives. La digitalisation devient indispensable pour retrouver de la fluidité et gagner du temps. Faut-il s'orienter vers un spécialiste exclusif ou privilégier un module intégré dans votre système de ressources humaines ?
Comparatif des meilleurs logiciels de notes de frais en 2026
Les solutions les plus adoptées par les PME françaises pour la gestion des notes de frais sont Payfit, N2F, Spendesk, Expensya, Cleemy (Lucca), Jenji et Rydoo.
Le marché propose une multitude d'acteurs pour digitaliser vos processus. Toujours selon le Baromètre RH Tissot x Payfit 2026, 38 % des services RH utilisent un outil digital dédié aux notes de frais en 2026. Afin de vous aider à avancer pas à pas, voici un récapitulatif des principales solutions disponibles.
|Logiciel
|Points forts
|Spécificités
|Idéal pour
|Limites
|Payfit
|Intégration paie native
|Remboursement sur bulletin
|PME cherchant l’unification
|Paie française requise
|N2F
|Module OCR puissant
|Multiples intégrations comptables
|Gestion TVA complexe
|Remboursement séparé
|Spendesk
|Cartes virtuelles
|Gestion globale des dépenses
|Gros volumes de dépenses
|Pas de module paie
|Expensya
|Multi-devises
|Voyages d’affaires
|Entreprises internationales
|Coût additionnel élevé
|Cleemy
|Écosystème Lucca
|Paramétrage avancé
|Utilisateurs Lucca
|Paie non native
|Jenji
|Interface intuitive
|Application mobile fluide
|Digitalisation basique
|Moins de fonctions poussées
Payfit, le seul outil qui intègre les notes de frais dans la paie
Payfit se démarque radicalement des autres acteurs en proposant une unification totale de vos processus. La véritable force de cette solution réside dans sa capacité à lier intimement la dépense professionnelle et la fiche de paie. Ce module natif est inclus dans l'offre globale sans nécessiter d'abonnement supplémentaire :
un remboursement de frais professionnels intégré directement dans le bulletin de paie, ce qui évite le virement bancaire séparé ;
une saisie extrêmement rapide, puisqu'il suffit d'une minute pour ajouter une dépense depuis son espace ;
un outil d'analyse performant pour la lecture automatique des reçus dématérialisés ;
une validation fluide par le manager pour faire avancer le traitement jusqu'à la paie.
C'est un logiciel de notes de frais simple et automatisé très apprécié par les entreprises. Si vous cherchez le meilleur logiciel de paie avec une gestion des dépenses unifiée, Payfit prépare le terrain de manière optimale. Plus de 20 000 clients font confiance à ce service, qui affiche une note de 4,5/5 sur Capterra. L'employeur évite la double saisie et le salarié gagne en visibilité.
Calculateur de bénéfices avec PayFit
N2F, la référence européenne des notes de frais
N2F s'impose comme un spécialiste reconnu à l'échelle européenne. Cette plateforme offre une grande profondeur fonctionnelle pour les structures exigeantes en matière de rapprochement bancaire et de gestion financière :
un module de lecture automatique très puissant qui lit les reçus instantanément ;
de multiples intégrations avec la majorité des logiciels de comptabilité du marché ;
une gestion automatisée de la TVA récupérable ;
une politique de dépenses hautement configurable selon les départements.
N2F représente une excellente option pour s'approprier les bases d'une comptabilité analytique poussée. La configuration permet de s'adapter aux règles de chaque structure, préparant ainsi le terrain pour une comptabilité irréprochable. L'application mobile très bien conçue encourage les salariés à scanner leurs reçus directement après la dépense. Les utilisateurs gagnent en agilité lors des déplacements. Il convient toutefois de noter que le remboursement reste déconnecté, impliquant des flux bancaires séparés.
Spendesk, pour la gestion complète des dépenses d'entreprise
Spendesk va bien au-delà de la simple déclaration de frais. Il s'agit d'une plateforme de gestion globale des dépenses d'entreprise, incluant de nombreuses fonctionnalités pour accompagner la croissance de votre structure :
la mise à disposition de cartes de paiement virtuelles ou physiques plafonnées ;
le traitement unifié de l'ensemble des flux financiers et des factures fournisseurs ;
une interface claire qui permet aux équipes de prendre leurs marques rapidement ;
des alertes automatiques en cas de dépassement de budget.
Cette solution s'adresse particulièrement aux équipes confrontées à un volume élevé de transactions quotidiennes. Les équipes financières conservent une visibilité totale sur les engagements en cours pour éviter les mauvaises surprises. La plateforme centralise les justificatifs et facilite le pointage de fin de mois. Toutefois, Spendesk reste centré sur la dépense. Les entreprises qui souhaitent centraliser leur gestion du personnel devront l'interfacer avec d'autres environnements.
Expensya, pour les PME et ETI avec équipes internationales
Expensya cible particulièrement les entreprises dont les collaborateurs voyagent très souvent à l'étranger. Le service facilite le quotidien de ces salariés grâce à une reconnaissance optique de caractères (OCR) de haute qualité :
une gestion multidevises particulièrement fluide et intuitive ;
la prise en charge des réglementations de différents pays européens ;
un lecteur intelligent capable d'analyser de multiples formats de reçus ;
une interface qui aide les collaborateurs à progresser ensemble sur l'administratif.
Les moyennes et grandes entreprises trouvent leur équilibre avec Expensya lorsqu'elles gèrent des flottes de commerciaux internationaux. L'architecture logicielle de la plateforme s'intègre harmonieusement avec des ERP internationaux, facilitant la consolidation financière. Les managers gagnent un temps précieux lors des phases d'approbation mensuelles. Cependant, le remboursement de frais professionnels nécessite des virements distincts du cycle de paie classique, ce qui maintient une charge de travail pour l'équipe administrative.
Cleemy (Lucca), pour les entreprises déjà dans l'écosystème Lucca
Cleemy est le module dédié à la gestion des frais de la suite logicielle Lucca. Son adoption prend tout son sens si votre entreprise utilise déjà d'autres briques de cet éditeur, permettant de centraliser les accès :
une intégration parfaite avec le reste du système Lucca ;
une comptabilisation automatique très paramétrable selon vos besoins ;
des circuits de validation clairs pour maîtriser les bases de l'approbation hiérarchique ;
la gestion des plafonds et règles spécifiques à l'entreprise.
Ce module permet aux salariés de se familiariser avec un environnement qu'ils connaissent déjà. Les utilisateurs naviguent d'un espace à l'autre de manière très naturelle. Le moteur de calcul interne gère aisément les barèmes kilométriques et les forfaits repas. Cleemy structure les demandes de manière efficace, bien qu'il faille prévoir un coût additionnel. De plus, la paie n'étant pas native, une passerelle d'export reste nécessaire.
Jenji, pour les PME souhaitant une interface simple
Jenji se positionne comme une application très accessible, idéale pour les structures qui digitalisent ce processus pour la toute première fois. L'expérience utilisateur est pensée pour faciliter l'adoption immédiate par tous les employés :
une interface extrêmement intuitive sur mobile comme sur ordinateur ;
une lecture automatisée fiable qui extrait les données avec précision ;
une gestion multi pays simplifiée pour les déplacements occasionnels ;
des alertes sur les doublons ou anomalies pour garder le cap sans erreur.
Les équipes gagnent en fluidité grâce à cette ergonomie soignée. Le déploiement s'effectue pas à pas, sans nécessiter de longues sessions de formation pour le personnel. Les rapports de dépenses générés permettent d'analyser rapidement les postes de coûts principaux. Jenji offre moins de modules avancés que Spendesk, mais remplit parfaitement son rôle d'extracteur. C'est une bonne option pour simplifier la gestion des notes de frais sans complexifier son organisation.
Comment choisir son logiciel de notes de frais ?
Le critère décisif est l'intégration avec votre logiciel de paie. Si vos notes de frais sont remboursées via le bulletin, un outil intégré comme Payfit évite la double saisie, tandis qu'un besoin spécifique en cartes virtuelles justifie un spécialiste.
Selon le Baromètre RH Tissot x Payfit 2026, l'adoption des suites regroupant de multiples fonctions progresse rapidement. L'utilisation d'un SIRH complet atteint 35 % en 2026, contre 24 % en 2024. Cette tendance s'explique par la volonté de regrouper les données au même endroit. Pour faire le bon choix, nous vous conseillons d'évaluer ces quatre éléments clés :
l'intégration native avec la paie pour unifier le remboursement aux salariés
le volume mensuel de dépenses professionnelles à traiter par vos équipes ;
la capacité de la solution à extraire la TVA récupérable avec précision ;
l'intégration comptable (via des connecteurs vers Pennylane, Qonto, Sage, etc.).
💡 Bon à savoir : Payfit rembourse les notes de frais directement dans le bulletin de paie. Le résultat est immédiat : zéro double saisie et zéro virement séparé. Le salarié voit le remboursement de frais professionnels sur son bulletin, et l'employeur n'a pas de flux financier additionnel à gérer.
Foire Aux Questions (FAQ)
Le choix du meilleur logiciel de paie pour une PME dépend avant tout de vos processus de remboursement internes. Payfit est la solution idéale si vous souhaitez intégrer ces remboursements directement dans le bulletin de paie pour simplifier vos opérations. À l'inverse, des outils comme N2F ou Spendesk sont particulièrement recommandés pour la gestion de budgets complexes et l'utilisation de cartes de paiement virtuelles.
Oui, cette approche centralisée permet de gagner un temps précieux chaque mois. Payfit intègre nativement cette gestion, permettant d'ajouter les montants validés directement sur la fiche de paie du mois en cours, sans aucun import de fichier ni ressaisie.
N2F est un spécialiste dédié aux notes de frais, particulièrement apprécié pour la richesse de ses fonctionnalités de contrôle, d’automatisation et ses capacités avancées d’export vers les logiciels comptables. Il s’adresse notamment aux entreprises qui souhaitent optimiser et fiabiliser leur processus de remboursement.
Spendesk propose une approche plus globale de la gestion des dépenses professionnelles. En plus du traitement des notes de frais, la solution intègre des cartes de paiement virtuelles et physiques, ainsi que des outils de suivi et de contrôle des dépenses en temps réel.
Payfit se distingue par son intégration étroite avec la paie. La gestion des frais professionnels est directement connectée aux processus RH et de paie, ce qui facilite le calcul des remboursements et leur prise en compte dans les bulletins de salaire.
Si vos besoins se limitent à la gestion courante des frais professionnels (déplacements, repas, indemnités kilométriques) et que vous souhaitez centraliser les informations RH, un module intégré à votre SIRH ou à votre logiciel de paie peut être largement suffisant.
À l’inverse, un logiciel spécialisé devient pertinent lorsque les volumes de dépenses sont importants, que les règles de validation sont complexes ou que l’entreprise doit répondre à des exigences comptables avancées : multiples entités, contrôles renforcés, intégrations comptables spécifiques ou reporting détaillé.
La grande majorité des solutions du marché disposent d'une technologie de reconnaissance optique de caractères qui extrait automatiquement le taux et le montant de la TVA. Cela simplifie considérablement la déclaration de TVA pour le service comptabilité, en garantissant une intégration comptable fiable et sécurisée.
Attention toutefois, l’article L3262-1 du Code du travail encadre le remboursement des frais professionnels. Ces derniers sont exonérés de cotisations sociales à condition de respecter les barèmes fixés par l'Urssaf.
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