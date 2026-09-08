À retenir : Lucca convient aux entreprises recherchant un SIRH modulaire , mais une solution tout-en-un peut être plus simple pour certaines PME.

Payfit , Factorial , Sage HR , Personio et Eurécia répondent à des besoins RH différents selon la taille et les priorités de l’entreprise.

La paie intégrée , l’ automatisation et la réduction des ressaisies sont des critères clés pour choisir une alternative.

Le bon choix dépend de votre organisation, de vos besoins RH et de votre niveau de maturité digitale.

Lucca fait partie des outils RH bien installés sur le marché. Ses modules interconnectés peuvent convenir aux employeurs qui veulent construire leur SIRH progressivement, selon leurs besoins. Mais pour une petite PME, cette logique peut vite devenir moins lisible à piloter, notamment lorsque plusieurs modules deviennent nécessaires.

Selon le baromètre RH Tissot x Payfit 2026, 35 % des services RH utilisent désormais un SIRH complet, contre 24 % en 2024, tandis que les outils de paie spécialisés reculent de 77 % à 67 %.

Quand l’objectif est de gérer au même endroit la paie, les congés, les notes de frais et les documents RH, une solution tout-en-un peut être plus adaptée.

Pourquoi chercher une alternative à Lucca ?

Lucca fonctionne sur un modèle modulaire à la carte : paie, notes de frais, recrutement ou absences correspondent à des briques distinctes. Pour une PME qui veut un logiciel complet, un budget plus lisible et moins de modules à piloter, une autre solution tout-en-un peut être plus adaptée.

La paie est aussi un point clé. Lucca peut s’intégrer avec Silae ou Nibelis, mais elle ne repose pas toujours sur une logique native dans le même outil. Or, les bulletins, la DSN, les éléments variables de paie, les conventions collectives et les échanges avec l’Urssaf demandent un suivi fiable.

💡 Bon à savoir : Lucca reste adapté aux ETI ou aux PME qui veulent construire un SIRH sur mesure, avec des besoins précis par module.

Comparatif des 5 meilleures alternatives à Lucca

Payfit, Factorial, Sage HR, Personio et Eurécia font partie des alternatives à Lucca les plus pertinentes pour comparer un logiciel SIRH selon la paie, les RH, le support et la simplicité de déploiement.

Solution Pour qui ? Point fort Payfit TPE et PME jusqu’à 250 salariés Paie native + SIRH tout-en-un Factorial PME avec besoins RH larges SIRH modulaire et interface moderne Sage HR Entreprises déjà équipées Sage Cohérence avec l’écosystème Sage Personio PME en forte croissance Recrutement, onboarding et Core RH Eurécia PME et ETI françaises SIRH français avec modules RH variés

Payfit, paie et SIRH tout-en-un pour TPE et PME

Payfit est plus adaptée aux TPE et PME qui veulent gérer la paie et les RH dans un seul outil. La plateforme regroupe les bulletins, les congés, les notes de frais, les documents RH, l’espace collaborateur et la gestion du personnel.

Son avantage principal : la paie est intégrée nativement. Payfit gère les variables, la DSN, la DPAE, les déclarations sociales et les règles liées aux conventions collectives. La solution couvre plus de 800 conventions collectives, intègre plus de 500 mises à jour légales par an et accompagne déjà plus de 20 000 TPE et PME.

"C'est simple, c'est connecté aux congés, aux notes de frais, à la gestion des temps de travail : directement, tout est intégré à la paie, sans erreur possible." AP Alexander Paepegaey Cofondateur et CFO @Privateaser

Factorial, pour un SIRH modulaire orienté PME

Factorial convient aux PME qui veulent structurer leurs RH avec un SIRH complet et une interface moderne. Il couvre notamment les congés, les absences, les documents, le temps de travail, l’onboarding ou les notes de frais. Pour une PME française, il faut toutefois vérifier le périmètre lié à la paie, à la DSN et aux conventions collectives.

Sage HR, pour les entreprises déjà équipées Sage

Sage HR peut être pertinent si l’entreprise utilise déjà Sage pour sa comptabilité ou sa paie. Il couvre les congés, les absences, les plannings, les notes de frais ou les fiches de paie. Cette alternative à Lucca s’inscrit surtout dans une logique d’écosystème Sage.

Personio, pour les PME en hypercroissance

Personio s’adresse aux PME qui veulent structurer le recrutement, l’onboarding et les données collaborateurs. Personio convient aux entreprises qui recrutent beaucoup. En revanche, une PME française doit vérifier la couverture des sujets paie, DSN, CCN et obligations locales.

Eurécia, pour les PME et ETI françaises

Eurécia est un SIRH français modulaire. Il couvre les congés, les absences, les temps, les notes de frais, la formation et les entretiens. Cette alternative à Lucca peut convenir aux PME et ETI qui veulent construire progressivement leur environnement RH, tout en surveillant le coût total des modules.

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Quelle alternative à Lucca choisir selon votre profil ?

Le bon choix dépend surtout de votre taille, de votre besoin de paie intégrée et de votre niveau de maturité RH.

Profil Solution recommandée Pourquoi ? TPE/PME de 1 à 50 salariés sans RH dédiée Payfit Paie, congés, notes de frais et RH dans un seul outil PME de 50 à 150 salariés avec équipe RH Payfit ou Factorial Automatisation RH et paie selon les priorités ETI de 150 salariés et plus Lucca ou Eurécia Modules RH adaptés à des besoins spécialisés Startup en forte croissance Personio ou Payfit Recrutement, onboarding, structuration RH et paie

Pour une PME qui veut réduire les ressaisies, un outil tout-en-un peut faire la différence. Selon le baromètre RH Tissot x Payfit, 62 % des RH consacrent entre 1 et 5 jours par mois à la paie.

Migrer depuis Lucca consiste d’abord à exporter les données de chaque module : collaborateurs, congés, absences, notes de frais, temps, documents RH et éléments utiles à la paie.

L’entreprise doit ensuite reprendre les soldes de congés, les historiques d’absence, les variables de paie et les informations nécessaires aux bulletins. Dans une solution tout-en-un comme Payfit, les données RH et paie sont réunies dans la même interface, ce qui limite les doubles saisies.

Avec Payfit, la migration peut être réalisée en 2 semaines, selon le périmètre du projet.

“La passation entre l'ancienne solution et la solution Payfit a été faite de manière très fluide, très simple.” BS Baptiste Sené Responsable administratif et financier @Cadre Vert

⚠️ Attention : si votre paie était gérée séparément de votre SIRH, anticipez ce chantier à part entière. Il faut sécuriser les bulletins, la DSN, les données Urssaf et les historiques utiles.