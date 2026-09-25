À retenir Une ETI compte généralement de 250 à 4 999 salariés au sens légal, avec des critères complémentaires liés au chiffre d’affaires ou au total de bilan ;

La complexité paie vient souvent du volume, des conventions collectives, des établissements et des règles de gouvernance, plus que de l’absence totale d’expertise interne ;

L’externalisation partielle permet de déléguer certaines opérations tout en conservant la validation finale des bulletins et la visibilité sur le cycle ;

Le bon choix se joue sur le niveau de délégation, la gestion de plusieurs conventions, les sites et la clarté des responsabilités.

Une ETI peut externaliser tout ou partie de sa gestion de paie sans abandonner sa gouvernance. Elle confie certaines opérations, comme la saisie des variables et la génération des bulletins, tout en conservant la validation finale et son rôle d’employeur déclarant auprès de l’Urssaf.

Cette organisation répond aux enjeux des entreprises qui gèrent un volume important, plusieurs conventions collectives ou plusieurs établissements.

Qu’est-ce qui distingue l’externalisation de la paie dans une ETI de celle d’une PME ?

L’externalisation de la paie dans une ETI doit tenir compte d’une organisation plus structurée, d’un volume plus important et d’une gouvernance partagée entre la direction, les ressources humaines, la finance et le pôle paie. Elle ne répond donc pas exactement au même besoin que l’externalisation de la paie en PME.

Selon le Code du travail numérique, une entreprise de taille intermédiaire, ou ETI, emploie entre 250 et 4 999 salariés et respecte aussi certains critères de chiffre d’affaires ou de total de bilan. Une entreprise de moins de 250 salariés peut également relever de cette catégorie si elle dépasse les seuils économiques prévus.

Dans une PME, le sujet consiste souvent à trouver une expertise paie qui n’existe pas en interne. Dans une ETI, un pôle paie existe plus fréquemment, au moins en partie. La question devient alors : quelles tâches conserver, lesquelles déléguer et comment organiser les contrôles ?

La délégation peut porter sur la collecte des variables, le calcul, la génération des bulletins, les déclarations sociales ou le suivi de certaines situations. Le pôle interne peut rester responsable du cadrage, des arbitrages, de la relation avec les équipes et de la validation finale. Cette répartition évite de choisir entre deux modèles trop rigides : tout produire en interne ou tout confier à un tiers.

À l’échelle de ses établissements, l’ETI doit aussi conserver une lecture consolidée et des règles de contrôle communes.

Quelle option choisir pour une ETI entre logiciel interne, cabinet comptable et service de paie externalisé ?

Pour une ETI, le choix dépend surtout du niveau de contrôle recherché, de la capacité du pôle paie et de la part du cycle que l’entreprise souhaite déléguer.

Critère Logiciel de paie utilisé en interne Cabinet comptable Service de paie externalisé Multi-conventions Adapté si l’équipe sait paramétrer et contrôler les règles applicables Dépend de l’expertise et du périmètre du cabinet À vérifier dans le contrat et la démonstration du service Multi-sites Possible avec une organisation et des données bien structurées Dépend de la capacité à consolider les établissements À vérifier : centralisation, droits d’accès et reporting Volume de bulletins L’entreprise conserve la production et la charge opérationnelle Le cabinet absorbe une partie de la production Une large part du cycle peut être déléguée, selon le périmètre Contrôle conservé Élevé, avec une charge interne importante Variable selon les échanges et les validations prévues Élevé si la visibilité et la validation finale sont explicitement prévues Accompagnement Dépend des ressources internes et du support proposé Conseil et production selon la lettre de mission Équipe dédiée, processus défini et suivi des étapes à vérifier Autonomie Forte autonomie de production Autonomie plus limitée sur les opérations déléguées Délégation modulable, de partielle à plus étendue Structure de coût Abonnement, mise en place, temps interne et maintenance Honoraires, périmètre de mission et opérations complémentaires Périmètre de service, volume, conventions, sites et options

Un logiciel de paie interne peut convenir si votre équipe maîtrise la paie et souhaite conserver la production. Un cabinet comptable peut répondre à un besoin de conseil et de prise en charge, à condition de vérifier son expérience sur vos conventions et vos établissements. Un service de paie externalisé peut être pertinent si vous voulez déléguer une partie importante des opérations sans perdre l’accès aux informations ni la validation finale.

Avant de demander un devis, posez les mêmes questions à chaque interlocuteur :

le périmètre : qui collecte les variables, effectue les contrôles, génère les bulletins et prépare les déclarations ;

les conventions : comment les règles propres à chaque convention sont-elles identifiées, paramétrées et mises à jour ;

les établissements : comment les données sont-elles centralisées, contrôlées et restituées ;

la gouvernance : qui valide, qui corrige et qui répond aux salariés ou aux organismes ;

la réversibilité : comment récupérer l’historique et les données si le contrat s’arrête.

Peut-on externaliser la paie tout en gardant un accès pour vérifier et valider les bulletins ?

Une ETI peut choisir une délégation partielle et conserver la validation finale des bulletins. Cette organisation doit figurer dans le contrat et le calendrier de clôture.

L’externalisation ne signifie pas nécessairement que le service interne disparaît. Vous pouvez transmettre les variables, laisser le prestataire préparer les bulletins, puis organiser une revue avant validation. Vous gardez ainsi une capacité d’arbitrage sur les cas sensibles : absence, changement de rémunération, entrée, sortie ou régularisation.

Un service de paie géré prend ainsi en charge la saisie de vos variables de paie, la génération des bulletins et l’envoi de vos déclarations sociales. En parallèle, le responsable RH ou autre service compétent de l'entreprise garde la main sur la validation finale, tandis que l’employeur reste le déclarant auprès de l’Urssaf. Toutefois, le prestataire ou le service peut aussi prendre en charge la conformité opérationnelle de la paie, c'est le cas de Payfit par exemple.

La paie multi-conventions exige d’identifier les textes applicables, de paramétrer les règles correspondantes et de contrôler leur application sur chaque population. Il ne suffit pas de disposer d’un moteur de paie, car il faut aussi une méthode de vérification et des rôles clairement définis.

Typiquement, une ETI peut réunir plusieurs métiers ou activités. Les salariés ne relèvent donc pas nécessairement de la même convention collective. Les différences peuvent concerner la durée du travail, les primes, les majorations, les congés payés ou certaines garanties collectives. Chaque cas doit être vérifié à partir des textes applicables et des sources officielles, notamment Légifrance et le Bulletin officiel de la Sécurité sociale lorsque la question concerne les cotisations.

👉 À noter : dans un service de paie, demandez comment l’entreprise distingue les populations et comment elle évite l’application d’une règle à un salarié qui ne relève pas du même périmètre. Vérifiez aussi la gestion des changements : nouvelle activité, fusion, transfert de salariés ou évolution d’un accord collectif.

Un service de paie et RH s'avère pertinent pour ce type de gestion car il intègre automatiquement les règles propres à chaque convention collective appliquée dans votre entreprise.

⚠️ Attention : dans certains cas, la délégation de la paie multi-conventions en externe ne dispense pas l’entreprise de vérifier le périmètre des conventions ni de valider les situations particulières.

La centralisation de la paie multi-sites repose sur une source de données commune, des droits d’accès adaptés et un reporting capable de distinguer chaque établissement. Elle vise à réduire les doubles saisies sans effacer les particularités locales.

Pour ce faire, il convient de cartographier les sites, les populations, les calendriers de paie et les flux de données. Distinguez par ailleurs les éléments locaux des contrôles et reportings harmonisés.

Un prestataire unique peut faciliter la coordination. Il ne faut toutefois pas supposer qu’un service gère automatiquement une organisation multi-sites de grande taille. Le cahier des charges doit préciser les règles de rapprochement, le traitement des entrées et sorties, la reprise de l’historique, les exports disponibles et la procédure à suivre en cas d’anomalie.

💡 Bon à savoir : demandez une démonstration sur un cas proche du vôtre, avec plusieurs établissements, plusieurs profils d’accès et une consolidation des données.

Combien coûte l’externalisation de la paie pour une ETI ?

Pour une ETI, le tarif d'externalisation de la paie dépend du volume de bulletins, du niveau de délégation, du nombre de conventions, des établissements et des opérations incluses. Aucun tarif unique ne permet de chiffrer sérieusement le coût de cette externalisation sans connaître le périmètre.

Demandez un devis qui distingue au moins :

le volume : nombre de salariés, établissements et cycles concernés ;

la complexité : conventions collectives, populations particulières et situations variables ;

la délégation : collecte, contrôles, bulletins, déclarations et échanges avec les organismes ;

la transition : reprise de l’historique, audit des données, paramétrage et première paie ;

les opérations exceptionnelles : régularisations, changements collectifs, attestations ou simulations.

Comparez ensuite le coût complet, pas seulement le prix par bulletin. Ajoutez le temps de pilotage interne, les contrôles, les échanges avec le prestataire et le coût d’une reprise de données incomplète. Une offre moins chère sur le papier peut mobiliser davantage votre équipe si elle laisse une grande part des opérations à votre charge.

Les repères tarifaires publiés pour des logiciels de paie destinés aux TPE ou aux PME ne permettent pas de déduire le tarif adapté à une ETI. Pour obtenir une comparaison utile, transmettez le même dossier à plusieurs prestataires et demandez un exemple de facture sur un mois normal, puis sur un mois avec une entrée, une sortie et une régularisation.

Quels signaux doivent alerter une ETI avant de choisir un prestataire de paie ?

Une ETI doit se méfier d’un devis qui décrit le prix mais pas le processus, les responsabilités, les contrôles et les conditions de sortie. La qualité de la réponse avant signature révèle souvent le niveau de gouvernance proposé après le démarrage.

Vérifiez ces points avant de vous engager :

un périmètre flou : le prestataire ne détaille pas qui collecte les variables, produit les bulletins et prépare les déclarations ;

une gestion des conventions imprécise : aucune méthode ne permet de vérifier les règles appliquées à chaque population ;

un reporting insuffisant : vous ne pouvez pas suivre les étapes, les anomalies ou les validations par établissement ;

des coûts additionnels difficiles à lire : les entrées, sorties, régularisations ou demandes urgentes sont exclues sans explication ;

une reprise d’historique limitée : le prestataire ne précise pas les données reprises, contrôlées ou corrigées ;

une sortie mal encadrée : le contrat ne décrit pas la restitution des données ni l’assistance en cas de changement.

👉 À noter : demandez qui intervient en cas d’erreur de paie et comment une correction est tracée.

Il convient enfin de tester le prestataire sur un scénario d'ETI concret : plusieurs établissements, plusieurs conventions, une entrée et une régularisation dans le même mois.

Vous vous interrogez sur la meilleure option pour votre ETI ? Échangez avec nos équipes pour évaluer votre situation. Cet échange doit servir à clarifier le niveau de délégation et les critères à vérifier, sans présumer du périmètre adapté à votre organisation.