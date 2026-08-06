À retenir Silae cible en priorité les cabinets d'expertise comptable, ce qui rend son accès direct complexe pour une PME souhaitant gérer sa paie en autonomie ;

6 solutions se distinguent en 2026 : Payfit, Sage 100 Paie & RH, Cegid, Nibelis, Factorial et Openpaye, chacune adaptée à une taille d'entreprise et un niveau de complexité conventionnelle différents ;

Payfit se démarque pour les TPE et PME avec une couverture de plus de 800 conventions collectives nationales et une interface accessible sans expertise comptable préalable ;

La migration depuis Silae s'appuie sur trois étapes : export des données, paramétrage de la nouvelle solution selon vos conventions collectives, puis double run pour sécuriser la bascule.

Selon le Baromètre RH Tissot x PayFit 2026, 74 % des professionnels des ressources humaines consacrent entre 3 et 6 heures par jour aux tâches administratives. Face à cette charge chronophage, identifier le bon partenaire pour simplifier et automatiser la gestion RH est devenu un enjeu stratégique pour de nombreuses entreprises.

Historiquement, Silae s’est imposé comme la référence du marché auprès des cabinets d’expertise comptable. Acquis par le groupe ADP en 2022 et soutenu par un réseau de plus de 5 000 revendeurs, le logiciel occupe une place centrale dans l’écosystème de la paie (Baromètre du Monde du Chiffre 2025).

Cependant, de nombreuses PME cherchent aujourd'hui de meilleures alternatives à Silae pour internaliser leur gestion. Le besoin d'autonomie, la volonté de s'affranchir d'une interface très technique et le désir d'un accompagnement plus direct poussent les dirigeants à explorer d'autres horizons. Parmi ces options, le service Payfit se distingue particulièrement pour les PME.

Pourquoi chercher une alternative à Silae ?

Silae est principalement conçu pour les cabinets d'expertise comptable, ce qui rend son accès direct complexe et coûteux pour une PME souhaitant gérer sa paie en autonomie, sans passer par un cabinet.

Le constat est d'ailleurs partagé par de nombreuses entreprises : 62 % des professionnels RH consacrent encore entre 1 et 5 jours par mois à la gestion de la paie (Baromètre RH Tissot x Payfit 2026). Face à cette réalité, l'internalisation demande des outils adaptés.

Plusieurs raisons concrètes incitent les PME à changer de prestataire de paie et à chercher une alternative :

le modèle de distribution est pensé pour les revendeurs et les cabinets d'expertise comptable, ce qui empêche une vente directe simple pour les PME désirant être autonomes ;

la courbe d'apprentissage est particulièrement élevée en raison d'une interface technique et austère, réservée aux experts de la paie ;

les coûts intermédiaires facturés par le cabinet comptable ou le revendeur s'ajoutent au prix du logiciel, pesant lourdement sur le budget des petites structures.

💡 Bon à savoir : Silae reste toutefois un logiciel pertinent si vous travaillez déjà en étroite collaboration avec un cabinet d'expertise comptable qui maîtrise parfaitement cet environnement technique.

Comparatif des 6 meilleures alternatives à Silae

Payfit, Sage 100 Paie & RH, Cegid, Nibelis, Factorial et Openpaye sont les alternatives à Silae les plus adoptées par les PME françaises en 2026. Chacune de ces options propose des fonctionnalités variées, s'adaptant à différents niveaux de maturité numérique et de complexité organisationnelle.

Logiciel Points forts Idéal pour Tarification indicative Payfit Couverture de 800+ CCN, service client expert, interface intuitive TPE et PME (1 à 100+ salariés) Sur devis, selon les modules et effectifs Sage 100 Paie & RH Robustesse, profondeur fonctionnelle historique PME et ETI structurées avec service RH Sur devis, à partir de 150€/mois + variables Cegid Conformité sociale poussée, gestion des gros volumes ETI et grandes structures (100+ salariés) Sur devis, coût d’implémentation élevé Nibelis Gestion multi-conventions très précise PME/ETI multi-établissements Sur devis Factorial Interface moderne, modules RH transverses (SIRH) PME recherchant un tout-en-un RH Dès 5,25€/mois/employé Openpaye Simplicité d’usage, approche hybride Structures cherchant la simplicité Sur devis

Payfit, la paie automatisée pour TPE et PME

Le déploiement des SIRH complets atteint 35 % d'adoption en 2026 (Baromètre RH Tissot x Payfit 2026). Dans cette dynamique, le logiciel de gestion de la paie Payfit se positionne comme le service privilégié pour les dirigeants et professionnels des ressources humaines.

L'approche est claire : Payfit prépare vos bulletins et votre DSN (Déclaration Sociale Nominative) pour simplifier vos paiements auprès de l'Urssaf et des autres caisses. Vous vérifiez et validez. Le reste est du temps gagné pour votre activité.

Le service de paie et RH intègre nativement plus de 800 Conventions Collectives Nationales (CCN), assurant une conformité rigoureuse. L'équipe de juristes de l'entreprise réalise plus de 500 mises à jour légales chaque année.

L'interface, pensée pour être accessible sans expertise comptable, permet aux entreprises de s'approprier les processus pas à pas. En plus des fiches de paie, l'espace collaborateur permet de gérer facilement les congés, les notes de frais et le suivi du temps de travail. La migration des données s'effectue avec l'accompagnement de nos experts et est finalisée en 2 semaines maximum, garantissant une transition sans friction pour les plus de 20 000 clients européens.

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Sage 100 Paie & RH, pour les PME et ETI structurées

Sage 100 Paie & RH est une solution historique incontournable sur le marché français de la gestion administrative. Reconnue pour sa grande robustesse, elle s'adresse en priorité aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) déjà bien structurées. Le logiciel est capable de traiter des volumes de données importants et offre une profondeur fonctionnelle remarquable pour les équipes dédiées.

Il est important de souligner que Sage propose désormais une version logicielle en mode SaaS, facilitant l'accès distant et la sécurisation des données sur le cloud. Néanmoins, il faut nuancer ces atouts : le paramétrage initial de la plateforme reste particulièrement lourd et complexe. La mise en place de ce système requiert généralement un temps de déploiement significatif. Par conséquent, une véritable expertise en ressources humaines en interne, ou l'accompagnement d'un intégrateur spécialisé, est vivement recommandée pour tirer pleinement parti de toutes ses fonctionnalités sans commettre d'erreurs de paramétrage.

Cegid, pour les ETI et grandes structures

Cegid est une solution de référence pour les entreprises de plus de 100 salariés, notamment les ETI et les grandes organisations disposant de plusieurs établissements. Le logiciel se distingue par :

sa gestion avancée de la paie ;

sa maîtrise des enjeux de conformité sociale ;

sa capacité à répondre aux environnements réglementaires les plus exigeants.

Il propose également des fonctionnalités puissantes pour le traitement de volumes de données importants.

En contrepartie, Cegid nécessite un investissement conséquent. Son déploiement est souvent long et implique des phases de cadrage, de paramétrage et de validation qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois avant une mise en production complète. Son coût d'implémentation et de maintenance est également plus élevé que celui de nombreuses solutions destinées aux PME.

Pour les TPE et les petites PME, cette richesse fonctionnelle s'avère souvent surdimensionnée par rapport aux besoins quotidiens. Cegid s'adresse donc principalement aux structures disposant d'équipes RH et paie dédiées, capables d'exploiter pleinement les nombreuses fonctionnalités de la plateforme et d'en assurer l'administration au quotidien.

Nibelis, pour les entreprises multi-conventions

Nibelis se positionne comme un spécialiste pointu de la paie complexe et de la gestion multi-conventions. Ce logiciel s'adresse spécifiquement aux entreprises devant jongler avec des règles administratives denses. Il est le partenaire idéal pour les PME et les ETI qui possèdent plusieurs conventions collectives nationales applicables au sein d'une même entité juridique, ou qui opèrent à travers de multiples établissements distincts avec des spécificités locales.

L'architecture de Nibelis permet de croiser efficacement ces différentes strates réglementaires pour générer des fiches de rémunération justes. L'interface centralise les processus, ce qui permet aux équipes d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble du personnel, quelle que soit leur affectation.

Cette hyperspécialisation demande toutefois un temps de prise en main certain. Il faut avancer pas à pas pour configurer correctement les arborescences de l'entreprise. Bien que très performant sur son créneau de la complexité conventionnelle, Nibelis exige une vigilance accrue lors du paramétrage initial pour s'assurer que toutes les règles spécifiques soient bien prises en compte et maintenues à jour.

Factorial, pour un SIRH tout-en-un PME

Factorial aborde la gestion des entreprises sous un angle différent en se présentant avant tout comme un SIRH (Système d'Information pour les Ressources Humaines) modulaire et tout-en-un. Pensé pour les PME, ce logiciel centralise sur une seule et même interface au design très moderne et épuré :

la gestion du personnel ;

le suivi du temps de travail ;

les évaluations de performance ;

le processus de recrutement.

Concernant la génération des bulletins, Factorial permet de centraliser les variables (primes, heures supplémentaires, indemnités pour arrêt maladie) et de les préparer efficacement. Il faut toutefois nuancer son positionnement : l'édition des bulletins de rémunération est nativement moins automatisée que sur des plateformes dédiées exclusivement à cet usage.

La couverture des conventions collectives est également plus limitée, ce qui peut poser des défis aux entreprises opérant dans des secteurs très réglementés. Factorial reste néanmoins un excellent choix pour les dirigeants souhaitant prioriser la gestion des talents et la centralisation des données RH avant la technicité du calcul des cotisations sociales.

Openpaye, pour les structures cherchant la simplicité

Openpaye mise sur la simplicité d'utilisation et une expérience utilisateur moderne. Contrairement aux interfaces plus techniques de certains logiciels historiques, la plateforme propose un environnement intuitif, pensé pour faciliter la gestion de la paie au quotidien.

L'une de ses principales forces réside dans sa flexibilité. Openpaye peut être utilisée directement par une entreprise qui souhaite internaliser sa gestion de la paie, mais aussi en collaboration avec un cabinet d'expertise comptable. Cette approche hybride permet aux entreprises de choisir le niveau d'autonomie qui leur convient.

La solution automatise efficacement l'édition des bulletins de paie et les déclarations sociales, tout en restant accessible aux dirigeants et responsables RH qui ne sont pas spécialistes de la réglementation sociale.

En revanche, Openpaye se concentre principalement sur la gestion de la paie. Ses fonctionnalités SIRH restent plus limitées que celles de solutions plus complètes. Les entreprises à la recherche d'outils avancés pour le suivi des collaborateurs, les entretiens annuels, la gestion des talents ou la planification des effectifs devront généralement compléter la plateforme avec d'autres logiciels.

Openpaye constitue ainsi une option pertinente pour les TPE, les petites PME et les entreprises dont le besoin principal est de produire une paie fiable et conforme, sans investir dans une suite RH complète.

Quelle alternative à Silae selon votre profil ?

Le bon choix dépend de la taille de votre structure, de la complexité de votre paie et de votre souhait de gérer en interne ou via un cabinet. Trouver le meilleur logiciel de paie implique d'analyser vos besoins actuels tout en anticipant l'évolution de votre organisation et la croissance de vos effectifs.

Profil de l’entreprise Logiciel recommandé Raison principale du choix TPE/PME (1 à 50 salariés) souhaitant internaliser Payfit Préparation centralisée, 800+ CCN, forte autonomie sans expertise PME (50 à 250 salariés) cherchant un SIRH Factorial ou Payfit Centralisation des données RH, espace collaborateur complet ETI multi-établissements (100+ salariés) Cegid ou Sage 100 Robustesse technique, gestion des très gros volumes de données Entreprise avec de multiples CCN Nibelis Expertise sur les règles de calcul multi-conventions complexes Structure gérée à 100 % par un cabinet Silae L’expert-comptable maîtrise l’outil, le client ne subit pas l’interface

La migration depuis Silae se déroule en trois étapes : export de vos données (historique de paie, DSN, DPAE), paramétrage du nouvel outil selon vos conventions collectives, puis reprise en cours d'exercice ou en début d'année.

Pour garantir une transition fluide vers votre nouveau logiciel de paie, il est recommandé de suivre un processus de migration structuré :

exporter les données depuis Silae afin de récupérer l'historique de vos collaborateurs, les éléments de paie et les informations nécessaires à la continuité de votre gestion ;

paramétrer votre nouvelle solution en intégrant les spécificités de votre entreprise, notamment votre convention collective, vos cotisations sociales et vos différents organismes ;

réaliser un double run, c'est-à-dire produire une paie en parallèle sur les deux systèmes, afin de comparer les résultats et de vérifier la conformité des calculs avant la mise en production.

Avec Payfit, il est tout à fait possible d'effectuer cette migration en cours d'exercice. Nos experts vous accompagnent étape par étape pour finaliser la bascule en seulement 2 semaines.

⚠️ Attention : il est crucial de coordonner rigoureusement l'envoi de votre déclaration sociale nominative pendant la période de transition afin d'éviter tout doublon déclaratif ou anomalie de paiement auprès des organismes sociaux, notamment de l'Urssaf.