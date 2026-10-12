À retenir Le bon critère de choix est le niveau de délégation souhaité : vous pouvez piloter la paie en interne, vous appuyer sur un cabinet ou confier le cycle à un service de paie géré ;

Nibelis convient aux entreprises qui recherchent un SIRH cloud intégré et qui veulent conserver une capacité de pilotage interne, avec des prestations expertes selon le périmètre retenu ;

Payfit se distingue par un service de paie géré : une équipe d’experts paie réalise le cycle, tandis que vous gardez une visibilité en temps réel et la validation finale ;

Lucca répond surtout à un besoin de SIRH modulaire, à composer selon les processus RH prioritaires ;

Silae est à regarder en priorité lorsque la paie est produite avec un cabinet comptable, un gestionnaire de paie ou un partenaire spécialisé ;

Cegid s’adresse davantage aux ETI qui cherchent une suite RH modulable, capable d’accompagner des organisations et des processus complexes.

Vous cherchez une alternative à Nibelis pour réduire la charge opérationnelle, renforcer votre accompagnement ou faire évoluer votre SIRH ? Le choix dépend moins du nombre de fonctionnalités que de la façon dont la paie sera réalisée au quotidien. Une entreprise peut conserver le pilotage interne avec Nibelis, composer un SIRH avec Lucca, travailler avec un cabinet équipé de Silae, choisir une suite plus large avec Cegid ou déléguer la paie à un service géré comme Payfit.

Pourquoi chercher une alternative à Nibelis ?

Chercher une alternative à Nibelis devient pertinent lorsque votre organisation a changé ou lorsque le niveau de service attendu n’est plus le même. Une entreprise qui passe de 50 à 150 salariés ne rencontre pas les mêmes contraintes qu’au démarrage. Une entreprise de taille intermédiaire (ETI) doit souvent coordonner davantage de sites, de règles et d’interlocuteurs.

Quand faut-il changer de logiciel de paie ?

Le premier arbitrage concerne la charge que votre équipe veut conserver. Avec un logiciel piloté en interne, vos équipes organisent la collecte des variables, contrôlent les données, suivent les mises à jour et coordonnent les déclarations. Avec un service de paie géré, elles conservent la validation et la visibilité, mais délèguent l’exécution du cycle à des experts.

Le second arbitrage concerne l’environnement RH. Certaines entreprises veulent un SIRH modulaire, avec des briques ajoutées progressivement. D’autres recherchent une suite plus large ou une solution de paie associée à un cabinet. Le meilleur choix n’est donc pas universel. Il dépend du niveau de contrôle, de délégation et de spécialisation recherché.

Quels signes montrent qu'il est temps de changer ?

Avant de changer, formalisez les irritants qui justifient le projet :

charge interne : combien de temps vos équipes consacrent-elles chaque mois à la collecte, aux contrôles et aux déclarations ?

complexité : combien de sites, d’établissements, de conventions et de situations particulières devez-vous gérer ?

fiabilité : comment détectez-vous les anomalies avant la clôture et comment suivez-vous les corrections ?

accompagnement : qui répond à vos questions lorsque la situation sort du cadre habituel ?

migration : quelles données doivent être reprises, contrôlées et historisées ?

Nibelis répond-il encore à votre organisation ?

Nibelis se présente comme un éditeur français de logiciels de paie et de ressources humaines en cloud. Son offre relève du système d’information des ressources humaines (SIRH). Elle associe une suite Paie et RH, un accompagnement expert et des prestations qui peuvent être choisies selon les besoins de l’entreprise.

Cette combinaison peut convenir à une PME ou à une ETI qui veut structurer son SIRH tout en gardant un pilotage interne ou en déléguant une partie du périmètre.

Le point à clarifier avant de reconduire ou de remplacer Nibelis est donc le rôle exact de vos équipes. Qui collecte les variables ? Qui réalise les contrôles ? Qui produit les bulletins ? Qui prépare les déclarations ? Qui suit les retours des organismes ? La réponse à ces questions permet de comparer des modèles de service, et pas seulement des catalogues de fonctionnalités.

Ainsi, Nibelis peut rester adapté si :

vous disposez d’une équipe RH ou paie capable de piloter la solution ;

votre organisation accepte un projet de paramétrage ;

vous recherchez un SIRH cloud intégré.

Une alternative devient toutefois plus intéressante si vous voulez réduire la charge de production, composer un SIRH très modulaire ou confier l’exécution du cycle de paie à une équipe dédiée.

Quelles sont les meilleures alternatives à Nibelis ?

Les alternatives à Nibelis ne répondent pas au même besoin.

Payfit propose un service de paie géré. Lucca mise sur une approche modulaire des processus RH. Silae s’inscrit fortement dans un écosystème de cabinets, de gestionnaires de paie et de partenaires. Cegid cible des organisations qui recherchent une suite RH complète et évolutive. Pour élargir la comparaison aux solutions RH orientées PME, vous pouvez aussi explorer les alternatives à Factorial.

Le tableau suivant compare les modèles sur des critères utiles pour une PME ou une ETI.

Critère Payfit Nibelis Lucca Silae Cegid Modèle Service de paie géré avec experts dédiés et Payfit AI SIRH cloud intégré, pilotage interne ou prestations à la carte Plateforme RH modulaire avec 15 solutions Solution paie et RH avec un écosystème de cabinets et partenaires Suite RH modulaire avec Cegid Payroll Ultimate Paie intégrée nativement Oui, paie réalisée par les experts du service Oui, dans l’offre Paie et RH Non, l’offre met en avant la préparation et la distribution des bulletins Oui Oui, via Cegid Payroll Ultimate Couverture conventions collectives Plus de 100 CCN gérées par le service Non communiqué publiquement Non communiqué publiquement 900 conventions collectives modélisées, avec des évolutions mises à jour en continu Non communiqué publiquement Mises à jour légales par an 600 mises à jour légales et conventionnelles Non communiqué publiquement Non communiqué publiquement Nombre annuel non communiqué publiquement ; Silae indique une intégration en continu des évolutions réglementaires et conventionnelles Non communiqué publiquement Équipe d’experts dédiés 200 experts paie et RH Prestations expertes, volume non communiqué publiquement Non communiqué publiquement Écosystème de 6 000 cabinets et intégrateurs certifiés qui déploient et maintiennent la solution Non communiqué publiquement IA intégrée Payfit AI détecte les anomalies, anticipe les échéances et réalise certaines tâches Non communiqué publiquement Lucca IA analyse et conseille, avec un périmètre d’exécution annoncé en évolution Fonctionnalités d’IA mentionnées, périmètre paie non précisé IA présente dans la suite RH, rôle dans la paie non précisé Migration Peut être réalisée en deux semaines avec accompagnement expert Non communiqué publiquement Non communiqué publiquement Non communiqué publiquement Non communiqué publiquement

*CCN désigne les conventions collectives nationales.

👉 À noter : ce tableau ne remplace pas une démonstration ni un cadrage. Les périmètres d’intégration, les services inclus, le niveau de délégation et les conditions de migration doivent être comparés sur votre organisation réelle.

Pourquoi choisir Payfit comme service de paie géré ?

Payfit s’adresse aux entreprises qui veulent conserver la visibilité sur leur paie sans en porter toute la charge opérationnelle. Le modèle repose sur un service de paie géré avec des experts dédiés qui collectent les variables, vérifient les données, génèrent les bulletins et réalisent les démarches prévues dans le périmètre de service. En parallèle, vous suivez l’avancement sur la plateforme et vous validez la paie avant la clôture.

À quels enjeux répond le service de paie et RH Payfit ?

Cette organisation répond à un problème fréquent dans les PME et les ETI : la paie dépend d’une ou deux personnes qui connaissent l’historique, les exceptions et les habitudes de l’entreprise. En cas d’absence, de croissance rapide ou de changement de convention, le risque opérationnel augmente. Une équipe dédiée apporte ainsi une continuité de traitement et un interlocuteur qui connaît le dossier.

Payfit AI, l’intelligence artificielle dédiée à la paie et aux RH, complète cette équipe. Il ne se limite pas à répondre à une question. Il anticipe les échéances, détecte les anomalies avant la clôture, met en évidence les variations à vérifier et réalise certaines tâches selon les instructions données. L’objectif est de réduire les contrôles manuels inutiles sans retirer à l’employeur la validation finale.

La différence avec une approche de logiciel autonome tient donc à la répartition du travail :

vos équipes transmettent les informations utiles, arbitrent les décisions RH et valident la paie ;

les experts paie produisent le cycle de paie et suivent les démarches prévues ;

Payfit AI repère les incohérences, anticipe les échéances et exécute certaines tâches ;

la plateforme centralise les données et donne une visibilité en temps réel.

Pour qui est fait Payfit : PME multi-sites et multi-conventions ?

Payfit convient particulièrement à une PME ou à une ETI qui gère plusieurs établissements, plusieurs conventions collectives ou des effectifs qui évoluent rapidement. Le besoin peut venir d’une croissance externe, d’une ouverture de site, d’une forte saisonnalité ou d’un volume important d’entrées et de sorties.

Le service est aussi adapté aux dirigeants, DAF et responsables RH qui veulent choisir leur niveau de délégation. Une entreprise peut avoir besoin d’un service très opéré pour la paie, tout en conservant une gestion RH interne sur les congés, les entretiens, les contrats et le pilotage des équipes.

💡 Bon à savoir : ce modèle de service de paie géré ne convient pas à toutes les organisations. Si votre priorité est de paramétrer vous-même chaque règle, c'est aussi possible avec Payfit. Dans ce cas, vous reprenez le contrôle de votre cycle de paie, avec l'IA paie toujours à vos côtés en cas de question.

Finalement, le bon comparatif doit toujours partir de la responsabilité opérationnelle que vous voulez garder.

Calculateur de bénéfices avec Payfit Estimer les gains

Lucca convient-il à un SIRH modulaire ?

Lucca répond aux entreprises qui veulent composer un SIRH à partir de modules spécialisés. Son site présente une plateforme modulaire avec 15 solutions couvrant notamment :

le dossier collaborateur ;

les congés ;

le suivi des temps ;

la rémunération ;

les dépenses ;

les bulletins de paie dématérialisés.

Cette approche est pertinente si vous voulez déployer les briques RH progressivement. Elle permet de commencer par un processus prioritaire, puis d’ajouter d’autres modules lorsque l’organisation est prête. Elle demande en revanche de vérifier précisément le périmètre de la paie, les interfaces retenues et la répartition des responsabilités entre les solutions.

Lucca est donc une alternative crédible à Nibelis pour une entreprise qui privilégie la modularité et l’expérience utilisateur. Ce n’est pas le même choix qu’un service de paie géré. La question centrale devient : voulez-vous assembler votre environnement RH et organiser la production de la paie, ou déléguer le cycle à une équipe spécialisée ? Vous pouvez aussi consulter le comparatif des alternatives à Lucca.

Silae est-il adapté aux entreprises accompagnées par un cabinet ?

Silae est à considérer lorsque la paie est produite avec un cabinet comptable, un gestionnaire de paie, un revendeur ou un autre partenaire. Son offre met en avant la production des bulletins, les déclarations sociales et une gamme RH reliée à la paie. Silae présente également des parcours dédiés aux gestionnaires, aux prestataires et aux experts-comptables.

Le modèle peut convenir à une PME qui veut conserver son cabinet tout en modernisant les échanges et la production. Il faut toutefois comparer le rôle du cabinet, les délais de réponse, le périmètre inclus et la capacité de l’entreprise à accéder aux données.

👉 À noter : une solution avancée d'un point de vue technique ne suffit pas à définir la qualité du service.

Silae est donc souvent cohérent lorsque le cabinet reste le principal interlocuteur de paie. Si vous cherchez une équipe directement dédiée au dossier et un service qui réalise la paie pour vous, comparez le niveau de délégation proposé par chaque prestataire. Pour élargir votre analyse, consultez aussi le comparatif des alternatives à Silae.

Cegid répond-il aux besoins d’une ETI ?

Cegid HR s’adresse aux organisations qui recherchent une plateforme RH complète, modulaire et personnalisable. La page officielle présente Cegid HR comme une suite qui peut évoluer avec les besoins de l’entreprise, avec un produit de paie distinct, Cegid Payroll Ultimate.

Cette proposition peut convenir à une ETI qui veut structurer plusieurs processus RH, centraliser les données et connecter la paie à un environnement plus large. Le projet doit être évalué avec attention lorsque les processus sont multi-entités, multi-pays ou fortement personnalisés.

Cegid est une option à comparer lorsque la profondeur fonctionnelle et l’architecture RH priment sur la rapidité de délégation. Pour une PME qui veut surtout réduire la charge mensuelle de paie, un service géré peut être plus directement adapté. Pour une ETI qui veut harmoniser son SIRH, Cegid peut mériter une analyse approfondie.

Quelle alternative choisir selon votre profil ?

Le profil de votre organisation permet de réduire rapidement la liste des solutions à étudier pour la gestion de votre paie. Le tableau ci-dessous formule une première orientation, sans remplacer l’analyse du périmètre fonctionnel et du niveau de service.

Votre situation Alternative à privilégier Pourquoi ? Point à vérifier PME de 50 à 150 salariés, équipe RH réduite, paie chronophage Payfit Le service de paie géré délègue la production du cycle à des experts et conserve une validation côté employeur Le périmètre exact des démarches, des conventions et des intégrations PME ou ETI qui veut construire son SIRH par étapes Lucca L’approche modulaire permet de sélectionner les briques RH selon les priorités Le fonctionnement de la paie et les interfaces retenues Entreprise qui veut conserver son cabinet comptable Silae La solution s’inscrit dans un écosystème de cabinets, gestionnaires et partenaires Le rôle du cabinet, les délais et les responsabilités de chacun ETI avec des processus RH larges et personnalisés Cegid La suite couvre un périmètre RH large et peut évoluer avec l’organisation Le projet de déploiement, les interfaces et la paie associée Organisation satisfaite du cloud mais qui veut revoir la délégation Nibelis ou Payfit selon l’objectif Nibelis conserve une logique de SIRH cloud avec prestations possibles ; Payfit pousse plus loin la délégation de la paie Le niveau de production réellement confié au prestataire Startup en forte croissance qui ne veut pas recruter immédiatement une expertise paie Payfit Les experts dédiés et Payfit AI peuvent absorber une partie de la charge opérationnelle Le besoin d’accompagnement RH et la trajectoire d’effectif

Le meilleur logiciel de paie pour une PME n’est donc pas forcément celui qui affiche le plus grand catalogue. C’est celui qui correspond à la structure de votre organisation, à votre niveau d’expertise interne et à la charge que vous voulez déléguer.

Une migration réussie commence par la définition du périmètre. Avant de choisir une date, identifiez les sociétés, établissements, salariés, historiques, conventions et interfaces à reprendre. Listez aussi les éléments qui doivent être contrôlés avant le premier cycle.

La démarche peut suivre cinq étapes :

cadrer : confirmer le périmètre, les interlocuteurs, les conventions et les échéances ;

auditer : examiner les données disponibles, les historiques et les règles utilisées ;

paramétrer : préparer l’environnement, les profils, les établissements et les flux ;

contrôler : comparer les résultats sur un cycle de test et corriger les écarts ;

basculer : lancer le nouveau cycle, suivre les retours et valider la première paie.

Par exemple, Payfit annonce une migration pouvant être réalisée en deux semaines avec un accompagnement expert. Ce délai doit être rapproché de votre périmètre réel, de la qualité des exports et du nombre de conventions à reprendre. Il ne doit pas remplacer un cadrage précis.

👉 À noter : la délégation de la paie ne signifie pas la disparition du contrôle employeur ; votre rôle reste important pendant la migration. Vous devez valider les informations de référence, confirmer les règles propres à l’entreprise et vérifier les résultats avant la mise en production.

Quelles questions poser à un nouveau prestataire de paie avant de signer ?

Pour préparer le changement, demandez à chaque solution une réponse écrite sur les sujets suivants :

quelles données sont reprises et sur quelle profondeur historique ?

qui contrôle les données avant le premier bulletin ?

qui réalise le paramétrage des conventions et des établissements ?

qui répond aux anomalies détectées après la bascule ?

quelles actions restent à la charge de l’entreprise chaque mois ?

💡 Bon à savoir : demandez à chaque fournisseur de décrire un mois de paie concret. Récolter alors des précisions sur qui collecte les variables, qui vérifie les éléments, qui produit les bulletins, qui réalise les déclarations, qui traite les anomalies et qui vous appelle en cas de difficulté. Cette méthode révèle rapidement les différences entre un logiciel, un cabinet et un service de paie géré.

👉 Vous voulez comparer le niveau de délégation avant de changer ? Demandez une démonstration et faites décrire le cycle mensuel appliqué à votre organisation.