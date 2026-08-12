À retenir : Changer de solution de paie en janvier permet de repartir sur une base propre : les cotisations annuelles reviennent à zéro et l'historique DSN de l'année écoulée est complet.

Le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) est réévalué chaque 1ᵉʳ janvier ; il s'élève à 48 060 € en 2026, un repère utile pour paramétrer votre nouvelle solution dès le début de l'année.

La migration vers une nouvelle solution prend environ 15 jours, avec un responsable onboarding dédié qui accompagne l'import des données jusqu'à la validation de la première paie.

Quand changer de logiciel de paie ? La transition vers un nouveau logiciel de paie est plus simple en début d’année : les cotisations sociales repartent à zéro en janvier, le reporting annuel est complet et la reprise des données s'effectue sur une base propre. Notre guide sur le changement de solution de paie vous accompagne étape par étape. Vous y trouverez également une lettre de résiliation prête à l'emploi, rédigée par nos juristes.

Pourquoi janvier est le meilleur moment pour changer de logiciel de paie ?

En début d'année, les cotisations sociales repartent à zéro, le reporting annuel est complet et la reprise des données s'effectue sur une base propre. La migration est plus rapide et plus fiable qu'en cours d'exercice.

Les cotisations annuelles repartent à zéro

Les cotisations annuelles sont calculées sur une année civile. En janvier, elles repartent à zéro, ce qui vous permet de recommencer sur une base saine : vous n’avez pas besoin de transmettre l'historique complexe de la masse salariale ni les états de charge de l'exercice précédent.

💡 Bon à savoir : janvier est également la période idéale, car le SMIC 2026 (fixé à 12,31 €/h brut au 1er juin 2026) et le PASS 2026 (48 060 € annuel / 4 005 € mensuel) sont réévalués, ce qui simplifie grandement la configuration des premiers bulletins de paie sur une nouvelle solution.

L’historique de la DSN est complet

Le reporting annuel et l’historique de la DSN (Déclaration Sociale Nominative) sont complets à la fin de l’année écoulée. Le nouveau prestataire possède ainsi toutes les informations de l’entreprise pour la reprise de données.

⚠️ Attention : depuis 2026, des erreurs non corrigées sur la DSN peuvent entraîner une

DSN de substitution, qui permet à l’Urssaf de procéder elle-même aux corrections. Une transition de solution de paie en début d’année évite tout risque d’erreur.

La migration est plus rapide

La simplification de ces démarches administratives vous fait gagner un temps précieux pour vous lancer. Les données de l’entreprise importées sont fiables et conformes dès le premier mois de l'année.

💡 Bon à savoir : si vous ne pouvez pas attendre janvier, il est toujours possible de changer de prestataire de paie en cours d’exercice. Il vous suffit d’anticiper et de bien préparer la migration des données.

Que contient notre guide de transition PayFit ?

Le guide couvre les 4 critères fondamentaux pour choisir une solution de paie, le déroulé exact de la migration et inclut une lettre de résiliation clé en main rédigée par nos juristes.

4 critères clés pour choisir votre logiciel de paie

Une solution de paie performante doit vous accompagner efficacement au quotidien :

vous faire gagner du temps en automatisant certaines tâches en gestion de la paie ;

offrir une bonne visibilité et analyse des données ;

être conforme à la réglementation en vigueur et s’adapter aux évolutions ;

garantir la sécurité et le chiffrage des données (norme ISO 27001).

Le plus PayFit, un modèle de lettre de résiliation

Pour rompre facilement votre contrat actuel, et savoir comment quitter son comptable, notre guide intègre un modèle officiel rédigé par nos juristes. Prêt à être rempli, il vous suffit de l’envoyer en courrier recommandé avec accusé de réception.

La migration vers le logiciel de PayFit prend environ 15 jours. Un responsable onboarding dédié sécurise chaque étape pour vous garantir une prise en main rapide :

1 - création et accès à votre compte PayFit ;

2 - import de vos données ;

3 - paramétrage du logiciel de paie et prise en main ;

4 - validation de la première paie.

À qui s’adresse ce guide ?

Ce guide gratuit s'adresse aux dirigeants de TPE/PME et aux équipes RH qui souhaitent changer de solution de paie et préparer leur migration sereinement, sans perturber leur clôture de décembre.

Prêtez une attention particulière aux éventuels signaux d’alerte :

les erreurs sont nombreuses et récurrentes ;

le support manque de réactivité ;

votre outil actuel est obsolète ;

les coûts cachés s’accumulent.

Si vous rencontrez ces difficultés, ce guide vous aidera à aborder votre transition de fin d'année en toute confiance.