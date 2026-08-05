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Quel est le meilleur logiciel de paie pour embaucher votre premier salarié ?
À retenir
Sans expérience en paie, un logiciel conçu pour les débutants évite les erreurs dès le premier bulletin grâce à la DPAE automatisée et aux bulletins générés sans calcul manuel.
Les meilleures solutions pour un premier salarié en 2026 restent Payfit, Macompta et QuickPaie.
Les critères clés sont l'automatisation de la DSN, la prise en main rapide, la convention collective intégrée et un tarif transparent.
La première embauche d’un salarié marque une étape décisive, souvent accompagnée d'appréhensions liées aux formalités administratives. Le cadre légal est strict, l'absence de fiche de paie mensuelle exposant par exemple à une amende de 450 € selon l'article R3243-2 du Code du travail.
En France, plus de 2,4 millions de DSN (Déclaration Sociale Nominative) sont transmises chaque mois à l'administration. Pour vous libérer l'esprit, le choix d'un logiciel de paie adapté permet de vous concentrer pleinement sur votre activité. Comme le résume Simon, fondateur de Hoopop : “Moi je ne sais pas faire de la paie, ce n'est pas mon métier et en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas envie de perdre du temps à faire ça.”
Comparatif des meilleurs logiciels de paie pour premier salarié
Voici notre comparatif pour vous aider à franchir cette étape sereinement.
|Logiciel
|Points forts
|Spécificités premier salarié
|Idéal pour
|Limites
|Payfit
|Aucune expertise requise, opérationnel en 3h*
|DPAE auto, accompagnement expert, 800+ CCN intégrées
|Créateurs d’entreprise, TPE 1-9 salariés
|Tarif légèrement plus élevé
|Macompta
|Tarif accessible, interface simple
|Module paie conforme DSN
|TPE < 20 salariés, budget serré
|Fonctionnalités RH limitées
|QuickPaie
|Très simple, rapide
|Bulletins en quelques minutes
|Micro-entreprises
|Peu de fonctionnalités RH
|Bestpaye
|Bon rapport qualité/prix
|Gestion cycle paie complet
|TPE/PME
|Support limité
|Silae
|Veille légale solide
|Via expert-comptable uniquement
|PME avec expert-comptable
|Peu autonome pour un débutant
|Sage Business Cloud Paie
|Stabilité, mises à jour légales
|Trop complexe pour débuter
|PME avec RH dédié
|Interface dense, formation requise
👉 À noter : les tarifs et notes mentionnés sont basés sur les informations disponibles en août 2026.
Quel logiciel de paie convient le mieux quand on n'a aucune expérience en paie ?
Pour votre premier salarié sans expertise paie, choisissez un logiciel de paie SaaS conçu pour les débutants. La solution doit automatiser la DPAE, la DSN et les calculs de charges, sans nécessiter de formation préalable.
Simon, CEO et fondateur de Hoopop, le souligne avec justesse : déléguer ces tâches permet de rester concentré sur son cœur de métier et de ne pas perdre de temps. Le service Payfit et l'outil Macompta se démarquent particulièrement pour faciliter cette première embauche.
Payfit, zéro expertise paie requise, opérationnel en moins de 3 heures
Le service Payfit est pensé pour s'adapter à votre rythme, sans exiger la moindre connaissance initiale. Payfit prépare vos bulletins et vos déclarations de charges sociales, puis vous vérifiez et vous validez.
La DPAE est automatisée dès l'embauche, et le calcul s'effectue sans saisie manuelle. Un expert dédié vous accompagne pas à pas, permettant d'être opérationnel en moins de 3 heures tout en gagnant 90 % de temps chaque mois sur l'administratif.
Vous gardez la main sur vos décisions, le tout sans engagement contractuel et avec une migration possible sous 2 semaines.
💡Bon à savoir : ce service accompagne plus de 20 000 TPE et PME en Europe, sans engagement contractuel.
Macompta, abordable et accessible pour une TPE avec moins de 20 salariés
Ce logiciel de paie pour TPE se positionne comme une solution économique pour éditer une première fiche de paie. Le tarif se veut très accessible, débutant aux alentours de 3,75 € par mois par bulletin, ce qui correspond bien aux budgets serrés. L'interface reste simple pour gérer la DSN, même si les fonctionnalités dédiées aux ressources humaines sont plus limitées.
QuickPaie, pour éditer un premier bulletin en quelques minutes
Cette solution très épurée cible en priorité les micro-entreprises ayant des besoins de gestion immédiats. L'avantage principal réside dans la rapidité de création d'un premier bulletin de salaire en quelques clics. Ce service montre toutefois ses limites dès lors qu'il faut gérer des éléments plus spécifiques liés à votre convention collective ou aux congés payés.
Bestpaye, un accompagnement complet à prix maîtrisé
Cette option offre un bon compromis financier pour les petites entreprises cherchant à structurer leur administratif. Le logiciel permet de couvrir l'ensemble du cycle de paie de façon fiable. C'est un choix intéressant pour monter en compétences progressivement, bien que l'accompagnement client soit parfois un peu juste sur des questions juridiques pointues.
Silae, la paie déléguée à votre expert-comptable
Silae est une référence technique sur le marché, mais son modèle impose de passer par un cabinet d'expertise comptable ou un gestionnaire spécialisé. C'est une excellente solution pour déléguer l'intégralité de la gestion de la paie. En revanche, cela s'avère peu adapté si vous désirez garder la main sur votre administratif en toute autonomie. Les tarifs varient selon le prestataire sélectionné.
Sage Business Cloud Paie, puissant, mais conçu pour les structures plus matures
Ce logiciel de paie garantit une assise solide et des mises à jour légales rigoureuses. Son interface reste néanmoins très dense pour un créateur d'entreprise qui accueille son premier salarié.
L'utilisation requiert généralement une formation préalable, rendant la plateforme plus pertinente pour des entreprises structurées de plus de 10 salariés disposant d'un pôle ressources humaines.
Quels critères faut-il vérifier pour bien choisir son logiciel de paie dès le départ ?
Cinq critères décisifs orientent le choix de votre meilleur logiciel de paie :
la gestion automatique de la DSN et de la DPAE ;
la prise en main sans formation ;
l'intégration de votre convention collective ;
le tarif mensuel par bulletin ;
la qualité du support client.
L'objectif est de trouver son équilibre pour avancer sereinement, sans craindre de faire un faux pas lors de la déclaration à l'Urssaf. Un bon service s'adapte à votre secteur d'activité, appliquant automatiquement les règles de votre convention collective. Le prix par bulletin doit également être transparent dès le départ. Enfin, la disponibilité d'une équipe pour vous soutenir rassure lors des premières démarches.
💡 Bon à savoir : avec Payfit, la migration depuis un autre logiciel est finalisée en moins de 2 semaines, sans aucun engagement, même en cours d'exercice comptable.
Comment bien démarrer la paie de votre premier salarié, étape par étape ?
Avant d'éditer le premier bulletin, trois étapes sont essentielles : vous déclarez votre salarié à l'Urssaf via la DPAE (au plus tard le jour de l'embauche), vous paramétrez votre logiciel de paie (SIRET, convention collective, salaire), puis vous générez la paie avant la fin du mois.
La gestion administrative exige du temps et de la rigueur. Selon le Baromètre RH Tissot x Payfit 2026, 74 % des professionnels RH déclarent d'ailleurs passer entre 3 et 6 heures par jour sur ces tâches. Il est donc crucial de s'approprier les bons réflexes très tôt.
L'obligation de remplir la DPAE avant toute embauche
La déclaration préalable à l'embauche est une démarche encadrée par l'article L1221-10 du Code du travail. Elle informe l'Urssaf de l'arrivée de votre nouveau collaborateur. Ce document doit être transmis au plus tard le jour de la prise de poste, et idéalement dans les 8 jours qui précèdent. En confiant cette étape à Payfit, la procédure s'automatise pour vous faire gagner en fluidité.
Les paramètres à configurer dès l'ouverture de votre logiciel de paie
Pour préparer le terrain, rassemblez les informations légales de votre entreprise et de votre salarié. Vous avez besoin :
du numéro SIRET ;
du code NAF/APE pour la convention collective ;
du salaire brut (le SMIC en 2026 s'élève à 12,31 € brut de l'heure).
Avec un service guidé, cet ancrage initial s'effectue pas à pas en quelques heures. N'hésitez pas à vous appuyer sur notre checklist des formalités d'embauche pour maîtriser les bases.
⚠️ Attention : en cas d'absence ou de remise tardive de la fiche de paie, l'employeur s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 450 € ainsi qu'au versement de dommages et intérêts (article R3243-2 du Code du travail).
Paie, RH, déclarations sociales : Payfit gère cela pour votre entreprise. Vous validez, et vous gardez le temps de vous concentrer sur le développement de votre activité.
Foire Aux Questions (FAQ)
Pour un premier salarié, le service Payfit est l’un des meilleurs logiciels de paie pour startup ou TPE : aucune expertise n'est requise, la plateforme est opérationnelle en moins de 3 heures et la DPAE est automatisée. La solution Macompta convient pour sa part aux structures avec un budget très serré.
Oui, en vous appuyant sur un service dédié, vous gardez la main sur la gestion de la paie sans intermédiaire complexe. La gestion administrative, dont la paie, représente un volume horaire important : selon le Baromètre RH Tissot x Payfit 2026, 74 % des professionnels RH déclarent passer entre 3 et 6 heures par jour sur les tâches administratives.
Pour ne pas vous laisser submerger, Payfit prépare vos fiches de paie et votre DSN en fonction de vos variables. Vous vérifiez et vous validez simplement les informations à chaque fin de mois, tout en bénéficiant de l'accompagnement d'experts en cas de doute.
Payfit et QuickPaie sont les services les plus accessibles pour faire une fiche de paie sans aucune expérience préalable. Le service Payfit se distingue par un accompagnement expert intégré dès la prise en main, vous aidant à prendre vos repères sans tomber dans la complexité technique.
Les tarifs varient d'une plateforme à l'autre. Payfit propose un accompagnement global à partir de 26 € HT par mois et par salarié, tandis que Macompta propose un module à partir de 3,75 € par mois par bulletin (tarifs vérifiés en août 2026). Privilégiez les offres sans engagement pour tester en toute sérénité un logiciel de paie pour TPE.
Idéalement avant, car votre logiciel de paie doit vous permettre d'effectuer la DPAE avant l'arrivée physique du salarié au sein de l'entreprise. C'est l'une des étapes incontournables de la première paie. Avec le service Payfit, l'installation complète et la déclaration s'effectuent en moins de 3 heures.
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