Parce qu’il n’est pas toujours évident de savoir à quel moment prendre ses congés payés , voici un récapitulatif des règles à connaître pour vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles.



Comment poser ses congés de façon optimale ? Si le calcul de nos congés est une problématique importante, leur organisation suit également plusieurs règles. Selon certaines conventions collectives, votre ancienneté ou votre situation, certains congés supplémentaires peuvent vous être attribués (congés spéciaux, jours de RTT, etc.). Dans tous les cas, le solde de vos congés payés est visible sur votre fiche de paie.

Comment poser ses congés payés en 2026 ? Comment poser ses congés payés en 2026 ? Comment poser ses RTT en 2026 ?

1. Acquisition des congés payés : le calcul de base

La méthode de calcul est simple : chaque mois de travail octroie 2,5 jours de congés payés acquis pour chaque salarié.

Sur un an, cela équivaut à 30 jours ouvrables maximum (ou 25 jours ouvrés) de congés payés, soit 5 semaines. Les salariés à temps partiel ont droit au même nombre de jours de congés payés, ils ne sont pas réduits proportionnellement à leur temps de travail.

💡 Bon à savoir : certaines entreprises proposent des congés anticipés, permettant de disposer de congés dès la première année de travail.

2. Période de référence : quand acquérir et poser ses congés ?

Les congés sont acquis entre le 1er juin de l'année N-1 et le 31 mai de l'année N.

Ces jours de repos peuvent ensuite être posés entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1.

👉 À noter : il est important de bien planifier ses vacances pour éviter d'avoir des congés payés non pris en fin de période, car leur report n'est pas automatique.

3. Règles de pose : durée minimum et maximum

Les congés payés ne peuvent pas se poser de façon totalement arbitraire :

maximum : seuls 24 jours ouvrables peuvent être posés de façon consécutive (sauf pour les personnes gérant des personnes âgées ou handicapées) ;

minimum : une période de congés doit durer au moins 12 jours ouvrables continus entre le 1er mai et le 31 octobre. C'est la période de référence.

⚠️ Attention : le mode de décompte des congés a une incidence directe sur l'organisation de vos absences. Si votre entreprise décompte les congés en jours ouvrables (du lundi au samedi), la règle des 5 samedis de congés payés s'applique.

Cette règle limite le nombre de samedis décomptés dans le solde annuel de congés à 5 maximum, permettant ainsi d'éviter une consommation excessive de jours ouvrables lors de la prise de semaines complètes.

Concrètement, si vous prenez plusieurs semaines de congés incluant des samedis dans l'année, seuls les 5 premiers samedis seront décomptés, les suivants ne réduiront pas votre solde.

Si un salarié prend une partie de son congé principal (moins de 24 jours ouvrables) en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, on parle de fractionnement des congés payés.

Ce fractionnement permet d'obtenir des jours de congés supplémentaires (2 maximum) :

1 jour supplémentaire si au minimum 3 jours ouvrables restent après le 31 octobre (hors 5ème semaine) ;

2 jours supplémentaires si au minimum 6 jours ouvrables restent après le 31 octobre (hors 5ème semaine).

⚠️ Attention : le bilan du solde des congés se fait après le 31 octobre pour déterminer l'éligibilité.

C'est l'employeur qui a le dernier mot, à défaut d'une convention collective ou d'un accord collectif stipulant le contraire.

L'employeur peut :

imposer des dates entre le 1er mai et le 31 octobre ;

interdire les congés pendant une certaine période ;

fermer l'entreprise pour une période donnée (vacances estivales par exemple).

Ordre de priorité pour l'organisation des départs :

situation familiale : enfants, congés du conjoint, personnes à charge ; ancienneté : entre deux salariés souhaitant les mêmes dates, le plus ancien est prioritaire ; pluriactivité : les personnes travaillant pour plusieurs employeurs.

⚠️ Attention : si les dates convenues ne sont pas respectées par le salarié, il risque une sanction disciplinaire.

6. Acquisition des congés pendant les absences

Les congés payés continuent d'être acquis pendant :

Les congés payés ne sont pas acquis pendant :

Ces absences équivalent à une suspension du contrat de travail.

Distinction avec les absences pour convenance personnelle : contrairement aux congés payés ou RTT qui constituent un droit acquis, l'absence pour convenance personnelle relève d'une autorisation exceptionnelle accordée par l'employeur. Elle correspond à un besoin ponctuel (démarche administrative, événement familial, imprévu personnel) qui ne relève d'aucun congé légal.

Cette absence nécessite l'accord préalable de l'employeur, n'est pas rémunérée et n'ouvre aucun droit automatique. Elle permet toutefois au salarié de gérer une situation personnelle urgente lorsque ses congés payés ou RTT sont épuisés ou indisponibles.

💡 Bon à savoir : assurez la gestion de l'ensemble des congés payés et RTT grâce à notre logiciel de congés et absences.

Guide des congés et absences Télécharger gratuitement

7. Pose astucieuse des congés payés en 2026

L’étude du calendrier et des différents ponts et jours fériés peut permettre d'optimiser la durée de ses vacances. En posant stratégiquement un jour de repos, on peut bénéficier de ponts forts appréciables.

Le mois de mai est particulièrement propice pour optimiser ses congés payés en 2026 :

vendredi 1er mai (fête du Travail) : offre un pont de 3 jours si vous ne posez aucun congé ;

vendredi 8 mai (Victoire 1945) : idem, long week-end naturel ;

jeudi 14 mai (Ascension) : en posant le vendredi 15 mai, profitez de 4 jours ;

lundi 25 mai (Pentecôte) : journée de solidarité , selon les entreprises.

Le 14 juillet tombe un mardi : en posant le lundi 13, vous profitez de 4 jours.

En août, le 15 août (Assomption) tombe un samedi, aucun pont possible.

En novembre, la Toussaint (1er novembre) tombe un dimanche. Le 11 novembre (Armistice) sera un mercredi : idéal pour poser jeudi 12 et vendredi 13 pour 5 jours de repos.

Pour finir l'année, Noël (25 décembre) tombe un vendredi, offrant naturellement un long week-end.

💡 Bon à savoir : en 2026, le calendrier est particulièrement favorable avec les 1er et 8 mai qui tombent tous deux un vendredi, offrant deux ponts naturels consécutifs en mai !

En ce qui concerne les réductions du temps de travail , elles sont variables d’une année à l'autre, car elles dépendent du nombre de jours fériés qui tombent le week-end. La prise de RTT peut se faire par demi-journée si l’employeur donne son accord ou si cette disposition est prévue dans la convention collective.

Si ce n’est pas le cas, le salarié ne pourra les prendre que par journée entière. Prendre des RTT dépend de la CCN applicable au sein de votre entreprise. En effet, les jours de Réduction du Temps de Travail peuvent être posés de façon libre par les salariés ou imposés par l’entreprise, on parle alors de RTT employeur .

Acquisition des RTT

Là encore, la méthode de calcul des RTT est simple. Ce sont toutes les heures réalisées au-delà des 35h de travail par semaine qui constituent le nombre de RTT disponibles.

Pour une semaine de travail d’une durée de 37h, un salarié obtient donc 2 heures de RTT.

Dans certaines entreprises, un accord RTT fixe automatiquement un certain nombre de RTT (forfait) à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre.

L’employeur ne peut obliger ses salariés à renoncer à leur RTT. S’il peut en faire la demande, la décision finale revient aux salariés.

En revanche, l’employeur peut exiger un report des jours de RTT dans la mesure où la demande est formulée par écrit 7 jours avant la date initialement prévue.

Report des RTT

Le report des RTT d’une année sur l’autre n’est généralement pas possible. Ces jours de repos ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une indemnisation compensatoire dans le cas où ils n’auraient pas été utilisés au cours d’une année, sauf disposition contraire de l’accord d’entreprise.

Si un salarié dispose de RTT qu’il ne pourra pas utiliser avant la fin de la période de référence, il peut faire don de ce RTT à un collègue.

S’il détient un Compte Épargne-Temps (CET), il peut créditer son compte. Par ailleurs, le salarié pourra, selon la convention collective, se faire payer ses jours de repos non pris ou en bénéficier en cas de maladie, pour s’occuper d’un parent malade ou lors de son départ à la retraite. Le nombre de jours maximum que l’on peut placer sur un CET est généralement de 60.

Il est également possible d’enchaîner RTT et congés payés si cela est prévu par la convention collective.

👉 À noter :

lorsqu'un jour férié chômé et un RTT tombent le même jour, c'est le jour chômé qui prime ;

le salarié conserve alors son RTT ;

cette règle s'applique uniquement si le jour férié en question est bien un jour chômé (certains jours fériés peuvent ne pas être chômés, à l'exception du 1er mai qui est obligatoirement chômé).

Demander ses RTT

En règle générale, le Code du travail n’impose aucune démarche spécifique pour poser ses congés. En effet, les salariés doivent généralement formuler leur demande au responsable de la gestion des ressources humaines, par courrier, par voie numérique ou de façon orale.

En posant vos congés sur le logiciel de gestion PayFit, vous centralisez toutes vos informations. Celles-ci sont accessibles à tout moment et vous disposez de données fiables et complètes.

Pour les congés de vos salariés, vous avez accès à un planning clair des congés et absences de tous vos collaborateurs avec la possibilité de filtrer vos salariés en fonction du type d’absence (RTT, congés payés, repos, etc.). Vous pouvez également obtenir le détail par salarié du nombre de jours de congés pris, restants, acquis et ensuite télécharger chaque synthèse.