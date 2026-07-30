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Kuydamos

Ayuda a domicilio

Usuario de PayFitCristian Zarcero Chamorro, Fundador de Kuydamos
Empleados25–99
SectorSector de la ayuda a domicilio
UbicaciónCiudad Real

¿Por qué Kuydamos decide empezar a trabajar con PayFit?

Al principio se planteó una gestión laboral clásica, pero la idea de enviar cientos de mails y de no tener la información accesible hizo que se decantaran por un sistema innovador como PayFit.

Principales beneficios de usar PayFit

Intuitivo

Intuitivo

Una interfaz sencilla y fácil de entender, que permite acceder a toda la información en un par de clicks.

Ahorro de tiempo

Ahorro de tiempo

Kuydamos ha podido reducir el tiempo que dedica a la gestión de nóminas y personal para centrarse en lo importante.

PayFit es para mí la mejor solución de recursos humanos que existe en España.

Cristian Zarcero ChamorroFundador de Kuydamos

Sus funcionalidades favoritas

Nóminas

Automatización de las nóminas con impacto en tiempo real.

Ausencias

PayFit se encarga de hacer los cálculos relativos a las ausencias de los empleados.

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