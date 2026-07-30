Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Kuydamos
Ayuda a domicilio
Usuario de PayFitCristian Zarcero Chamorro, Fundador de Kuydamos
Empleados25–99
SectorSector de la ayuda a domicilio
UbicaciónCiudad Real
¿Por qué Kuydamos decide empezar a trabajar con PayFit?
Al principio se planteó una gestión laboral clásica, pero la idea de enviar cientos de mails y de no tener la información accesible hizo que se decantaran por un sistema innovador como PayFit.
Principales beneficios de usar PayFit
Intuitivo
Una interfaz sencilla y fácil de entender, que permite acceder a toda la información en un par de clicks.
Ahorro de tiempo
Kuydamos ha podido reducir el tiempo que dedica a la gestión de nóminas y personal para centrarse en lo importante.
PayFit es para mí la mejor solución de recursos humanos que existe en España.
Cristian Zarcero ChamorroFundador de Kuydamos
Sus funcionalidades favoritas
Nóminas
Automatización de las nóminas con impacto en tiempo real.
Ausencias
PayFit se encarga de hacer los cálculos relativos a las ausencias de los empleados.