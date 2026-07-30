Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Jobandtalent
Recursos Humanos
¿Por qué Jobandtalent decide empezar a trabajar con PayFit?
Jobandtalent es una empresa que apuesta por la digitalización en sus procesos de selección y contratación de los empleados temporales, contribuyendo, también, a la digitalización de tareas de RRHH.
Principales beneficios de usar PayFit
Visibilidad
Miguel nos cuenta que la herramienta le ha otorgado muchísima visibilidad sobre los costes de los empleados
Independencia
La plataforma le da a la compañía una independencia que echaba en falta con su anterior sistema de gestión de nóminas.
Expansión
Jobandtalent utiliza PayFit en todos los países en los que la solución está disponible.
Sostenibilidad
Adiós al papel y la acumulación de documentos en la oficina.
El acceso a la información y la creación de informes me permite ser mucho más ágil en la toma de decisiones
Sus funcionalidades favoritas
Gastos
Registro de todos los gastos de forma digital.
Nóminas
Automatización de las nóminas de los empleados.