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Jobandtalent

Recursos Humanos

Usuario de PayFitMiguel Fernández-Carvajal, Chieff of Staff in Jobandtalent
Empleados+300
SectorServicios de contratación temporal y RRHH
UbicaciónMadrid

¿Por qué Jobandtalent decide empezar a trabajar con PayFit?

Jobandtalent es una empresa que apuesta por la digitalización en sus procesos de selección y contratación de los empleados temporales, contribuyendo, también, a la digitalización de tareas de RRHH.

Principales beneficios de usar PayFit

Visibilidad

Visibilidad

Miguel nos cuenta que la herramienta le ha otorgado muchísima visibilidad sobre los costes de los empleados

Independencia

Independencia

La plataforma le da a la compañía una independencia que echaba en falta con su anterior sistema de gestión de nóminas.

Expansión

Expansión

Jobandtalent utiliza PayFit en todos los países en los que la solución está disponible.

Sostenibilidad

Sostenibilidad

Adiós al papel y la acumulación de documentos en la oficina.

El acceso a la información y la creación de informes me permite ser mucho más ágil en la toma de decisiones

Miguel Fernández-CarvajalChieff of Staff en Jobandtalent

Sus funcionalidades favoritas

Gastos

Registro de todos los gastos de forma digital.

Nóminas

Automatización de las nóminas de los empleados.

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