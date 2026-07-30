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Gestión financiera

Con PayFit, la gestión financiera de tu empresa alcanza un nuevo nivel de precisión y eficacia. Proporcionamos herramientas adaptadas que garantizan una administración financiera impecable, permitiendo que cada decisión y operación financiera se alinee estratégicamente con tus objetivos y requisitos empresariales.

Tasa interna de retorno, o TIR: inversiones inteligentes

La tasa interna de retorno o TIR puede transformar tus decisiones de inversión.

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Tipos de gastos, el porqué del fracaso de las empresas

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Cómo calcular la rentabilidad: haz crecer tu empresa

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Costes fijos de una empresa, la fórmula secreta del ahorro

Los costes fijos impactan la rentabilidad y ahorro de tu empresa con estrategias efectivas puedes gestionarlos adecuadamente.

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¿Qué es el EBITDA en 2025?

Descubre qué es el EBITDA, una métrica financiera clave que mide las ganancias de una empresa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

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El impuesto sobre beneficios y su impacto en las pymes

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Impuesto sobre actividades económicas, o IAE

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