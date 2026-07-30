Cambiar de una gestoría tradicional a un sistema digitalizado y ágil era una gran necesidad para Elitech Lab, sobretodo para el ahorro de tiempo y reducción de tareas administrativas del CEO, como por ejemplo:

Pérdida de tiempo en el proceso de generación de nóminas.

Necesidad de conocimiento laboral.

Dependencia de la gestoría.

Impresión y almacenamiento innecesario de papel.

Necesidad de módulos de RRHH para gestionar las vacaciones.