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Elitech Lab

Desarrollo de app y web

Usuario de PayFitBrendan Golt - CEO
Empleados1–9
SectorAplicaciones móviles y web
UbicaciónMálaga, Gibraltar y Reino Unido

¿Por qué Elitech Lab decide empezar a trabajar con PayFit?

Cambiar de una gestoría tradicional a un sistema digitalizado y ágil era una gran necesidad para Elitech Lab, sobretodo para el ahorro de tiempo y reducción de tareas administrativas del CEO, como por ejemplo:

Pérdida de tiempo en el proceso de generación de nóminas.

Necesidad de conocimiento laboral.

Dependencia de la gestoría.

Impresión y almacenamiento innecesario de papel.

Necesidad de módulos de RRHH para gestionar las vacaciones.

Principales beneficios de usar PayFit

Inmediatez

Inmediatez

Acceso a toda la información en todo momento y desde cualquier lugar.

Analítico

Analítico

Remarca que los datos analíticos que proporciona PayFit le permiten estar al día de los costes de personal que genera su empresa.  “Antes estaba a ciegas hasta que me llegaba el impuesto de sociedades”

Comodidad

Comodidad

Antes las gestiones de RRHH suponían cruce de mails y documentos en papel con sus empleados, ahora se encuentra de manera recogida y ordenada en la plataforma.

Cercanía

Cercanía

El equilibrio perfecto entre un software y una asesoría.

Al final el tiempo es dinero, y como CEO, mi tiempo es lo más valioso que tengo: Para mi es incalculable el tiempo que he ahorrado en trámites gracias a PayFit

Brendan GoltCEO de Elitech Lab

Sus funcionalidades favoritas

Seguridad

PayFit está certificado por la ISO 27001 por un auditor independiente.

Soporte

Solicitar ayuda y obtener asesoramiento por parte de PayFit es rápido y veraz.

Digitalización

Adiós al papel y al almacenamiento de documentos. Todos los datos necesarios se encuentran recogidos en la plataforma, actualizables y consultables a tiempo real.

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