Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Elitech Lab
Desarrollo de app y web
¿Por qué Elitech Lab decide empezar a trabajar con PayFit?
Cambiar de una gestoría tradicional a un sistema digitalizado y ágil era una gran necesidad para Elitech Lab, sobretodo para el ahorro de tiempo y reducción de tareas administrativas del CEO, como por ejemplo:
Pérdida de tiempo en el proceso de generación de nóminas.
Necesidad de conocimiento laboral.
Dependencia de la gestoría.
Impresión y almacenamiento innecesario de papel.
Necesidad de módulos de RRHH para gestionar las vacaciones.
Principales beneficios de usar PayFit
Inmediatez
Acceso a toda la información en todo momento y desde cualquier lugar.
Analítico
Remarca que los datos analíticos que proporciona PayFit le permiten estar al día de los costes de personal que genera su empresa. “Antes estaba a ciegas hasta que me llegaba el impuesto de sociedades”
Comodidad
Antes las gestiones de RRHH suponían cruce de mails y documentos en papel con sus empleados, ahora se encuentra de manera recogida y ordenada en la plataforma.
Cercanía
El equilibrio perfecto entre un software y una asesoría.
Al final el tiempo es dinero, y como CEO, mi tiempo es lo más valioso que tengo: Para mi es incalculable el tiempo que he ahorrado en trámites gracias a PayFit
Sus funcionalidades favoritas
Seguridad
PayFit está certificado por la ISO 27001 por un auditor independiente.
Soporte
Solicitar ayuda y obtener asesoramiento por parte de PayFit es rápido y veraz.
Digitalización
Adiós al papel y al almacenamiento de documentos. Todos los datos necesarios se encuentran recogidos en la plataforma, actualizables y consultables a tiempo real.