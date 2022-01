Elitech Lab

Elitech Lab es una empresa de desarrollo de app y web con más de 15 años de experiencia y presencia en Reino Unido, Gibraltar y España (Marbella).

Altamente especializada en su servicio principal de mobility as a service, aportan soluciones útiles a la sociedad que además son respetuosas con el medio ambiente, un ejemplo de ello es su aplicación estrella: SchoolBusTracker, una app que permite rastrear el transporte escolar.

Brendan Golt, el CEO de Elitech Lab, dedica su tiempo a realizar diferentes tareas en su empresa: planificación estratégica, supervisión del personal comercial, contactar con los distribuidores, supervisar y organizar la producción del equipo de desarrollo de software.

Además, desde hace alrededor de dos años también administra PayFit para generar las nóminas de sus empleados.

“Al ser una empresa pequeña, no nos compensa contratar a alguien que gestione las nóminas, entonces lo hago yo mismo. Cuando trabajaba con la gestoria me llevaba horas, PayFit me quita prácticamente todo el trabajo y me ahorra el sueldo de una persona que se dedique a las gestiones de recursos humanos”