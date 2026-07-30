Cómo hacer un contrato de trabajo

Asimilación alta personas trabajadoras trasladadas al extranjero

El 1 de noviembre entró en vigor la normativa que prevé que, en caso de que la persona trabajadora desplazada se vea obligada a desvincularse de nuestra Seguridad Social después de un plazo, continúe cotizando en España. ¿Cuáles son los supuestos de situación asimilada de alta? ¿Qué actuaciones debe asumir la empresa en esta situación?