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La ayuda a la contratación en 2024
Explora las ayudas para contratación en 2024: bonificaciones y plazos por comunidad para impulsar el empleo.
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Saber cómo hacer un contrato de trabajo puede ser una tarea engorrosa para los responsables de un departamento de RRHH. Especialmente, si no se cuenta con la herramienta adecuada.
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Un anexo de contrato de trabajo añade, modifica o incorpora nuevas cláusulas a un acuerdo original para complementar o ajustar sus términos.
Aprovecha las subvenciones indefinidas para contratación en 2024: incentivos estables que promueven empleo duradero.
El registro del contrato de trabajo debe llevarse a cabo cuando se inicia una relación laboral.
La firma por orden puede optimizar la gestión de documentos en tu empresa, facilitando la delegación de firmas en ausencia del firmante principal.
Un contrato de trabajo es el acuerdo legal que regula la relación entre empresa y trabajador. Aprende paso a paso cómo elaborarlo correctamente.
¿Qué es una bonificación? ¿Qué tipos de bonificaciones existen? ¿Qué requisitos hay que cumplir para beneficiarse de las bonificaciones? PayFit te lo cuenta todo sobre este tipo de ayudas de contratación.
Descubre las cláusulas adicionales al contrato de trabajo, cuáles son las más comunes y para qué sirven en las empresas.
La firma y protección de datos en el entorno laboral es una cuestión cada vez más importante dentro de las empresas.
Descubre cómo las bonificaciones a la contratación en 2025 pueden ayudar a tu empresa a crecer y fomentar un entorno laboral inclusivo y estable.
El 1 de noviembre entró en vigor la normativa que prevé que, en caso de que la persona trabajadora desplazada se vea obligada a desvincularse de nuestra Seguridad Social después de un plazo, continúe cotizando en España. ¿Cuáles son los supuestos de situación asimilada de alta? ¿Qué actuaciones debe asumir la empresa en esta situación?
La cesión ilegal de trabajadores ocurre cuando una empresa cede empleados a otra sin autorización. Conoce los indicios, consecuencias y sanciones.
El contrato de confidencialidad es un documento legal que sirve para proteger información sensible y para que los datos de la empresa no sean divulgados