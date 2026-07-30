Dificultades principales a las que se enfrentaba Grupo Flaix antes de PayFit:

- Mismo sistema por más de 20 años: necesidad de cambiar a un sistema digital y moderno, adaptado a las necesidades actuales.

- Sin autonomía para acceder a información laboral sobre los empleados y las finanzas.

- Inversión de tiempo: El proceso de generación nómina y la comunicación constante con la gestoría restaba tiempo a otros proyectos más estratégicos.