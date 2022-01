Grupo Flaix

El Grupo Flaix se funda en 1992 en Cataluña y nace como proyecto de radiodifusión. Con el paso de los años han ampliado su filosofía de negocio y trabajan bajo el eslogan "Keep up the fun": entretenimiento a través de la música. Por ello también organizan numerosos eventos musicales.

Actualmente, el grupo se compone de 4 empresas y una tenedora de radiofrecuencias. Dos de sus emisoras son las dos primeras líderes en Cataluña: Flaix FM y Radio Flaixbac.

Xavier Bermúdez es el director del área económica y financiera del Grupo Flaix. Durante más de 20 años ha trabajado junto a una gestoría tradicional para generar las nóminas, hasta que decidió darle una oportunidad a la digitalización con PayFit.