Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Grupo Flaix
Medios de comunicación
¿Por qué Grupo Flaix decide empezar a trabajar con PayFit?
Dificultades principales a las que se enfrentaba Grupo Flaix antes de PayFit:
- Mismo sistema por más de 20 años: necesidad de cambiar a un sistema digital y moderno, adaptado a las necesidades actuales.
- Sin autonomía para acceder a información laboral sobre los empleados y las finanzas.
- Inversión de tiempo: El proceso de generación nómina y la comunicación constante con la gestoría restaba tiempo a otros proyectos más estratégicos.
Principales beneficios de usar PayFit
Ahorro de tiempo
Grupo Flaix ha podido reducir el tiempo que dedica a la gestión de nóminas y personal.
Autonomía
Xavier destaca la autonomía ganada para acceder a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Rapidez
Toda la información modificada se actualiza y está disponible al momento.
Cercanía
El equilibrio perfecto entre software y asesoría personalizada.
Hemos notado un gran ahorro en el tiempo que dedicamos a las nóminas: PayFit es veloz e inmediato, podemos ver el reflejo en nómina al momento en que introducimos una nueva variable o hacemos algún cambio.
Sus funcionalidades favoritas
Soporte
Satisfacción plena con el equipo humano y el asesoramiento laboral recibido.
Nóminas
Cuando se lleva a cabo alguna modificación, puede comprobar el impacto en nómina de forma inmediata.
Seguridad
la seguridad de los datos es nuestra prioridad.