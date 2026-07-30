Ir al contenido principal

Grupo Flaix

Medios de comunicación

Usuario de PayFitXavier Bermúdez - CFO
Empleados25–99
SectorMedios de comunicación - Radiodifusión
UbicaciónBarcelona

¿Por qué Grupo Flaix decide empezar a trabajar con PayFit?

Dificultades principales a las que se enfrentaba Grupo Flaix antes de PayFit:
- Mismo sistema por más de 20 años: necesidad de cambiar a un sistema digital y moderno, adaptado a las necesidades actuales.
- Sin autonomía para acceder a información laboral sobre los empleados y las finanzas.
Inversión de tiempo: El proceso de generación nómina y la comunicación constante con la gestoría restaba tiempo a otros proyectos más estratégicos.

Principales beneficios de usar PayFit

Ahorro de tiempo

Ahorro de tiempo

Grupo Flaix ha podido reducir el tiempo que dedica a la gestión de nóminas y personal.

Autonomía

Autonomía

Xavier destaca la autonomía ganada para acceder a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Rapidez

Rapidez

Toda la información modificada se actualiza y está disponible al momento.

Cercanía

Cercanía

El equilibrio perfecto entre software y asesoría personalizada.

Hemos notado un gran ahorro en el tiempo que dedicamos a las nóminas: PayFit es veloz e inmediato, podemos ver el reflejo en nómina al momento en que introducimos una nueva variable o hacemos algún cambio.

Xavier BermúdezCFO

Sus funcionalidades favoritas

Soporte

Satisfacción plena con el equipo humano y el asesoramiento laboral recibido.

Nóminas

Cuando se lleva a cabo alguna modificación, puede comprobar el impacto en nómina de forma inmediata.

Seguridad

la seguridad de los datos es nuestra prioridad.

Más historias

Kodify
Leer el testimonio
YEGO
Leer el testimonio
Jobandtalent
Leer el testimonio