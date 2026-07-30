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CrowdFarming

Alimentación

Usuario de PayFitCarlos de Juan - HR Manager
Empleados100–299
SectorEcommerce Alimentación
UbicaciónMadrid

¿Por qué CrowdFarming decide empezar a trabajar con PayFit?

Para Carlos era básico poder delegar toda la parte administrativa en una herramienta fiable que le permita centrarse en sus empleados. Valoraba poder contar con un experto laboral que le ayude ante cualquier problema con las nóminas o con la vida laboral de sus empleados.

Principales beneficios de usar PayFit

Rapidez

Rapidez

Gracias a la plataforma pueden consultar y modificar todos los datos cualquier momento, ya sean nóminas, bonus o nuevas contrataciones.

Intuitiva

Intuitiva

Una interfaz sencilla y fácil de entender, que permite acceder a toda la información en un par de clicks.

Innovador

Innovador

El equilibrio perfecto entre software y asesoría personalizada.

Fiable

Fiable

En PayFit, la seguridad de los datos es una prioridad y está certificado por la ISO 27001 por un auditor independiente.

PayFit me gusta porque hace fácil todo lo que no es tan intuitivo con las Administraciones Públicas.

Carlos de JuanHR Manager

Sus funcionalidades favoritas

Vacaciones

Autonomía para los empleados en pedir vacaciones y teletrabajo.

Soporte

Solicitar ayuda y obtener asesoramiento por parte de PayFit es rápido y veraz.

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