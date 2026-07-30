Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
CrowdFarming
Alimentación
¿Por qué CrowdFarming decide empezar a trabajar con PayFit?
Para Carlos era básico poder delegar toda la parte administrativa en una herramienta fiable que le permita centrarse en sus empleados. Valoraba poder contar con un experto laboral que le ayude ante cualquier problema con las nóminas o con la vida laboral de sus empleados.
Principales beneficios de usar PayFit
Rapidez
Gracias a la plataforma pueden consultar y modificar todos los datos cualquier momento, ya sean nóminas, bonus o nuevas contrataciones.
Intuitiva
Una interfaz sencilla y fácil de entender, que permite acceder a toda la información en un par de clicks.
Innovador
El equilibrio perfecto entre software y asesoría personalizada.
Fiable
En PayFit, la seguridad de los datos es una prioridad y está certificado por la ISO 27001 por un auditor independiente.
PayFit me gusta porque hace fácil todo lo que no es tan intuitivo con las Administraciones Públicas.
Sus funcionalidades favoritas
Vacaciones
Autonomía para los empleados en pedir vacaciones y teletrabajo.
Soporte
Solicitar ayuda y obtener asesoramiento por parte de PayFit es rápido y veraz.