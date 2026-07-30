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Filovent

Alquiler de barcos

Usuario de PayFitPhilippe Casassa, responsable administrativo y financiero
Empleados10–24
SectorAlquiler de barcos
UbicaciónBarcelona

¿Por qué Filovent decide empezar a trabajar con PayFit?

Principales beneficios de usar PayFit

plataforma simple e intuitiva de usar

plataforma simple e intuitiva de usar

La complejidad del derecho laboral traducida en una plataforma simple e intuitiva de usar, incluso para extranjeros completamente ajenos al sistema español. 

Misma inversión que en la gestoría

Misma inversión que en la gestoría

pero mejor servicio y aumento de la satisfacción. 

Atención al cliente

Atención al cliente

Respuesta rápida de su asesor a todas las preguntas. Satisfacción de 9 sobre 10 con la atención al cliente.

RRHH

RRHH

Módulos de RRHH que evitan trabajar con distintas plataformas para gestionar a los empleados.

Como no soy español me cuesta mucho más entender la legislación local sobre asuntos laborales, PayFit lo simplifica y soluciona mis dudas cada vez que lo necesito. Estoy muy satisfecho con la atención al cliente y con mi gestora de PayFit

Philippe CasassaResponsable Administrativo y Financiero

Sus funcionalidades favoritas

Centralización

Gestionar el empleado francés y los españoles desde una misma plataforma.

Soporte

Su asesor conoce la situación de la empresa a la perfección.

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