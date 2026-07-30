Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Filovent
Alquiler de barcos
¿Por qué Filovent decide empezar a trabajar con PayFit?
Principales beneficios de usar PayFit
plataforma simple e intuitiva de usar
La complejidad del derecho laboral traducida en una plataforma simple e intuitiva de usar, incluso para extranjeros completamente ajenos al sistema español.
Misma inversión que en la gestoría
pero mejor servicio y aumento de la satisfacción.
Atención al cliente
Respuesta rápida de su asesor a todas las preguntas. Satisfacción de 9 sobre 10 con la atención al cliente.
RRHH
Módulos de RRHH que evitan trabajar con distintas plataformas para gestionar a los empleados.
Como no soy español me cuesta mucho más entender la legislación local sobre asuntos laborales, PayFit lo simplifica y soluciona mis dudas cada vez que lo necesito. Estoy muy satisfecho con la atención al cliente y con mi gestora de PayFit
Sus funcionalidades favoritas
Centralización
Gestionar el empleado francés y los españoles desde una misma plataforma.
Soporte
Su asesor conoce la situación de la empresa a la perfección.