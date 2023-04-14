Kit Digital: qué es y cómo funciona
El Kit Digital surge como una iniciativa crucial para las pequeñas y medianas empresas que buscan modernizar sus operaciones
El Kit Digital surge como una iniciativa crucial para las pequeñas y medianas empresas que buscan modernizar sus operaciones
Los fondos europeos Next Generation son unas ayudas económicas para que el proceso de transformación digital sea posible para todas las empresas europeas.
El registro mercantil es el principal instrumento legal para dotar de seguridad al tráfico mercantil y para la formalización de negocios.
Los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) son aquellos trabajadores autónomos que facturan más de un 75% de sus ingresos al mismo cliente. ¡Descubre está figura!
La gestión del efectivo de una empresa es una de las tareas más importantes que debe llevarse a cabo en una compañía.
El beneficio fiscal es una ventaja legal que permite reducir, aplazar o eliminar impuestos a empresas y autónomos para fomentar su actividad económica.
La puesta en marcha de una empresa es un proceso complejo del que se recomienda estar bien informado para poder emprender con garantías.
La factura electrónica es un equivalente digital a la tradicional en papel, diseñada para certificar transacciones de bienes o servicios entre vendedores y compradores.
Un asesor fiscal es el profesional que te ayuda a cumplir con tus obligaciones tributarias, optimiza tus impuestos y evita sanciones legales.
Una empresa unicornio es una startup valorada en más de mil millones de dólares, destacada por su rápido crecimiento y potencial disruptivo en su industria.
Presupuestar correctamente tras una ronda de financiación es clave para maximizar el uso del capital y asegurar un crecimiento sostenible de tu empresa.
El autónomo colaborador es un familiar directo del trabajador autónomo titular que colabora en el negocio familiar,
Descubre cómo emprender en tiempos de crisis puede abrirte puertas a nuevas oportunidades y crecimiento. Aprende a navegar los desafíos y triunfar.
Las rondas de financiación han sido el impulso económico más común utilizado por los nuevos emprendedores para impulsar sus negocios.
Los gastos de constitución de una empresa son los primeros gastos fijos a los que tenemos que hacer frente para la puesta en marcha de la empresa
Nómina del autónomo: aprende a administrar y optimizar tus ingresos cumpliendo con todas las normativas fiscales y laborales.
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, o FUNDAE, es un organismo estatal financiado con fondos públicos. ¡Descubre su función y cómo potencia la formación profesional de las empresas españolas!
El poder disciplinario del empresario es clave en la gestión laboral y le permite mantener el orden y la eficiencia en el entorno de trabajo.
Tu primer mes con Payfit, gratis
Preparamos y revisamos tu nómina de principio a fin. Disfruta de tu primer mes gratis. Oferta válida hasta el 31 de octubre.