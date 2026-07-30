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Nemuru

Sector financiero

Usuario de PayFitCynthia Benitez, People and Culture Lead
Empleados25–99
SectorServicios financieros
UbicaciónBarcelona

¿Por qué Nemeru decide empezar a trabajar con PayFit?

Lo que más le gustó desde un principio a Cintia Benitez, head of people de Nemuru, fue el empoderamiento que da PayFit al área de RRHH, dando acceso a toda la información en todo momento: desde nóminas hasta todas las carpetas con documentos de los empleados y  la empresa como los seguros sociales.

Principales beneficios de usar PayFit

Información unificada

Información unificada

Lo que más valoran los empleados de la plataforma es tener todo en un solo lugar, no solo los fichajes y vacaciones sino también todos los gastos.

Cercanía

Cercanía

Desde la persona que nos hizo la demo, quien nos ayudó en el onboarding de la plataforma y hasta las que nos acompañan en el día a día, son personas muy cálidas, empáticas y comprometidas con el empleado. 

Immediatez

Immediatez

PayFit empodera al área de RRHH, dando acceso a toda la información en todo momento: desde nóminas hasta todas las carpetas con documentos de los empleados y  la empresa como los seguros sociales.

Ahorro de tiempo

Ahorro de tiempo

Simplifica los procesos relativos a la nómina y a los recursos humanos para ahorrar tiempo en el día a día.

Lo que más valoro y por lo que recomiendo PayFit son las personas que nos han acompañado en todo el proceso y en el día a día, profesionales muy empáticos que nos han garantizado la mejor experiencia de cliente

Cynthia BenitezPeople and Culture Lead

Sus funcionalidades favoritas

Soporte

Su asesor conoce la situación de la empresa a la perfección, ¡es como si formara parte del equipo!

Onboarding

Gracias a la funcionalidad de onboarding, PayFit permite tener contacto con el nuevo candidato desde el primer momento.

Gastos de personal

La herramienta permite gestionarlos de manera eficiente y legal.

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