Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Nemuru
Sector financiero
¿Por qué Nemeru decide empezar a trabajar con PayFit?
Lo que más le gustó desde un principio a Cintia Benitez, head of people de Nemuru, fue el empoderamiento que da PayFit al área de RRHH, dando acceso a toda la información en todo momento: desde nóminas hasta todas las carpetas con documentos de los empleados y la empresa como los seguros sociales.
Principales beneficios de usar PayFit
Información unificada
Lo que más valoran los empleados de la plataforma es tener todo en un solo lugar, no solo los fichajes y vacaciones sino también todos los gastos.
Cercanía
Desde la persona que nos hizo la demo, quien nos ayudó en el onboarding de la plataforma y hasta las que nos acompañan en el día a día, son personas muy cálidas, empáticas y comprometidas con el empleado.
Immediatez
PayFit empodera al área de RRHH, dando acceso a toda la información en todo momento: desde nóminas hasta todas las carpetas con documentos de los empleados y la empresa como los seguros sociales.
Ahorro de tiempo
Simplifica los procesos relativos a la nómina y a los recursos humanos para ahorrar tiempo en el día a día.
Lo que más valoro y por lo que recomiendo PayFit son las personas que nos han acompañado en todo el proceso y en el día a día, profesionales muy empáticos que nos han garantizado la mejor experiencia de cliente
Sus funcionalidades favoritas
Soporte
Su asesor conoce la situación de la empresa a la perfección, ¡es como si formara parte del equipo!
Onboarding
Gracias a la funcionalidad de onboarding, PayFit permite tener contacto con el nuevo candidato desde el primer momento.
Gastos de personal
La herramienta permite gestionarlos de manera eficiente y legal.