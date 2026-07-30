Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
ClearPeaks
Business Intelligence
¿Por qué ClearPeaks decide empezar a trabajar con PayFit?
ClearPeaks decidió hacer la migración desde una gestoría tradicional a PayFit en 2019 debido al rápido crecimiento que estaba experimentando, sumado a la necesidad de profesionalizar el departamento de RRHH. PayFit ha aportado al dept. de RRHH de ClearPeaks y un ahorro de tiempo e independencia para acceder a la información.
Principales beneficios de usar PayFit
Asesoramiento especializado
ClearPeaks destaca la confianza depositada en los expertos laborales de PayFit. Adrià Rivas afirma que confía al 100% en su gestora de PayFit, a la que recurre cuando tiene cualquier tipo de duda.
Fiabilidad
Adrià asegura que con PayFit no hay sorpresas, es una plataforma a la que sin necesidad de dedicarle mucho tiempo y gestionándola de forma regular, no va a dar ningún tipo de error en las nóminas.
Ahorro de tiempo
PayFit le ha permitido ahorrar tiempo para dedicarse a otras áreas de su negocio que aportan más valor.
Autonomía
ClearPeaks destaca la facilidad de uso de la plataforma de PayFit, permitiendo autonomía para modificar variables y acceder a los datos en todo momento.
Con PayFit despreocuparte de cualquier tema relativo a las nóminas, altas o bajas, y además. Te de la tranquilidad de que las cosas se van a hacer bien sin necesidad de dedicarle mucho tiempo a la plataforma.
Sus funcionalidades favoritas
Incapacidades Temporales
Destaca la facilidad para marcar las bajas laborales (IT) de los empleados del equipo
Soporte
ClearPeaks da mucho valor al asesoramiento laboral experto. Aseguran sentirse acompañados por PayFit en su día a día.