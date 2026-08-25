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Kantox

Automatización de la Gestión de Divisas

USUARIATamara - RRHH
EMPLEADOS+300
SECTORFintech
UBICACIÓNBarcelona y Londres

¿Por qué Kantox decide empezar a trabajar con PayFit?

La necesidad de contratar a PayFit de Kantox nace tras la incompatibilidad de la forma de trabajar de las gestorías laborales tradicionales. Especialmente:

Pérdida del control de la nómina y pérdida de acceso de la información.

- Margen de error elevado.

- Hasta una semana al mes exclusivamente dedicada a la gestión de nóminas.

Principales beneficios de usar PayFit

Ahorro de tiempo

Ahorro de tiempo

Ahorro de tiempo dedicado a la gestión y pago de las nóminas: 2 días máximo vs. la semana que se tardaba con la anterior gestoría. 

Autonomía

Autonomía

Los empleados de Kantox han ganado autonomía para acceder a sus documentos y nóminas en cualquier momento sin tener que solicitarlos a RRHH.

Intuitivo

Intuitivo

PayFit ha supuesto una solución fácil e intuitiva, accesible en remoto para el equipo de Kantox que teletrabaja con frecuencia.

Asesoramiento

Asesoramiento

Kantox valora el asesoramiento personalizado y a medida de sus necesidades.

La funcionalidad más útil para nosotros es la de añadir bonus de forma masiva, ya que tenemos incentivos y comisiones de ventas y la facilidad de esto al final nos ahorra tiempo.

Tamara LoraHead of People @Kantox

Beneficios en números

2

días dedicados al cierre de nóminas de 125 empleados

Cero

errores en nóminas a final de mes

Bonus

añadidos de forma masiva mes a mes

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