Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Kantox
Automatización de la Gestión de Divisas
¿Por qué Kantox decide empezar a trabajar con PayFit?
La necesidad de contratar a PayFit de Kantox nace tras la incompatibilidad de la forma de trabajar de las gestorías laborales tradicionales. Especialmente:
- Pérdida del control de la nómina y pérdida de acceso de la información.
- Margen de error elevado.
- Hasta una semana al mes exclusivamente dedicada a la gestión de nóminas.
Principales beneficios de usar PayFit
Ahorro de tiempo
Ahorro de tiempo dedicado a la gestión y pago de las nóminas: 2 días máximo vs. la semana que se tardaba con la anterior gestoría.
Autonomía
Los empleados de Kantox han ganado autonomía para acceder a sus documentos y nóminas en cualquier momento sin tener que solicitarlos a RRHH.
Intuitivo
PayFit ha supuesto una solución fácil e intuitiva, accesible en remoto para el equipo de Kantox que teletrabaja con frecuencia.
Asesoramiento
Kantox valora el asesoramiento personalizado y a medida de sus necesidades.
La funcionalidad más útil para nosotros es la de añadir bonus de forma masiva, ya que tenemos incentivos y comisiones de ventas y la facilidad de esto al final nos ahorra tiempo.
Beneficios en números
2
días dedicados al cierre de nóminas de 125 empleados
Cero
errores en nóminas a final de mes
Bonus
añadidos de forma masiva mes a mes