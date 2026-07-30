Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
eComm360
Ecommerce
¿Por qué eComm360 decide empezar a trabajar con PayFit?
Antes de cambiar a PayFit, gestionaba las nóminas con una gestoría contable donde reconoce que había muchos Excels, muchas llamadas y muchos emails. Era complicado tener una visión completa.
Principales beneficios de usar PayFit
Intuitivo
Una interfaz sencilla y fácil de entender, que permite acceder a toda la información en un par de clicks.
Completo
La plataforma ofrece una gestión digital a 360º que cubre todas las necesidades.
Fiable
En PayFit, la seguridad de los datos es nuestra prioridad y está certificado por la ISO 27001 por un auditor independiente.
Humano
Cualquier miedo previo a contratar PayFit se ha difuminado al tener el primer contacto con los asesores expertos en nóminas.
Les encanta PayFit a mis empleados. Les ha aportado mucha autonomía para pedir vacaciones y teletrabajo.
Sus funcionalidades favoritas
Espacio 1:1
Mejora en la comunicación interna entre empleado y responsable.
Vacaciones
Autonomía para los empleados en pedir vacaciones y teletrabajo.
Nóminas
Gestión y envío automático de nóminas.