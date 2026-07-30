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eComm360

Ecommerce

Usuario de PayFitJessica Lagarde - HR Manager
Empleados25–99
SectorEcommerce
UbicaciónBarcelona

¿Por qué eComm360 decide empezar a trabajar con PayFit?

Antes de cambiar a PayFit, gestionaba las nóminas con una gestoría contable donde reconoce que había muchos Excels, muchas llamadas y muchos emails. Era complicado tener una visión completa.

Principales beneficios de usar PayFit

Intuitivo

Intuitivo

Una interfaz sencilla y fácil de entender, que permite acceder a toda la información en un par de clicks.

Completo

Completo

La plataforma ofrece una gestión digital a 360º que cubre todas las necesidades.

Fiable

Fiable

En PayFit, la seguridad de los datos es nuestra prioridad y está certificado por la ISO 27001 por un auditor independiente.

Humano

Humano

Cualquier miedo previo a contratar PayFit se ha difuminado al tener el primer contacto con los asesores expertos en nóminas.

Les encanta PayFit a mis empleados. Les ha aportado mucha autonomía para pedir vacaciones y teletrabajo.

Jessica LagardeHR Manager

Sus funcionalidades favoritas

Espacio 1:1

Mejora en la comunicación interna entre empleado y responsable.

Vacaciones

Autonomía para los empleados en pedir vacaciones y teletrabajo.

Nóminas

Gestión y envío automático de nóminas.

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