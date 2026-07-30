Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Kodify
Consultoría de medios audiovisuales
¿Por qué Kodify decide empezar a trabajar con PayFit?
Cada mes, Sebastián debía introducir manualmente los datos sobre las nóminas y nuevos empleados, afirma que este único proceso le llevaba hasta 3 horas cada mes.
Además, destaca la dificultad de comunicación, ya que todos los cambios se debían comunicar vía mail, y las respuestas se hacían esperar hasta 3 días. Los asuntos urgentes eran casi imposibles de solucionar.
Principales beneficios de usar PayFit
Fácil de usar
Las personas que trabajan con PayFit desde Kodify estaban acostumbradas a trabajar tradicionalmente con la gestoría, no obstante afirman estar muy satisfechas con el cambio y haberse adaptado rápidamente a la plataforma.
Digital
Adiós a las tareas repetitivas y obsoletas, gracias a PayFit, Kodify siempre tiene la visión y el control sobre las nóminas de sus empleados.
Precio competitivo
Kodify ahorra aproximadamente 600 euros al año respecto a su gestoría anterior, además del ahorro de tiempo y la satisfacción con el sofware.
Atención al cliente y respuestas inmediatas
Sebastián destaca que siempre que necesita consultar algo con su gestora de PayFit, obtiene la respuesta en un día máximo, versus 3 con su antigua gestoría. Además de realizar cambios manualmente sin necesidad de mandar mails o llamar.
Ahora tengo menos estrés a final de mes, se que cuando llega el día de cierre de nóminas todo está hecho. Mi nivel de satisfacción con PayFit es un 10 de 10
Lo que PayFit hace por ellos en pocas cifras
600€
que Kodify ahorra al año respecto a su gestoría anterior.
1
día de espera ante consultas, versus 3 con la gestoría anterior.