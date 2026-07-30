Cada mes, Sebastián debía introducir manualmente los datos sobre las nóminas y nuevos empleados, afirma que este único proceso le llevaba hasta 3 horas cada mes.

Además, destaca la dificultad de comunicación, ya que todos los cambios se debían comunicar vía mail, y las respuestas se hacían esperar hasta 3 días. Los asuntos urgentes eran casi imposibles de solucionar.