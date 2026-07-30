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Kodify

Consultoría de medios audiovisuales

Empleados100–299
SectorConsultoría medios audiovisuales
UbicaciónAltea (Alicante) y Barcelona, Canadá, Estados Unidos

¿Por qué Kodify decide empezar a trabajar con PayFit?

Cada mes, Sebastián debía introducir manualmente los datos sobre las nóminas y nuevos empleados, afirma que este único proceso le llevaba hasta 3 horas cada mes.

Además, destaca la dificultad de comunicación, ya que todos los cambios se debían  comunicar vía mail, y las respuestas se hacían esperar hasta 3 días. Los asuntos urgentes eran casi imposibles de solucionar.

Principales beneficios de usar PayFit

Fácil de usar

Fácil de usar

Las personas que trabajan con PayFit desde Kodify estaban acostumbradas a trabajar tradicionalmente con la gestoría, no obstante afirman estar muy satisfechas con el cambio y haberse adaptado rápidamente a la plataforma.

Digital

Digital

Adiós a las tareas repetitivas y obsoletas, gracias a PayFit, Kodify siempre tiene la visión y el control sobre las nóminas de sus empleados.

Precio competitivo

Precio competitivo

Kodify ahorra aproximadamente 600 euros al año respecto a su gestoría anterior, además del ahorro de  tiempo y la satisfacción con el sofware. 

Atención al cliente y respuestas inmediatas

Atención al cliente y respuestas inmediatas

Sebastián destaca que siempre que necesita consultar algo con su gestora de PayFit, obtiene la respuesta en un día máximo, versus 3 con su antigua gestoría. Además de  realizar cambios manualmente sin necesidad de mandar mails o llamar.

Ahora tengo menos estrés a final de mes, se que cuando llega el día de cierre de nóminas todo está hecho. Mi nivel de satisfacción con PayFit es un 10 de 10

Sebastián IbarraResponsable de RRHH en Kodify

Lo que PayFit hace por ellos en pocas cifras

600€

que Kodify ahorra al año respecto a su gestoría anterior.

1

día de espera ante consultas, versus 3 con la gestoría anterior.

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