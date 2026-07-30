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YEGO
Movilidad sostenible
¿Por qué YEGO decide empezar a trabajar con PayFit?
Con aproximadamente 150 empleados y varios centros de trabajo, YEGO gestiona una realidad laboral compleja: diferentes convenios colectivos, horas nocturnas, horas extra, variables y bonus, además de equipos gestionados por distintos managers.
Antes de PayFit, el proceso de nómina requería mucho tiempo y una importante carga de gestión. Trabajando con una gestoría, podía llevar entre dos y tres días; con la gestión interna, prácticamente una semana. Excel, emails, cálculos manuales y la introducción de variables hacían que la última semana del mes estuviera prácticamente dedicada al cierre de nómina.
Con PayFit, YEGO ha simplificado este proceso y ha reducido significativamente el tiempo dedicado a la gestión de nóminas.
Principales beneficios de usar PayFit
El principal reto de Verónica era gestionar a 150 empleados.
Rapidez
PayFit ha permitido a YEGO reducir considerablemente el tiempo necesario para cerrar la nómina. En un mes normal y sin incidencias, Verónica estima que puede tenerla cerrada en aproximadamente 2 horas.
Automatización
Cada manager puede introducir directamente sus variables en PayFit, reduciendo el intercambio de Excel y emails y evitando que el equipo de Recursos Humanos tenga que introducir manualmente todos los datos.
Seguridad y acompañamiento experto
Para Verónica, PayFit también aporta seguridad en el día a día. El equipo de YEGO cuenta con el respaldo de expertos que les asesoran y con una solución que se mantiene actualizada ante los cambios normativos.
Más tiempo para otras tareas
En lugar de bloquear varios días para cerrar la nómina, YEGO puede mantener el ritmo del resto de tareas y reducir el impacto de este proceso en el día a día del equipo.
Ahora únicamente introduciendo el dato en PayFit, al segundo te hace el cálculo. Entonces esa tarea que antes me podía llevar horas ahora me lleva minutos.
Sus funcionalidades favoritas
Gestión de variables
Los managers pueden introducir directamente las variables de sus equipos en PayFit, reduciendo los intercambios por email, los archivos Excel y la introducción manual de datos por parte de Recursos Humanos.
Gestión de nóminas
PayFit simplifica el proceso mensual de nómina y permite a YEGO gestionar casuísticas como horas extra, horas nocturnas, variables y bonus de forma mucho más ágil.
Cálculos automatizados
Al introducir los datos en PayFit, los cálculos se realizan automáticamente, convirtiendo tareas que antes podían requerir horas de trabajo en procesos que se resuelven en minutos.