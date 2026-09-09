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Hasta el 30 de septiembre

Tu primer mes con Payfit, gratis.

Bound4blue

Tecnología marítima

USUARIO
Isabel Peral - People Operations Manager
SECTOR
Tecnología marítima
UBICACIÓN
Cantabria y Barcelona
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El reto de Bound4blue

Antes de Payfit, la gestión de nóminas podía alargarse durante 2 o 3 días. El equipo tenía que gestionar variables y coordinarse con la gestoría para completar el proceso.ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Bound4blue buscaba simplificar la gestión de nóminas y reducir el tiempo dedicado a cada cierre. Con Payfit, el equipo de People gestiona el proceso internamente y lo completa en unas 4 horas.

¿Por qué Bound4blue confía sus nóminas a Payfit?

Time

Payfit deja la nómina lista en 4 horas

Antes, cerrar la nómina podía llevar entre 2 y 3 días. Ahora, Payfit se encarga del proceso con Payfit AI y el apoyo de nuestro equipo experto.

People

El equipo de People se centra en lo importante

Antes, el equipo tenía que coordinar cada paso y esperar respuestas de terceros. Ahora, Payfit se encarga del proceso de principio a fin para que nuestro departamento de People pueda centrarse en su equipo y en las prioridades del negocio.

Document

Payfit prepara los contratos

Antes, preparar, escanear y archivar contratos exigía tiempo y trabajo manual. Ahora, nuestro equipo de expertos prepara la documentación con plantillas automatizadas y firma digital para que cada incorporación avance sin papeleo.

Money

Payfit gestiona las variables

Las horas y variables pueden complicar la nómina, especialmente durante los picos de actividad. Payfit AI y nuestro equipo experto se encargan de gestionar cada situación y mantener el proceso en marcha.

Estrella

Siempre hay un equipo experto detrás

El equipo de People no tiene que resolver cada duda ni revisar cada paso por su cuenta. Nuestro equipo experto se anticipa, responde y acompaña la gestión para que Bound4blue avance con tranquilidad.

Antes, la nómina nos ocupaba dos o tres días. Ahora, con el apoyo de Payfit, en cuatro horas lo tenemos todo listo.

Isabel Peral

People Operations Manager

El impacto de Payfit en Bound4blue

Horas recuperadas

El equipo experto de Payfit se encarga de las nóminas para que Bound4blue invierta esas horas en su equipo.

100

empleados gestionados por los expertos de Payfit

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