Bound4blue
Tecnología marítima
- USUARIO
- Isabel Peral - People Operations Manager
- SECTOR
- Tecnología marítima
- UBICACIÓN
- Cantabria y Barcelona
El reto de Bound4blue
Antes de Payfit, la gestión de nóminas podía alargarse durante 2 o 3 días. El equipo tenía que gestionar variables y coordinarse con la gestoría para completar el proceso.ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Bound4blue buscaba simplificar la gestión de nóminas y reducir el tiempo dedicado a cada cierre. Con Payfit, el equipo de People gestiona el proceso internamente y lo completa en unas 4 horas.
¿Por qué Bound4blue confía sus nóminas a Payfit?
Payfit deja la nómina lista en 4 horas
Antes, cerrar la nómina podía llevar entre 2 y 3 días. Ahora, Payfit se encarga del proceso con Payfit AI y el apoyo de nuestro equipo experto.
El equipo de People se centra en lo importante
Antes, el equipo tenía que coordinar cada paso y esperar respuestas de terceros. Ahora, Payfit se encarga del proceso de principio a fin para que nuestro departamento de People pueda centrarse en su equipo y en las prioridades del negocio.
Payfit prepara los contratos
Antes, preparar, escanear y archivar contratos exigía tiempo y trabajo manual. Ahora, nuestro equipo de expertos prepara la documentación con plantillas automatizadas y firma digital para que cada incorporación avance sin papeleo.
Payfit gestiona las variables
Las horas y variables pueden complicar la nómina, especialmente durante los picos de actividad. Payfit AI y nuestro equipo experto se encargan de gestionar cada situación y mantener el proceso en marcha.
Siempre hay un equipo experto detrás
El equipo de People no tiene que resolver cada duda ni revisar cada paso por su cuenta. Nuestro equipo experto se anticipa, responde y acompaña la gestión para que Bound4blue avance con tranquilidad.
El impacto de Payfit en Bound4blue
Horas recuperadas
El equipo experto de Payfit se encarga de las nóminas para que Bound4blue invierta esas horas en su equipo.
100
empleados gestionados por los expertos de Payfit
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