Les HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants) sont encadrés par leur Convention Collective Nationale (CCN), en vigueur depuis le 30 avril 1997. Chaque année, celle-ci évolue grâce à des avenants et accords portant sur divers thèmes, tels que le contrat de travail, la formation ou encore la durée du temps de travail.

Pour vous aider à suivre ces évolutions, le guide des HCR PayFit centralise l’ensemble des mises à jour réglementaires. Grâce à ce document, vous assurez la conformité de votre activité avec la législation en vigueur. PayFit vous présente ici les dernières modifications apportées à la CCN des hôtels, cafés et restaurants.

Quels sont les nouveaux congés accordés aux salariés parents en HCR ?

L’avenant n°34 du 19 juin 2024 instaure deux nouveaux congés conventionnels pour enfant malade. Le congé varie en fonction de l’état de santé de l’enfant et de son âge. Toutes ces conditions figurent dans une grille disponible sur notre guide en PDF.

Pour rester auprès de leur enfant malade, les salariés parents doivent remplir plusieurs conditions :

justifier d’un an d’ancienneté dans l’entreprise ;

confirmer l’inscription de l’enfant sur le livret de famille ;

fournir un justificatif médical attestant la présence parentale nécessaire.

💡 Bon à savoir : ce droit ne génère pas de perte de salaire, contrairement au régime général.

Quelle est la grille salariale des HCR ?

Le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) a connu une nouvelle revalorisation au 1er janvier 2026. Son taux horaire s'élève désormais à 12,02 €. Les salaires versés dans l'hôtellerie et la restauration suivent la grille de classification HCR, issue de l'avenant n°33 du 19 juin 2024. ⚠️ Point important : depuis le 1er janvier 2026, le SMIC national (12,02 €) dépasse le minimum conventionnel du niveau 1, échelon 1 (fixé à 12 €). C'est donc le SMIC de 12,02 € qui doit être appliqué pour ce niveau, et non le minimum conventionnel.



Pour les autres niveaux et échelons, les minima conventionnels restent applicables dans la mesure où ils demeurent supérieurs au SMIC.

Le maintien de salaire dans la CCN des HCR dépend du niveau de classification, de l’ancienneté et du contrat de travail du salarié. En cas d’arrêt de travail, l’entreprise doit respecter les dispositions prévues par la grille de salaire des HCR.

Le personnel justifiant plus d’un an d’ancienneté bénéficie d’un maintien de rémunération pour une durée définie. Les salariés disposant d’échelons supérieurs profitent d’une garantie minimale plus favorable, notamment durant la période de préavis ou en cas de licenciement.

Jours fériés et repos : quels sont les droits du salarié HCR ?

La convention fixe les durées de travail ainsi que les temps de repos liés aux jours fériés pour les HCR. Les droits et compensations varient selon le poste, le niveau et la classification du salarié.

Seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour l’ensemble du personnel. Quel que soit le contrat (CDD ou CDI), le poste ou la durée hebdomadaire de travail, l’employeur est tenu de verser le salaire correspondant.

⚠️ Attention : si le salarié travaille exceptionnellement le 1er mai, il perçoit sa rémunération normale ainsi qu’une majoration de 100 % sans condition d’ancienneté.

Pour les autres jours fériés, la CCN HCR laisse place aux usages de l’entreprise : les salariés peuvent être amenés à travailler, mais ils bénéficient alors soit d’un repos compensateur, soit d’une majoration de salaire spécifique, selon les règles internes à l’entreprise.

💡 Bon à savoir : les salariés de plus de 1 an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un minimum de 6 jours fériés garantis par an.

Guide HCR : quels autres droits peuvent évoluer en 2026 ?

En 2025, la convention collective de la restauration a fait l’objet de deux avenants. D’autres modifications pourraient être mises en place dans les années à venir. En examinant l’historique de ces avenants, on observe que certains droits et obligations des salariés et employeurs sont davantage concernés, notamment :