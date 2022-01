Qu’est-ce que l’aide à l’embauche pour les TPE ?

L’aide à l’embauche pour les TPE était un dispositif à destination des entreprises de moins de 10 salariés afin de les accompagner lors de l’embauche de leur premier salarié.

En effet, l’aide pour les TPE lors de la 1ère embauche pouvait s’avérer utile et donner un coup de pouce à l’employeur qui souhaitait développer son activité.

Cette aide à l’embauche pour les TPE de 2016 a pris fin le 31 décembre 2016. Elle n’est donc plus applicable aujourd’hui.

Toutefois, pour répondre à la crise sanitaire liée à la COVID 19, l’Etat a mis en place une aide à l’embauche pour les apprentis dans les TPE.

En effet, une aide exceptionnelle (5 000 € pour un apprenti mineur et 8 000 € pour un apprenti majeur) est accordée aux TPE et plus généralement à toutes les entreprises pour l’embauche d’un apprenti si le contrat est signé entre juillet 2020 et décembre 2021.