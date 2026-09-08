⚠️ Attention : cette aide à l’embauche pour les TPE a été supprimée, elle était applicable entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016.

Pour inciter les employeurs et particulièrement ceux de très petites entreprises à embaucher des salariés, l’Etat français a mis en place divers dispositifs d’ aide à l’embauche dont notamment pour les TPE avec l’aide à la 1ère embauche.

Cette aide à l’embauche pour les très petites entreprises avait pour vocation principale de soutenir les employeurs qui souhaitaient développer leur activité en embauchant des salariés.

Toutefois, cette aide à l’embauche pour les TPE n'était applicable que sur un très court laps de temps, entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016. Ce contrat d’aide à l’embauche pour les TPE n’est donc plus envisageable.

Qu’est-ce que l’aide à l’embauche pour une TPE ? Quelles étaient les conditions pour pouvoir en bénéficier ? Quelles sont les différentes aides à l'embauche spécifiques aux TPE en 2025 ? Payfit vous explique.

L'aide à l'embauche pour les TPE, initialement mise en place pour soutenir les très petites entreprises (moins de 10 salariés) lors de l'embauche de leur premier salarié, a pris fin le 31 décembre 2016. Ce dispositif offrait un soutien financier significatif aux employeurs, facilitant l'expansion de leur activité en réduisant les charges associées à l'embauche.

Cette aide à l’embauche pour les TPE s'élevait à 4 000 € maximum sur une période de 2 ans.

💡 Bon à savoir : pour un salarié travaillant à temps partiel, cette aide était proratisée au temps de travail du salarié.

Cependant, en réponse à la crise sanitaire liée à la COVID-19, le Gouvernement a introduit une nouvelle mesure d'aide pour stimuler l'embauche des apprentis au sein des TPE ainsi que des entreprises de toutes tailles. Entre juillet 2020 et décembre 2021, une aide exceptionnelle a été accordée, offrant 5 000 € pour l'embauche d'un apprenti mineur et 8 000 € pour un apprenti majeur.

Cette initiative visait à encourager l'apprentissage et à soutenir les entreprises dans le développement de compétences professionnelles essentielles durant cette période économiquement instable.

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Quelles étaient les conditions pour pouvoir bénéficier de cette aide à l’embauche pour les TPE ?

Comme pour l’aide à l’embauche pour les PME , pour bénéficier de l’aide à l’embauche pour les TPE, l’entreprise devait respecter 3 conditions :

Embaucher son premier salarié

💡Bon à savoir : cette aide à l’embauche pour les TPE s'adressait également aux entreprises n’ayant pas eu de salarié depuis au moins un an.

2. Une condition de format du contrat de travail :

Le contrat de travail devait prendre la forme de :

Un CDI

Un CDD (durée supérieure à 6 mois)

Un contrat de professionnalisation (durée au moins égal à 6 mois)

3. Une date d’exécution du contrat

La date d’exécution du contrat pour pouvoir remplir le formulaire d’aide à l’embauche pour les TPE devait obligatoirement être comprise entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016.

Quelles sont les différentes aides à l'embauche spécifiques aux TPE en 2025 ?

En 2025, différentes aides exceptionnelles existent pour les très petites entreprises (TPE) en France. Celles-ci leur permettent de bénéficier d’aides à l'embauche spécifiquement conçues pour faciliter l'intégration de nouveaux employés et soutenir la croissance de l'entreprise.

Les TPE bénéficient d'une exonération partielle des charges sociales pour l'embauche de travailleurs. Cette mesure vise à alléger le coût des nouvelles embauches et à encourager les petites entreprises à développer leur main-d'œuvre.

Prime à l’embauche des jeunes :

Une prime spécifique est offerte pour l'embauche de jeunes travailleurs. Cette aide d’embauche des jeunes en 2025 est destinée à inciter les TPE à recruter des jeunes de moins de 26 ans, afin de favoriser leur intégration dans le marché du travail.

Les TPE qui embauchent des apprentis peuvent recevoir une aide financière, qui varie selon l'âge de l'apprenti et le type de contrat. Cette aide vise à couvrir une partie des coûts associés à la formation et à l'encadrement des apprentis.

Réduction générale des cotisations patronales (ex-réduction Fillon) :

Cette réduction sur les cotisations sociales patronales est accessible aux TPE, permettant ainsi de réduire considérablement les charges sur les salaires inférieurs à 1.6 fois le SMIC. Cela concerne principalement les rémunérations versées aux employés à temps plein.

Ces différentes mesures reflètent l'engagement du gouvernement à soutenir les petites structures, qui jouent un rôle crucial dans l'économie locale et l'emploi. Les TPE sont encouragées à se renseigner auprès des instances gouvernementales ou des chambres de commerce pour exploiter pleinement ces aides et faciliter ainsi leur développement.

