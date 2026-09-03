Les salariés en France consacrent une partie de leur rémunération aux cotisations sociales pour bénéficier d’une protection. Partagés entre le salarié et l’employeur, ces prélèvements sont destinés à financer la santé, le chômage, la retraite ou encore la maternité.



PayFit vous accompagne dans la découverte des règles essentielles pour calculer, déclarer et payer les cotisations sociales prélevées sur les salaires.

À quoi correspondent les cotisations sociales ?

À quoi correspondent les cotisations sociales ?

Cotisation sociale : définition

Comprendre le fonctionnement de la cotisation sociale en 2026 est essentiel pour tout employeur. En effet, les cotisations sociales correspondent aux sommes retenues sur les fiches de paie, destinées aux organismes de recouvrement. En échange de ce financement indirect, les salariés bénéficient d’une protection sociale à plusieurs niveaux :

la santé ;

la retraite ;

la famille ;

le chômage.

Le Code de la Sécurité sociale régule le calcul (grâce à l’assiette des revenus soumis à cotisation), la collecte et la redistribution de ces prélèvements. Les organismes chargés de collecter ces sommes, en fonction de leur nature, sont :

l’ URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’Allocations Familiales) ;

l’ AGIRC (Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres) ;

l’ARRCO (Association des Régimes de Retraite Complémentaire).

Quelle est la fonction des cotisations sociales ?

Elles constituent le socle de notre système de protection sociale en France, et financent un ensemble de prestations essentielles qui accompagnent les Français tout au long de leur vie :

le remboursement des soins médicaux et des médicaments ;

le versement des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie ;

le paiement des pensions de retraite ;

l'indemnisation du congé maternité et paternité ;

le versement des allocations familiales ;

la prise en charge des accidents du travail ;

l'accompagnement lors des périodes de chômage.

Chaque euro collecté est directement redistribué pour assurer cette protection collective. Cela permet la prise en charge des soins d’un salarié, le versement de la pension pour un retraité ou des allocations familiales pour les familles.

Quelles sont les cotisations sociales sur un bulletin de paie ?

Leur montant et leurs taux apparaissent sur le bulletin de paie .

Il convient de distinguer :

les charges patronales : également appelées cotisations sociales patronales ou cotisations employeur , elles sont supportées par l’employeur ;

les charges salariales : également appelées cotisations sociales salariales, elles sont supportées par le salarié et/ou par l’employeur. C’est pourquoi elles sont directement déduites du salaire brut.

Tableau de la répartition des charges des cotisations sociales entre employeur et salarié

À la charge des deux Cotisations Sécurité sociale : maladie, invalidité, retraite… Contributions d’assurance chômage Cotisations de retraite complémentaire obligatoire Cotisation APEC pour les cadres À la charge du salarié Contribution sociale généralisée (CSG) Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) À la charge de l’employeur Forfait social Versement transport Cotisations d’accidents du travail Cotisations d’allocations familiales Contribution solidarité autonomie (CSA)

Quelles sont les obligations légales en matière de cotisations sociales ?

💡 Cadre réglementaire 2026

Selon les articles L.242-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale , l'employeur est légalement tenu de déclarer les cotisations à des dates précises. La Déclaration Sociale Nominative (DSN) s’effectue :

avant le 5 du mois M+1 pour les entreprises de 50 salariés et plus ;

avant le 15 du mois M+1 pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Par ailleurs, les modalités de calcul des prélèvements pour la Sécurité sociale sont définies grâce aux PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité sociale) et PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale). Le premier plafond fixe le montant maximum des rémunérations prises en compte pour le calcul de certaines cotisations sociales. Le second s’obtient en multipliant le PMSS par 12. En 2026, les montants des plafonds sont les suivants :

PMSS : 4 005 € (+2% par rapport à 2025) ;

PASS : 48 060 € (+2% par rapport à 2025).

💡 Bon à savoir : le PMSS et le PASS s’appliquent aux revenus plus élevés. Au-delà des montants indiqués ci-dessus, les cotisations ne sont plus dues.

Points de vigilance 2026

Les employeurs doivent porter une attention particulière aux obligations suivantes :

1. Obligation de télédéclaration

Les déclarations sociales s’effectuent de manière dématérialisée via la DSN, quelle que soit la taille de l'entreprise. Aucune déclaration papier n'est acceptée.

2. Système de pénalités en cas de retard

En cas de non-respect des délais de déclaration et de paiement, un dispositif de sanctions s'applique automatiquement :

une majoration immédiate de 5 % est appliquée sur le montant des cotisations dues ;

une majoration supplémentaire de 0, 2 % s’applique par mois de retard (tout mois entamé étant dû — article L133-5-5 du Code de la Sécurité sociale).

D’autre part, le non-respect des obligations déclaratives peut constituer un délit de travail dissimulé. Dans ce cas, l’employeur risque une amende de 45 000 € et une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison (articles R1227-1 et R1227-7 du Code du travail). L’amende peut grimper jusqu’à 225 000 € s’il s’agit d’une personne morale.

Bien entendu, l’application de cette peine ne dispensera pas l’entreprise de procéder à la régularisation des cotisations qu’elle doit à l’URSSAF.

Pour sécuriser le respect de ces délais et anticiper les périodes de régularisation annuelle, vous pouvez utiliser un calendrier des déclarations qui recense toutes les échéances URSSAF, retraite complémentaire et prévoyance mois par mois.

Votre calendrier paie & RH 2026 Découvrez le calendrier

Pour le calcul des charges sociales (charges salariales et patronales), vous devez procéder en deux étapes :

déterminer le montant total des sommes perçues par le salarié (ou assiette) ; appliquer les taux correspondants (voir tableau ci-dessous).



L’assiette est égale à la somme des revenus suivants :

salaire brut : heures au taux normal et heures majorées ;

avantages en nature : tickets-restaurant, logement, véhicule… ;

primes et indemnités ;

prestations sociales complémentaires ;

revenus de remplacement : accident de travail, maternité, arrêt maladie.

Certains avantages sont exclus du calcul comme les indemnités des dommages et intérêts, le remboursement des frais professionnels ou les allocations de chômage.

Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et du taux de cotisation, qui varie en fonction de sa nature salariale ou patronale. Nous détaillons ci-dessous les pourcentages valables pour 2026.

💡 Nouveauté 2026 : la réduction générale des cotisations patronales a été réformée et élargie. Elle s'applique désormais jusqu'à 3 SMIC (au lieu de 1,6 SMIC en 2025), avec une formule de calcul revue et une dégressivité plus progressive. Cette réforme vise à compenser la suppression des taux réduits d'assurance maladie et d'allocations familiales.

Quels sont les taux de cotisations sociales en 2026 ?

Les taux sont calculés sur la totalité de la rémunération et varient selon le risque couvert.

Cotisation Part salariale Part patronale Assurance maladie, maternité, invalidité, décès et contribution solidarité autonomie (CSA) – Taux plein à 13 %* Cotisation salariale maladie supplémentaire dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle 1,30 % – Assurance vieillesse plafonnée 6,90 % 8,55 % Assurance vieillesse déplafonnée 0,40 % 2,02 % Allocations familiales – Taux plein à 5,25 %* Contribution au dialogue social – 0,016 % CSG non déductible 2,40 %** – CSG déductible 6,80 %** – CRDS 0,50 %** – Fnal (moins de 50 salariés) – 0,10 % Fnal (50 salariés et plus) – 0,50 % Versement mobilité (11 salariés et +) – Taux versement mobilité Contribution assurance chômage – 4,05 %*** Cotisations AGS – 0,25 % Forfait social – 20 %

* Le taux réduit d'assurance maladie (7 %) et le taux réduit d'allocations familiales (3,45 %) ont été supprimés au 1er janvier 2026, sauf pour les salariés bénéficiant d'exonérations zonées spécifiques (LODEOM, ZFRR, emplois à domicile, etc.).

** Sur 98,25 % du salaire brut dans la limite de 192 240 € en 2026 (soit 4 PASS).

*** Dans la limite de 192 240 € en 2026 (soit 4 PASS).

Combien coûte un salarié pour l’entreprise ?

Il est possible d’anticiper le coût d’un salarié pour l’entreprise en estimant son salaire net. Son montant dépend des cotisations au régime général de Sécurité sociale applicables, dont la cotisation d'assurance chômage , et des possibilités d' exonération des cotisations employeur .

📌 Exemple : en 2026, un salarié réalise 35 heures hebdomadaires et perçoit le SMIC dans une entreprise ayant un effectif salarial inférieur à 50 personnes :

salaire brut : 1 823,07 € (SMIC 2026 : 12,02 €/h × 151,67h) ;

salaire net : environ 1 443 € (après prélèvement des cotisations sociales obligatoires) ;

coût total (comprenant les cotisations sociales patronales) : environ 2 343 €.

Les cotisations rendent le coût réel d’un salarié particulièrement élevé. Cependant, il existe des dispositifs pour réduire ce financement comme l’ allègement des cotisations de l'employeur , aussi appelé réduction générale des cotisations patronales .

Les dispositifs d'allègement concernent différentes cotisations liées :

à la Sécurité sociale ;

aux allocations familiales

aux accidents de travail et maladies professionnelles ;

à la CSA ;

à la FNAL ;

à la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ;

au chômage ;

aux cotisations de retraite dans certains cas spécifiques.

D’autres aides sont disponibles pour alléger les charges qui pèsent sur l’employeur.

Par exemple, l'aide à l'embauche en alternance en 2026 s'élève à 5 000 € maximum pour les entreprises de moins de 250 salariés (et 2 000 € pour les entreprises de 250 salariés et plus). L'aide passe à 6 000 € en cas d'embauche d'un apprenti en situation de handicap. Ce versement est valable uniquement pour la première année de l'apprentissage.

Pour les créateurs d'entreprise : l'ACRE 2026 offre une exonération partielle de cotisations sociales pendant la première année d'activité pour les créateurs et repreneurs d'entreprise.

Réservée depuis 2026 à 11 catégories spécifiques (demandeurs d'emploi, jeunes de moins de 26 ans, bénéficiaires RSA/ASS, créateurs en zones prioritaires), cette aide nécessite une demande obligatoire sous 60 jours auprès de l'Urssaf. L'exonération est plafonnée à 25 % des cotisations, ce qui représente un soutien significatif pour les dirigeants en phase de démarrage.

En tant qu’employeur, vous devez prélever les charges sociales salariales sur le salaire brut du salarié avant de lui verser son salaire net.

Par la suite, il est nécessaire de procéder à la déclaration et au paiement des cotisations auprès de l’organisme compétent :

URSSAF : salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale ;

MSA : salarié relevant du régime de protection sociale agricole.

Votre entreprise dispose de plusieurs établissements ? Pour simplifier vos démarches, déclarez et payez vos cotisations sociales au sein du même centre URSSAF grâce au dispositif de Versement en Lieu Unique (VLU).

💡 Bon à savoir : avec un logiciel de paie et de RH , intégrez toutes les rémunérations versées à vos salariés et automatisez en temps réel vos déclarations sociales.

Si vous détectez une erreur dans les montants de cotisations déclarés via la DSN mensuelle (erreur de calcul, mauvaise base, taux incorrect), vous devez transmettre une DSN de substitution pour corriger les données auprès de l'URSSAF. Cette déclaration corrective remplace intégralement la DSN initiale et permet d'éviter les redressements et les majorations de retard liées aux cotisations incorrectement déclarées.