Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Rythme de travail

Sommaire

Temps partiel, semaine de 4 jours, horaires fixes récurrents : tout est pris en compte sur Payfit.


Une partie ou la totalité de vos collaborateurs ont des rythmes de travail spécifiques ?

Pour vous faciliter le suivi, nous avons repensé le paramétrage et la visualisation du temps de travail sur Payfit.
Tout d’abord, vous définissez, par défaut, le rythme de travail applicable à la majorité de vos salariés. 
Puis, vous pouvez ensuite effectuer des changements individuellement, pour chaque collaborateur qui aurait un rythme spécifique (temps partiel, 4/5e). Nous calculons alors automatiquement les congés payés et les tickets-restaurant à attribuer. 

Découvrir plus de nouveautés

API absences Payfit

Vos absences, toujours à jour dans Payfit.

Lire l'article

Congé supplémentaire de naissance

Congé supplémentaire de naissance : Payfit vous facilite la déclaration de ce nouveau droit de 1 à 2 mois pour vos salariés dès juillet.

Lire l'article

Intégration Payfit x Memo Bank

Payfit et Memo Bank sont désormais connectés. Une fois votre paie clôturée, nous envoyons vos ordres de virement à Memo Bank, sans fichier SEPA à exporter.

Lire l'article