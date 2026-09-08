Temps partiel, semaine de 4 jours, horaires fixes récurrents : tout est pris en compte sur Payfit.



Une partie ou la totalité de vos collaborateurs ont des rythmes de travail spécifiques ?



Pour vous faciliter le suivi, nous avons repensé le paramétrage et la visualisation du temps de travail sur Payfit.

Tout d’abord, vous définissez, par défaut, le rythme de travail applicable à la majorité de vos salariés.

Puis, vous pouvez ensuite effectuer des changements individuellement, pour chaque collaborateur qui aurait un rythme spécifique (temps partiel, 4/5e). Nous calculons alors automatiquement les congés payés et les tickets-restaurant à attribuer.