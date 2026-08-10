À retenir : Dans les entreprises, la gestion de la paie englobe tous les processus liés au paiement du salaire .

Elle va du calcul de la rémunération jusqu’à la DSN , tout en maintenant la conformité tout au long du processus.

Des solutions permettent de simplifier la gestion de la paie : l’externalisation via un prestataire comptable ou l’utilisation d’un logiciel SIRH.

La gestion de la paie en entreprise est un chronophage, qui prend en compte de nombreuses données. Il est pourtant incontournable, pour le bien des salariés et de l’entreprise, de bien réaliser ce travail.

Entre cotisations sociales, droits des salariés et logiciels de paie, PayFit vous propose un guide complet sur la gestion de la paie. Il vous fournira toutes les informations dont vous aurez besoin pour la mise en place d’une gestion de la paie efficace pour tous vos salariés.

Qu’est-ce que la gestion de la paie ?

En entreprise, on parle de gestion de la paie pour désigner les processus liés au calcul et au versement des salaires et autres formes de rémunération. Qu’il s’agisse d’établir une grille de salaires, de faire une fiche de paie ou de rembourser des notes de frais , l'ensemble de ces opérations font partie de la gestion de la paie.

La gestion de la paie peut aussi bien passer par un support physique que par des outils logiciels pensés pour simplifier les processus. Il s’agit en effet d’un travail complexe pour les ressources humaines, qui implique de nombreux éléments. Une bonne gestion de la paie doit :

assurer le bon versement des salaires ;

respecter la conformité au cadre légal et juridique autour de la paie ;

maîtriser le temps et les coûts engagés pour la gestion de la paie.

Quelles sont les étapes de la gestion de la paie ?

La gestion de la paie passe par plusieurs étapes essentielles :

détermination des données et éléments variables de la paie , comme les heures supplémentaires, cotisations sociales, absences, congés sans solde, etc. ;

création et vérification des fiches de paie (ou bulletins de salaire ) ;

envoi et stockage des fiches de paie ;

versement proprement dit des salaires ;

établissement de la Déclaration Sociale Nominative (DSN).

Quelles solutions existent pour faciliter la gestion de la paie ?

Il existe deux solutions principales pour une gestion de la paie simplifiée.

La première solution est de recourir à une externalisation de la paie via le service d’un comptable. Ce gestionnaire de paie spécialisé présente certains avantages :

gain de temps pour l’employeur ;

compétences solides de l'expert sur les processus de paie.

Le coût peut néanmoins être élevé : en effet, un expert-comptable facture souvent par fiche de paie, ce qui en fait une solution moins économique pour les entreprises qui emploient de nombreux salariés.

Une autre solution consiste à faire appel à un logiciel de gestion de paie (ou SIRH, pour système d’information des ressources humaines). Cet outil de gestion de paie a de multiples avantages pour les entreprises :