À retenir : Les avantages salariés sont des compléments de salaire versés sous forme de primes ou d’avantage en nature , pour motiver et fidéliser les salariés.

Un avantage est obligatoire lorsqu’il est inscrit dans la loi.

La mise en place d’un avantage facultatif dépend de la situation de l’entreprise.

Titres-restaurants, remboursement transports, salle de détente, salle de sport, crèche en entreprise, team building, ou encore chèques vacances : ces dernières années, la rémunération n’est plus le seul critère qui permet aux nouveaux talents de mesurer l'attractivité d’une entreprise.

Les collaborateurs sont désormais plus attentifs aux avantages salariés que propose l’entreprise. Il s’agit d’autres formes de rémunération proposées en tant que complément de salaire par l’employeur. Ces avantages permettent d’accroître le bien-être au travail et sont sources de motivation et de fidélisation pour les salariés en poste. Ces éléments variables de paie constituent également un levier d’action pour attirer de nouveaux talents.

Qu’est-ce que les avantages salariés et que proposent-ils en plus du salaire ? Comment reconnaître les avantages sociaux des salariés ? Sont-ils obligatoires ? PayFit vous explique.

Qu’est-ce que les avantages salariés ?

Les avantages salariés sont des formes de rémunération accordées par l’employeur comme des compléments de salaire. Ils sont mis en place au sein de l’entreprise avec ou sans obligation légale. Ils prennent plusieurs formes en fonction de la politique de gestion des ressources humaines appliquée : numéraires ou en nature (primes, voiture de fonction, cadeaux, etc.).

Quelle que soit leur nature, ces avantages permettent une augmentation du pouvoir d’achat des salariés. C’est pourquoi les travailleurs leur accordent une véritable importance pour la marque employeur, notamment dans le cadre du recrutement.

À quoi servent les avantages salariés ?

Même si les avantages salariés représentent un coût pour l’employeur, leur application attribue des points à l’entreprise pour la Qualité de Vie au Travail (QVT). Les collaborateurs constatent rapidement les bienfaits de cet investissement à travers :

la création d’un cadre de travail plus agréable ;

la fidélisation et la motivation des salariés en poste ;

l’ augmentation de l’engagement des salariés ;

la diminution du taux d’absentéisme ;

l’ accroissement du sentiment d’appartenance à l’entreprise ;

l’optimisation de la productivité et de la performance des salariés ;

l'attractivité de l’entreprise pour les nouveaux talents.

💡 Bon à savoir : les avantages salariés accordés par l’entreprise sont également un bon moyen de se démarquer face à la concurrence.

Les avantages salariés sont-ils obligatoires ?

Si la majorité des avantages salariés sont facultatifs, la loi impose la mise en place de certains d’entre eux. Leur obligation découle de leur nature sociale.

Avantages salariés obligatoires

La loi prévoit la mise en place obligatoire de certains avantages salariés considérés comme des acquis sociaux. Si les pratiques de l’employeur ne sont pas conformes à cette réglementation, il s’expose à des sanctions.

Ainsi, les avantages sociaux obligatoires sont les suivants :

la prise en charge des frais de transports en commun : l’utilisation des transports en commun ou de services publics pour se rendre au travail fait l’objet d’une prise en charge, qui s’élève à hauteur de 50 % du titre de transport . Cette mesure participe au déplacement responsable et représente une alternative intéressante au remboursement des frais d’essence par l’employeur ;

la prise en charge des frais professionnels : les salariés bénéficient de cet avantage si leurs frais professionnels concernent uniquement les besoins de l’activité. Par exemple, les dépenses de carburant sont couvertes si le salarié utilise son véhicule personnel pour ses missions ou des rendez-vous pour l’entreprise. Quelle que soit la raison, l’employeur choisit entre le remboursement calculé sur la base des frais réels ou une allocation forfaitaire versée aux salariés. Lorsqu'un salarié effectue des déplacements professionnels vers des lieux de mission temporaires, l'employeur doit prendre aussi en compte les TTR (Temps de Trajet Responsable) ;

l ’indemnisation d’un accident du travail : après un accident du travail, l’employeur est tenu de verser sous certaines conditions une indemnité complémentaire. Celle-ci complète les indemnités journalières versées au salarié par la Sécurité sociale ;

les congés payés : chaque salarié cumule 2,5 jours ouvrables de congés par mois. Lorsqu’il les prend, sa rémunération reste identique malgré son absence, car son contrat de travail n’est pas suspendu ;

la participation au bénéfice de l'entreprise dans les entreprises de plus de 50 salariés : l’employeur doit assurer aux salariés le droit de contribuer aux résultats de l’entreprise ;

la mutuelle d'entreprise : toutes les entreprises du secteur privé garantissent l’adhésion des salariés à une mutuelle santé. Elle leur offre un panier minimal de soins, avec une participation financière de l’employeur égale à au moins 50 % du montant total de la cotisation ;

la prévoyance d'entreprise pour les cadres : l’employeur a l’obligation de prendre en charge la moitié (au minimum) des cotisations de la prévoyance souscrite pour le compte des salariés cadres.

⚠️ Attention : il ne faut pas présenter ces éléments comme des avantages à un candidat à l’embauche, puisqu’il s’agit d’obligations légales.

Avantages salariés facultatifs

Si un avantage salarié n’est pas exigé par loi, l’employeur est libre de le mettre en place de manière facultative. Ces avantages salariés facultatifs doivent être adaptés à la situation de l’entreprise et prendre en compte les attentes des salariés.

Les principaux d’entre eux sont :

les tickets-restaurant : l'employeur peut offrir des titres-restaurant en prenant en charge 50 % à 60 % de leur valeur , dans la limite du montant maximum du ticket restaurant employeur pour bénéficier de l'exonération de charges sociales. 👉 À noter que la dématérialisation des tickets restaurant deviendra obligatoire en 2027 : les titres papier laisseront place aux cartes ou applications mobiles, plus pratiques et écologiques. Il est recommandé d'intégrer une clause dédiée dans le contrat de travail ;

les chèques-cadeaux : des bons d’achat et chèques-cadeaux peuvent être attribués aux salariés dans la limite de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

les chèques vacances : l’employeur peut prendre en charge une partie des frais des salariés induits dans le cadre des vacances (hébergement, transport, activités) ;

les avantages en nature : ces avantages sont attribués aux salariés en fonction de la nécessité du poste occupé (véhicule de fonction, logement de fonction, téléphone professionnel) ;

les gratifications de fin d'année : l'employeur peut verser une prime de fin d'année ou une prime de Noël pour récompenser les salariés et renforcer leur motivation en période de fêtes. Son montant est librement fixé par l'employeur et peut varier selon les résultats de l'entreprise ou l'ancienneté des collaborateurs ;

la prime d’intéressement ou épargne salariale : mise en place par un accord collectif, cette dernière permet aux salariés de percevoir une prime proportionnelle aux résultats de l’entreprise ;

la prime de départ à la retraite : l’employeur peut offrir cette prime aux salariés qui se distinguent par l’ancienneté. Grâce à ce geste, il récompense leur fidélité tout au long de leur carrière ;

la flexibilité des horaires et le télétravail : les nouveaux collaborateurs recherchent de plus en plus des horaires flexibles et un contrat de travail hybride. Le télétravail, démocratisé depuis la crise du Covid, est un avantage qui ne perd en rien sa popularité ;

les activités de team building : les activités extérieures en équipe, organisées après les heures de travail, permettent de renforcer l’épanouissement personnel et la cohésion des équipes.



💡 Bon à savoir : la loi prévoit des réductions fiscales pour la mise en place de certains avantages salariés facultatifs au sein de l’entreprise.