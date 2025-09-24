Quelle différence entre salaire brut et net ?

Brut, net ou super brut : chaque terme a sa signification et impacte différemment votre bulletin de paie. On fait le point.

Le salaire brut : base de calcul de votre rémunération

C'est la référence de base. C’est généralement le montant inscrit dans le contrat de travail, celui qui est le plus souvent utilisé dans les annonces d’emploi ou les négociations salariales. Il inclut :

le revenu de base (généralement mensuel ou horaire) ;

les primes éventuelles (ancienneté, performance, 13 e mois…) ;

les heures supplémentaires (majorées ou non) ;

d’autres composants variables comme les indemnités ou les avantages en nature.

C'est la somme globale de la paie avant toute déduction. Il ne correspond pas à ce que le salarié touche réellement ; c’est l’assiette de calcul pour toutes les charges.

💡 Bon à savoir : quelle est la différence entre le salaire de base et le brut ? La paie de base, qui ne peut être inférieur au SMIC , correspond à la rémunération sans les primes, ni les heures supplémentaires. Le brut correspond quant à lui à la paie de base plus les primes, les heures supplémentaires et autres compléments.

Le salaire net : montant réel perçu par le salarié

Le net est ce que le travailleur reçoit chaque mois. Il est obtenu après déduction des contributions salariales appliquées sur le brut. Ces charges comprennent notamment :

la Sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès) ;

le chômage ;

la retraite ;

la CSG/CRDS (contribution sociale généralisée et au remboursement de la dette sociale).

Le net représente environ 75 à 80 % du brut dans le secteur privé.

Du net au net d'impôt : comprendre le prélèvement à la source

Il correspond au montant réellement versé sur le compte bancaire de l'employé après déduction du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

C’est donc la paie "finale" que l'employé perçoit chaque mois, une fois soustraits :

les contributions du salarié (pour obtenir le net) ;

puis le prélèvement à la source (pour obtenir le net d’impôt).

C’est cette somme que l'employé retrouve sur son relevé bancaire.

Le super brut : coût total pour l'employeur

Le super brut, également appelé salaire brut chargé, correspond à la somme totale que l'employeur débourse réellement pour un salarié. Il comprend :

le salaire net (ce que touche réellement le salarié) ;

les cotisations salariales (environ 22 % du brut) ;

les cotisations patronales (entre 25 % et 42 % du brut selon les cas).

Autrement dit, pour un brut de 3 000 €, l'employeur peut dépenser entre 3 750 € et 4 200 € au total.

Cela permet de mesurer le coût réel d’un salarié, un indicateur utile pour les employeurs, les DRH ou les freelances qui envisagent de recruter.

👉 En résumé :

le brut est le salaire contractuel, avant toute déduction de cotisations sociales ;

le net d’impôt est ce que le salarié reçoit sur son compte, une fois les impôts prélevés à la source ;

le super brut est ce que l'employé "coûte" à l’entreprise.

Comprendre cette mécanique est essentiel, que l’on soit travailleur, en processus d’embauche ou en réflexion sur un changement de métier.