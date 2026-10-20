À retenir : La DPAE et la DSN sont actuellement deux démarches administratives distinctes .

La DPAE intervient impérativement avant l'embauche d'un salarié, tandis que la DSN intervient durant et après l'exécution du contrat de travail .

À partir de 2027 , sous réserve de confirmation du calendrier officiel, il sera possible d'effectuer le signalement DPAE directement au travers de la DSN pour les contrats en CDI et CDD du régime général.

Aucun changement immédiat n'est requis avant l'ouverture officielle de ce nouveau canal déclaratif.

Lors de l'arrivée d'un nouveau collaborateur, les formalités administratives s'enchaînent rapidement. Si vous vous apprêtez à embaucher votre premier salarié, vous vous demandez peut-être s'il faut remplir une DPAE, une DSN, ou les deux. Bien que liées, ces deux déclarations répondent à des obligations et des calendriers distincts.

Voici la checklist complète des formalités d'embauche pour comprendre le lien entre DPAE et DSN, et anticiper les évolutions réglementaires à venir.

Quelle est la différence entre la DPAE et la DSN ?

La différence principale entre la DPAE et la DSN réside dans leur temporalité et leur objectif : la DPAE déclare l'intention d'embauche avant le premier jour de travail, alors que la DSN transmet les données consolidées de la paie chaque mois.

La DPAE (Déclaration Préalable à l'Embauche)

La DPAE est une formalité obligatoire que l’employeur doit effectuer lors de l’embauche d’un salarié. Elle permet notamment d’informer l’Urssaf ou la MSA de l’arrivée du salarié et de réaliser plusieurs formalités liées à l’embauche. Si vous souhaitez savoir comment déclarer un salarié via la DPAE, gardez en tête que ce formulaire doit impérativement être transmis durant les 8 jours précédant l'embauche et au plus tard avant la prise de poste effective.

Elle concerne donc une situation ponctuelle : chaque nouvelle embauche.

La DSN (Déclaration Sociale Nominative)

La DSN est une déclaration effectuée à partir des données issues de la paie. Elle permet de transmettre chaque mois aux organismes sociaux les informations nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations, ainsi que les données relatives à la situation des salariés. Ces informations proviennent de l'export des données de paie réalisé chaque mois à partir du logiciel de paie, avant leur transmission aux organismes sociaux.

Elle permet également de déclarer certains événements intervenant au cours du contrat, comme un arrêt de travail ou une fin de contrat, selon les modalités applicables.

La DSN est ainsi une déclaration récurrente, principalement mensuelle, qui concerne l’ensemble des salariés déclarés dans l’entreprise.

Critère DPAE (Déclaration Préalable) DSN (Déclaration Sociale) Objectif Déclarer l’embauche aux organismes sociaux Transmettre les données de paie et le calcul des cotisations Fréquence Ponctuelle (à chaque nouveau recrutement) Mensuelle et événementielle Échéance légale Maximum 8 jours avant la prise de poste Le 5 ou le 15 du mois suivant la période de paie Destinataires principaux Urssaf ou MSA Urssaf, CPAM, France Travail, Retraite, Prévoyance

Au quotidien, la DPAE se gère de manière ponctuelle avant chaque arrivée, tandis que la DSN exige une transmission mensuelle à date fixe (le 5 ou le 15 du mois) L’objectif est de garantir la fiabilité des informations transmises aux organismes sociaux et de respecter les échéances réglementaires.

En pratique, la DPAE intervient au moment de l’embauche et permet d’accomplir les formalités préalables à l’arrivée du salarié. La DSN prend ensuite le relais, en transmettant régulièrement les données issues de la paie ainsi que les principaux événements intervenus au cours du contrat.

👉 À noter : l’absence de DPAE ou sa transmission tardive peut exposer l’employeur à des sanctions importantes, notamment lorsqu’elle caractérise une situation de travail dissimulé. Il est donc essentiel de respecter les délais applicables pour éviter les sanctions en cas de DPAE tardive.

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DPAE et DSN 2027, vers un signalement intégré ?

Prévue initialement pour 2026, puis reportée à janvier 2027, l'intégration de la DPAE dans la DSN sous la forme d'un signalement événementiel est désormais annoncée pour la fin du premier semestre 2027, selon la dernière mise à jour du GIP-MDS (15 octobre 2026).

La réforme vise à simplifier les démarches et à limiter les risques d’erreur ou d’incohérence entre les informations déclarées lors de l’embauche et celles utilisées pour la paie. L'objectif est de créer un signalement DPAE directement depuis le système de paie, grâce à la même norme technique que la DSN (ce signalement est distinct du signalement d'amorçage des données variables déjà existant). Cela évitera de ressaisir les informations d'état civil et de contrat, limitant ainsi le risque d'incohérence entre la déclaration d'embauche et la première fiche de paie.

Les entreprises qui envisagent de migrer leur paie vers un autre logiciel d'ici cette échéance devront vérifier que leur nouvelle solution intègre bien cette future norme technique dès son ouverture.

⚠️ Attention : aucun décret n'a encore fixé cette date de convergence au jour près. En attendant l'entrée en vigueur de cette réforme, les deux déclarations doivent impérativement être effectuées selon leurs circuits et calendriers respectifs.

La conformité légale et le respect des échéances de l'Urssaf représentent une charge mentale importante pour les dirigeants de PME.

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