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Quel est le lien entre la DPAE et la DSN ?

Anaëlle Babled
Mise à jour le 5 mins

Changer de solution de paie en janvier 2027

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Sommaire

À retenir :

  • La DPAE et la DSN sont actuellement deux démarches administratives distinctes.

  • La DPAE intervient impérativement avant l'embauche d'un salarié, tandis que la DSN intervient durant et après l'exécution du contrat de travail.

  • À partir de 2027, sous réserve de confirmation du calendrier officiel, il sera possible d'effectuer le signalement DPAE directement au travers de la DSN pour les contrats en CDI et CDD du régime général.

  • Aucun changement immédiat n'est requis avant l'ouverture officielle de ce nouveau canal déclaratif.

Lors de l'arrivée d'un nouveau collaborateur, les formalités administratives s'enchaînent rapidement. Si vous vous apprêtez à embaucher votre premier salarié, vous vous demandez peut-être s'il faut remplir une DPAE, une DSN, ou les deux. Bien que liées, ces deux déclarations répondent à des obligations et des calendriers distincts. 

Voici la checklist complète des formalités d'embauche pour comprendre le lien entre DPAE et DSN, et anticiper les évolutions réglementaires à venir.

Quelle est la différence entre la DPAE et la DSN ?

La différence principale entre la DPAE et la DSN réside dans leur temporalité et leur objectif : la DPAE déclare l'intention d'embauche avant le premier jour de travail, alors que la DSN transmet les données consolidées de la paie chaque mois.

La DPAE (Déclaration Préalable à l'Embauche)

La DPAE est une formalité obligatoire que l’employeur doit effectuer lors de l’embauche d’un salarié. Elle permet notamment d’informer l’Urssaf ou la MSA de l’arrivée du salarié et de réaliser plusieurs formalités liées à l’embauche. Si vous souhaitez savoir comment déclarer un salarié via la DPAE, gardez en tête que ce formulaire doit impérativement être transmis durant les 8 jours précédant l'embauche et au plus tard avant la prise de poste effective.

Elle concerne donc une situation ponctuelle : chaque nouvelle embauche.

La DSN (Déclaration Sociale Nominative)

La DSN est une déclaration effectuée à partir des données issues de la paie. Elle permet de transmettre chaque mois aux organismes sociaux les informations nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations, ainsi que les données relatives à la situation des salariés. Ces informations proviennent de l'export des données de paie réalisé chaque mois à partir du logiciel de paie, avant leur transmission aux organismes sociaux.

Elle permet également de déclarer certains événements intervenant au cours du contrat, comme un arrêt de travail ou une fin de contrat, selon les modalités applicables.

La DSN est ainsi une déclaration récurrente, principalement mensuelle, qui concerne l’ensemble des salariés déclarés dans l’entreprise.

Critère DPAE (Déclaration Préalable) DSN (Déclaration Sociale)
Objectif Déclarer l’embauche aux organismes sociaux Transmettre les données de paie et le calcul des cotisations
Fréquence Ponctuelle (à chaque nouveau recrutement) Mensuelle et événementielle
Échéance légale Maximum 8 jours avant la prise de poste Le 5 ou le 15 du mois suivant la période de paie
Destinataires principaux Urssaf ou MSA Urssaf, CPAM, France Travail, Retraite, Prévoyance

Comment gérer ces déclarations au quotidien ?

Au quotidien, la DPAE se gère de manière ponctuelle avant chaque arrivée, tandis que la DSN exige une transmission mensuelle à date fixe (le 5 ou le 15 du mois) L’objectif est de garantir la fiabilité des informations transmises aux organismes sociaux et de respecter les échéances réglementaires.

En pratique, la DPAE intervient au moment de l’embauche et permet d’accomplir les formalités préalables à l’arrivée du salarié. La DSN prend ensuite le relais, en transmettant régulièrement les données issues de la paie ainsi que les principaux événements intervenus au cours du contrat.

👉 À noter : l’absence de DPAE ou sa transmission tardive peut exposer l’employeur à des sanctions importantes, notamment lorsqu’elle caractérise une situation de travail dissimulé. Il est donc essentiel de respecter les délais applicables pour éviter les sanctions en cas de DPAE tardive.

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DPAE et DSN 2027, vers un signalement intégré ?

Prévue initialement pour 2026, puis reportée à janvier 2027, l'intégration de la DPAE dans la DSN sous la forme d'un signalement événementiel est désormais annoncée pour la fin du premier semestre 2027, selon la dernière mise à jour du GIP-MDS (15 octobre 2026). 

La réforme vise à simplifier les démarches et à limiter les risques d’erreur ou d’incohérence entre les informations déclarées lors de l’embauche et celles utilisées pour la paie. L'objectif est de créer un signalement DPAE directement depuis le système de paie, grâce à la même norme technique que la DSN (ce signalement est distinct du signalement d'amorçage des données variables déjà existant). Cela évitera de ressaisir les informations d'état civil et de contrat, limitant ainsi le risque d'incohérence entre la déclaration d'embauche et la première fiche de paie.

Les entreprises qui envisagent de migrer leur paie vers un autre logiciel d'ici cette échéance devront vérifier que leur nouvelle solution intègre bien cette future norme technique dès son ouverture.

⚠️ Attention : aucun décret n'a encore fixé cette date de convergence au jour près. En attendant l'entrée en vigueur de cette réforme, les deux déclarations doivent impérativement être effectuées selon leurs circuits et calendriers respectifs.

Comment sécuriser vos déclarations avec un service de paie ?

La conformité légale et le respect des échéances de l'Urssaf représentent une charge mentale importante pour les dirigeants de PME.

Confier la préparation de ses déclarations à un tiers relève de la sous-traitance de la paie, une organisation qui permet de déléguer la production des bulletins tout en conservant un droit de regard sur chaque validation. Avec Payfit, vous n'êtes plus seul pour affronter la complexité administrative.

Notre équipe d'experts paie dédiée vous accompagne au quotidien et prend en charge la gestion automatisée de la DSN avec Payfit. Le principe est simple : Payfit prépare vos bulletins et vos déclarations, vous vérifiez et vous validez.

Vous gardez le contrôle total sur vos données RH tout en vous appuyant sur l'expertise humaine et notre assistant Payfit AI pour sécuriser chaque étape de votre cycle de paie. Cette organisation permet notamment de fiabiliser la paie sans recruter de gestionnaire supplémentaire, tout en gardant la maîtrise des données RH.

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Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on transmettre une DSN sans avoir fait de DPAE ?

Non, la DPAE est une formalité préalable incontournable. Si elle n'a pas été réalisée, l'arrivée du salarié dans la DSN mensuelle constituera une anomalie pour l'Urssaf, ce qui peut déclencher un contrôle et des sanctions pour travail dissimulé.

Le signalement DPAE événementielle DSN est-il déjà applicable ?

Non. Le projet visant à fusionner la DPAE et la DSN via un signalement événementiel unique a été reporté. Sa mise en application, déjà reportée une première fois, est désormais annoncée pour la fin du premier semestre 2027 (mise à jour GIP-MDS du 15 octobre 2026). D'ici là, le fonctionnement actuel perdure. 

En cas d'erreur sur la date d'embauche, faut-il modifier la DPAE ou la DSN ?

Si l'erreur est détectée avant que le salarié ne commence, vous devez savoir comment annuler une DPAE pour en émettre une nouvelle avec les bonnes informations. Si l'erreur est constatée après la production de la paie, la régularisation s'effectuera via un bloc de correction dans la DSN mensuelle suivante.

Quelles sont les dates d'exigibilité de la DSN mensuelle ?

La DSN doit être transmise le 5 du mois (pour les entreprises de 50 salariés et plus dont la paie est versée le mois même) ou le 15 du mois dans les autres cas (notamment pour la grande majorité des TPE et PME).

Est-ce qu'une solution de paie gère les deux déclarations ?

Les solutions complètes permettent de centraliser les informations du salarié, mais le niveau de prise en charge dépend de votre prestataire. Être accompagné par un service de paie disposant d'experts dédiés garantit que chaque étape déclarative est sécurisée.

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