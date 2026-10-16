À retenir : Le travail dissimulé suppose une dissimulation intentionnelle d’activité ou d’emploi salarié (absence de DPAE, minoration d'heures sur le bulletin).

Contrairement à un contrôle classique, un contrôle Urssaf pour recherche de travail dissimulé peut avoir lieu de manière inopinée (sans avis préalable).

L’entreprise s'expose à un redressement de cotisations , des annulations d'exonérations et de lourdes sanctions pénales .

Le donneur d'ordre est soumis à une obligation de vigilance : il doit vérifier les déclarations de ses sous-traitants pour éviter la solidarité financière.

Un contrôle Urssaf lié au travail dissimulé ne suit pas exactement la même logique qu’un contrôle Urssaf classique. Il vise une suspicion de fraude ou de dissimulation, avec des conséquences potentiellement plus lourdes pour l’employeur. En revanche, il ne s’agit pas d’un contrôle de l’inspection du travail, qui porte plus largement sur l’application du droit du travail. Ici, les sujets concernés sont surtout les déclarations sociales, l’emploi déclaré et le paiement des cotisations.

Quelle différence entre contrôle Urssaf classique et contrôle pour travail dissimulé ?

Le contrôle pour travail dissimulé est une procédure spécifique, centrée sur la recherche d’une dissimulation intentionnelle.

Type de contrôle Objectif Avis préalable Contrôle Urssaf classique Vérifier les cotisations, déclarations et assiettes sociales. En principe, avis envoyé avant le contrôle. Contrôle pour travail dissimulé Rechercher une fraude liée à une activité ou un emploi non déclaré. Pas forcément d’avis préalable.

Cette différence avec le contrôle urssaf classique est importante. Le délai d’avis préalable applicable au contrôle classique ne doit pas être confondu avec les contrôles visant le travail dissimulé. Lorsque l’Urssaf recherche ce type d’infraction, l’intervention peut donc être inopinée.

⚠️ Attention : l’absence d’avis préalable ne signifie pas absence de cadre. L’entreprise conserve des droits, mais la procédure répond à une logique de contrôle plus sensible.

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Qu’est-ce que le travail dissimulé ?

Le travail dissimulé correspond à une situation dans laquelle une personne se soustrait intentionnellement à certaines obligations déclaratives.

Il peut prendre deux grandes formes :

la dissimulation d’activité , par exemple lorsqu’une activité lucrative n’est pas déclarée ;

la dissimulation d’emploi salarié, par exemple en cas d’absence intentionnelle de DPAE, d’absence de bulletin de paie ou d’heures réellement travaillées non mentionnées.

L’intention est un point central. Une erreur isolée de paie ou une omission corrigée rapidement ne doit pas être présentée automatiquement comme du travail dissimulé. En revanche, une pratique répétée, organisée ou volontaire peut exposer l’entreprise à un risque important.

📌 Exemple : mentionner volontairement un nombre d’heures inférieur au temps réellement travaillé peut caractériser une dissimulation d’emploi salarié, notamment si cette pratique réduit les cotisations dues.

L’Urssaf peut contrôler différents éléments pour vérifier si l’entreprise respecte ses obligations déclaratives.

Les vérifications peuvent porter sur :

les DPAE ;

les bulletins de paie ;

les heures déclarées et réellement effectuées ;

les contrats de travail ;

les déclarations sociales ;

les justificatifs liés aux intervenants externes ou sous-traitants.

L’agent de contrôle peut comparer les documents de paie, les plannings, les déclarations sociales et les éléments constatés sur place. L’objectif est d’identifier une éventuelle incohérence entre l’activité réelle et les déclarations effectuées.

Pour mieux préparer vos justificatifs, il est utile de conserver à jour les documents obligatoires de l’entreprise et les pièces liées à la gestion du personnel.

Quels risques en cas de travail dissimulé ?

En cas de travail dissimulé, les conséquences peuvent être financières, administratives et pénales.

L’entreprise peut d’abord faire l’objet d’un redressement Urssaf lié au travail dissimulé, avec rappel de cotisations et majorations. Certaines exonérations ou réductions de cotisations peuvent aussi être remises en cause.

Les sanctions pénales sont également importantes. Pour une personne physique, le travail dissimulé peut être puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Pour une personne morale, l’amende peut atteindre 225 000 €.

Ces sanctions dépendent de la situation, des faits constatés et de la procédure engagée. En pratique, l’employeur a donc intérêt à se faire accompagner par un avocat ou un expert-comptable dès qu’un risque pénal ou un redressement important est envisagé.

Quel risque en cas de sous-traitance ?

Le donneur d’ordre peut être concerné par le travail dissimulé même lorsqu’il ne fraude pas directement.

Lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire ou un sous-traitant, elle doit respecter une obligation de vigilance pour certains contrats. Cela implique notamment de vérifier que le cocontractant respecte ses obligations déclaratives et sociales.

En pratique, l’attestation de vigilance Urssaf est un document important à demander et à vérifier. Elle permet de s’assurer que le partenaire est à jour de ses déclarations et paiements auprès de l’Urssaf.

👉 À noter : en cas de manquement à cette obligation, le donneur d’ordre peut être exposé à une solidarité financière si le sous-traitant a recours au travail dissimulé.

Pour limiter le risque de travail dissimulé, l’entreprise doit sécuriser ses déclarations sociales, ses embauches et ses justificatifs.

Les bons réflexes sont les suivants :

réaliser les DPAE avant toute embauche ;

produire des bulletins de paie cohérents avec le temps réellement travaillé ;

contrôler les heures, primes, absences et avantages en nature ;

transmettre une DSN conforme ;

vérifier les sous-traitants concernés par l’ obligation de vigilance ;

conserver les justificatifs utiles en cas de contrôle.

💡 Bon à savoir : un service de paie fiable réduit le risque d’erreurs de déclaration susceptibles de déclencher ou d’aggraver un contrôle. Avec Payfit, les cotisations sociales sont calculées automatiquement et les déclarations sociales sont transmises de manière conforme, ce qui limite les risques d’erreur.

Payfit ne prépare pas le dossier de contrôle et ne représente pas l’entreprise face à l’Urssaf. En revanche, le service de paie géré vous aide à fiabiliser la paie en amont. Vous conservez la visibilité sur le processus et validez les éléments clés avant chaque échéance.