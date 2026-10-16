À retenir : Le contrôle URSSAF vérifie que l'entreprise calcule et déclare correctement ses cotisations sociales .

L' avis de contrôle doit obligatoirement être envoyé à l'employeur au moins 30 jours avant la première visite de l'agent (sauf exception légale).

La vérification s'effectue sur place (dans les locaux) ou sur pièces , avec une période de prescription fixée en principe à 3 ans .

Une paie fiable et documentée (bulletins, DSN, justificatifs classés) permet de fluidifier les échanges avec l'agent et de limiter le risque d'erreur.

Un contrôle URSSAF peut inquiéter un employeur, surtout lorsqu’il s’agit d’un premier contrôle. Pourtant, cette procédure n’est pas forcément une sanction. Elle sert à vérifier que les cotisations et déclarations sociales sont correctes. Elle ne doit pas être confondue avec un contrôle de l’inspection du travail, qui porte davantage sur l’application du Code du travail. Ici, l’enjeu principal concerne la paie, les cotisations et les déclarations sociales.

Qu’est-ce qu’un contrôle URSSAF ?

Un contrôle URSSAF est une vérification menée par l’Urssaf pour s’assurer que l’entreprise respecte ses obligations déclaratives et de paiement.

Le contrôle peut porter sur les rémunérations, les avantages en nature, les frais professionnels, les exonérations, les taux appliqués ou encore les informations transmises en DSN. En pratique, l’agent de contrôle cherche à vérifier si les sommes dues ont bien été déclarées et versées.

Cette vérification peut concerner une entreprise de toute taille. La période contrôlée dépend de la situation, mais les cotisations et contributions sociales se prescrivent en principe par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Un contrôle URSSAF suit plusieurs étapes : l’avis de contrôle, la phase de vérification, les échanges avec l’agent, puis la lettre d’observations si des éléments doivent être régularisés.

L’avis de contrôle

Dans la plupart des cas, l'entreprise reçoit un avis de contrôle avant le début des opérations. Cet avis doit être envoyé au moins 30 jours avant la première visite de l'agent chargé du contrôle, conformément à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.

L’avis mentionne aussi l’existence de la charte du cotisant contrôlé, qui présente la procédure et les droits de l’entreprise pendant et après le contrôle.

⚠️ Attention : ce délai préalable ne s’applique pas dans toutes les situations, notamment en cas de recherche d’infractions liées au travail dissimulé.

Contrôle sur place ou contrôle sur pièces

Le contrôle peut être réalisé sur place, dans les locaux de l’entreprise, ou sur pièces, à partir des documents transmis à l’Urssaf.

Type de contrôle Fonctionnement Contrôle sur place L’agent se déplace ou échange directement avec l’entreprise pour consulter les documents nécessaires. Contrôle sur pièces L’Urssaf vérifie les éléments depuis ses locaux, notamment pour les employeurs ou travailleurs indépendants occupant moins de 11 salariés.

Dans certains cas, l’agent peut aussi proposer une méthode par échantillonnage et extrapolation, encadrée par le Code de la sécurité sociale. La lettre d’observations doit alors préciser les populations vérifiées, les critères retenus et la méthode appliquée.

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Quels documents préparer pour un contrôle URSSAF ?

Les documents à préparer sont ceux qui permettent de justifier les éléments déclarés et les cotisations calculées. Selon la situation de l’entreprise, l’Urssaf peut demander notamment :

les bulletins de paie ;

les DSN ;

les contrats de travail et avenants ;

les justificatifs de frais professionnels ;

les éléments liés aux avantages en nature ;

les documents comptables utiles au contrôle.

Pour éviter les échanges incomplets, mieux vaut centraliser les pièces à jour avant le début du contrôle. Un bulletin de paie conforme et des déclarations cohérentes avec les données RH facilitent aussi les vérifications.

📌 Exemple : si l’entreprise rembourse régulièrement des frais professionnels, elle doit pouvoir présenter les justificatifs associés et expliquer leur traitement en paie.

Si votre entreprise travaille avec des sous-traitants, l’attestation de vigilance Urssaf peut aussi être un document important à conserver. Elle permet notamment de vérifier qu’un cocontractant respecte ses obligations déclaratives et de paiement.

Que contient la lettre d’observations URSSAF ?

La lettre d’observations URSSAF présente les constats formulés à l’issue du contrôle. Elle indique notamment l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et les observations retenues. Si un redressement est envisagé, l’entreprise peut répondre pendant la période contradictoire.

Cette phase est importante : elle permet de transmettre des explications, de produire des justificatifs complémentaires ou de contester certains points. La réponse doit rester factuelle, structurée et appuyée par des pièces vérifiables.

💡 Bon à savoir : une lettre d’observations ne signifie pas automatiquement que le redressement est définitif. L’entreprise dispose encore d’un temps d’échange avant la décision finale.

Que risque l’entreprise en cas d’anomalie ?

En cas d’anomalie, l’entreprise peut faire l’objet d’un redressement URSSAF, avec rappel de cotisations et éventuelles majorations.

Les conséquences varient selon la nature de l’erreur : mauvaise assiette de cotisations, avantage en nature mal évalué, exonération appliquée à tort, retard de déclaration, dans le cas d'une DPAE tardive par exemple, ou absence de justificatif. Pour limiter ces risques, il est utile de revoir régulièrement le calcul des cotisations sociales et la cohérence entre paie, comptabilité et DSN.

Le travail dissimulé constitue un cas plus sensible. À titre indicatif, le Code du travail prévoit jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour une personne physique en cas de méconnaissance des interdictions liées au travail dissimulé.

⚠️ Attention : faire obstacle au contrôle peut aussi entraîner une pénalité. Pour un employeur, elle peut atteindre 7 500 € par salarié, dans la limite de 750 000 € par employeur.

Quelles erreurs de paie devez-vous vérifier avant un contrôle Urssaf ?

Les points à vérifier concernent surtout la cohérence entre les données de paie, la DSN, les contrats et les justificatifs.

Utilisez cette checklist avant de répondre à une demande de pièces : déclarations : rapprocher la DSN, les bulletins et les états de paie ;

assiette : vérifier les rémunérations, primes, avantages et indemnités qui entrent dans le calcul ;

frais : relier chaque remboursement à son justificatif et à la règle appliquée ;

contrats : vérifier les dates, les avenants, les changements de temps de travail et les sorties ;

traçabilité : conserver une explication pour chaque correction ou régularisation.

💡 Bon à savoir : il n'existe pas de classement officiel unique permettant d'affirmer quelles erreurs attirent le plus souvent l'Urssaf. Une revue utile consiste donc à examiner les zones qui peuvent modifier l'assiette ou le montant des cotisations.

Commencez par rapprocher les bulletins de paie et les déclarations sociales. Vérifiez les entrées et sorties, les absences, les arrêts, les changements de rémunération et les régularisations. Concrètement, une différence entre le bulletin et la DSN doit être expliquée, corrigée si nécessaire et conservée avec sa justification.

Examinez ensuite les éléments qui ne correspondent pas au salaire de base. Les avantages en nature, les remboursements de frais, les primes, les indemnités et certains dispositifs collectifs nécessitent des règles de traitement précises. Pour chaque élément, conservez la décision, le justificatif, la période concernée et la méthode appliquée.

Les erreurs de paie liées aux ruptures de contrat méritent aussi une revue distincte. Vérifiez les documents de sortie, les indemnités versées, les éventuelles régularisations et la cohérence avec les dernières déclarations. Cette vérification, qui peut être faite au travers d'un audit de conformité au global, doit associer la paie, les ressources humaines et, lorsque cela est pertinent, la comptabilité.

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