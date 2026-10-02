À retenir : La sous-traitance de la paie consiste à confier la préparation de vos bulletins et déclarations sociales à un prestataire externe.

Le modèle choisi (cabinet comptable, prestataire spécialisé, service de paie géré) doit correspondre à votre effectif et à vos besoins d'accompagnement .

Même en déléguant ces tâches, l'employeur conserve la responsabilité légale des données transmises et des déclarations effectuées.

Avant de signer, vérifiez toujours le périmètre d'action, les délais de traitement et les conditions de réversibilité (récupération de vos données).

La sous-traitance de la paie répond à une question simple : quelles étapes de la paie l’entreprise souhaite-t-elle déléguer, et à qui ? Pour une TPE ou une PME, l’objectif est souvent de gagner du temps, sécuriser les bulletins et garder une meilleure visibilité sur les échéances.

Elle s’inscrit dans une logique proche de l’externalisation de la paie, mais avec un angle plus opérationnel : le périmètre confié, le coût global, les responsabilités et les points à vérifier avant de signer.

Qu’est-ce que la sous-traitance de la paie ?

La sous-traitance de la paie consiste à confier certaines missions de paie à un tiers : cabinet comptable, prestataire spécialisé, service de paie managé ou solution en ligne accompagnée.

Ce tiers peut produire les bulletins de paie, préparer les déclarations sociales, contrôler certaines variables ou accompagner l’entreprise dans le cycle de paie. Le niveau de délégation varie fortement selon le contrat.

👉 À noter : sous-traiter ne signifie pas disparaître du processus. L’employeur reste impliqué, notamment pour transmettre les bonnes informations, valider les éléments sensibles et conserver les justificatifs nécessaires.

Quels modèles de gestion de la paie comparer ?

Avant de choisir une solution, il faut comparer le niveau de délégation, le besoin interne et le degré d’accompagnement attendu.

Modèle Fonctionnement À retenir Internalisation La paie est gérée en interne. Utile si l’entreprise dispose d’une expertise dédiée. Sous-traitance partielle Certaines tâches seulement sont confiées. Bon compromis si l’équipe garde une base paie solide. Sous-traitance totale La production de la paie est largement déléguée. Demande un contrat très clair. Cabinet comptable paie Le cabinet gère la paie avec la comptabilité. Pratique pour centraliser les sujets financiers. Prestataire spécialisé Un acteur dédié prend en charge la paie. Adapté aux besoins paie plus structurés. Service de paie managé La paie est préparée avec un accompagnement dédié. Intéressant pour garder de la visibilité. Solution en ligne accompagnée La plateforme centralise les données et le suivi. Utile pour piloter les étapes sans tout gérer seul.

Selon les ressources disponibles, l’entreprise peut aussi choisir d’internaliser la paie plutôt que de la confier à un tiers. L’arbitrage dépend surtout du temps disponible, du niveau de risque et de la complexité de la paie.

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Quelles tâches peut-on sous-traiter ?

La sous-traitance de la paie peut couvrir plusieurs missions, de la collecte des variables jusqu’aux déclarations sociales.

L’entreprise peut notamment confier :

la préparation des bulletins de paie ;

le calcul des cotisations sociales ;

l’intégration des absences , primes, arrivées et départs ;

la préparation ou la transmission de la DSN ;

l’édition de documents liés à la paie ;

le suivi des échéances sociales.

La DSN reste un point central. Elle permet de transmettre les données issues de la paie aux organismes sociaux. Même lorsqu’un tiers intervient, l’entreprise doit s’assurer que les informations transmises sont exactes et cohérentes.

📌 Exemple : si une prime exceptionnelle ou une absence n’est pas transmise à temps, le prestataire peut produire une paie techniquement correcte à partir de données incomplètes. La qualité du résultat dépend donc aussi de la qualité des variables envoyées.

Quelles responsabilités garder en tête ?

La sous-traitance ne supprime pas les obligations de l’employeur.

L’entreprise doit vérifier le périmètre confié, transmettre des informations fiables, conserver ses justificatifs et contrôler les livrables importants. Le prestataire, lui, doit respecter les missions prévues au contrat, les délais convenus et les règles de confidentialité.

Pour certains contrats d’un montant au moins égal à 5 000 € HT, le donneur d’ordre doit aussi vérifier que son cocontractant respecte ses obligations sociales. En pratique, l’attestation de vigilance Urssaf permet de contrôler qu’un prestataire est à jour de ses déclarations et paiements.

⚠️ Attention : en cas de manquement à l’obligation de vigilance, l’entreprise peut être exposée à une responsabilité solidaire si le prestataire a recours au travail dissimulé.

La paie implique aussi des données personnelles confidentielles : salaires, absences, coordonnées, informations contractuelles. Le contrat doit donc encadrer la sécurité, la confidentialité, les accès, la conservation des données et les obligations liées au RGPD.

Combien coûte la sous-traitance de la paie ?

Le coût de la sous-traitance de la paie dépend du nombre de salariés, du niveau de service, de la complexité des conventions collectives et des options prévues.

Il faut comparer le tarif d'externalisation, mais aussi le temps encore passé en interne. Une offre moins chère peut devenir coûteuse si l’entreprise doit multiplier les échanges, corriger des erreurs ou gérer seule les situations complexes.

Pour évaluer le coût global, il est utile de choisir un prestataire de paie en comparant le périmètre réel : production des bulletins, déclarations, support, reprise des données, délais et accompagnement.

Que vérifier avant de signer ?

Avant de signer un contrat de sous-traitance de la paie, l’entreprise doit vérifier ce qui est réellement inclus.

Posez notamment ces questions :

qui collecte et contrôle les variables de paie ?

qui produit les bulletins ?

qui transmet les déclarations sociales ?

quels délais sont prévus avant la clôture ?

quelles conventions collectives sont couvertes ?

comment les erreurs sont-elles corrigées ?

comment les données sont-elles protégées ?

peut-on récupérer facilement l’historique de paie ?

💡 Bon à savoir : la réversibilité est un vrai sujet. Si la collaboration ne convient plus, il faut pouvoir récupérer les données et organiser la transition sans bloquer la paie. Anticiper les conditions pour changer de prestataire de paie évite de découvrir ces contraintes trop tard.

Avec le service de paie Payfit, la préparation de vos bulletins et de votre DSN est prise en charge par une équipe d’experts paie dédiée. Vous transmettez vos variables, souvent aidé par Payfit AI qui répond à vos questions RH au quotidien, puis vous vérifiez et validez en gardant une visibilité totale sur le processus