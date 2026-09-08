À retenir : L’avantage en nature est un bien ou un service mis à disposition du salarié de manière gratuite ou avec une contrepartie financière.

L’évaluation des avantages en nature sur la fiche de salaire peut se faire au forfait ou selon des montants réels .

Les avantages en nature les plus courants sont liés à la nourriture, au logement, au véhicule de fonction, à la communication et aux cadeaux.

Les avantages en nature pour les salariés sont des élements variables de la paie qui correspondent à la prise en charge, par l’employeur, de dépenses normalement assumées par le salarié. De diverses natures (logement, véhicule, repas), et pouvant être calculés de plusieurs manières, leur traitement sur la fiche de paie peut être complexe.

Quelle est la définition exacte d’un avantage en nature ? Quels sont les 5 principaux avantages de ce type que l’on trouve fréquemment dans une entreprise ? Payfit vous éclaire.

Qu’est-ce qu’un avantage en nature ?

Les avantages en nature, différents des frais professionnels , sont des biens ou des services fournis par l’employeur au salarié dans le cadre de son quotidien professionnel ou privé. Ils sont accordés gratuitement ou en contrepartie d’une légère participation financière du salarié, cette dernière restant inférieure à la valeur réelle de l’avantage.

À l’instar de toute prime, un avantage en nature peut figurer dans un contrat de travail , une convention collective ou un accord collectif . Le Code du travail rappelle simplement que la rémunération d’un salarié doit avant tout être versée sous forme pécuniaire ( article L3241-1).

Rien n’oblige l’employeur à fixer un cadre pour attribuer un avantage en nature. Dans ce cas, celui-ci est considéré comme un usage d’entreprise.

⚠️ Attention : si l’avantage est reconnu comme un usage, il peut être supprimé à tout moment et sans contestation possible de la part du salarié.

Qui sont les bénéficiaires des avantages en nature ?

Nombreux sont les professionnels pouvant percevoir des avantages en nature, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Les fonctionnaires et les agents contractuels bénéficient des mêmes droits que les salariés ou les apprentis.

La mesure concerne également des travailleurs assimilés comme :

les gérants minoritaires ou égalitaires de Sociétés À Responsabilité Limitée ( SARL ) ;

les dirigeants et présidents de Sociétés par Actions Simplifiées ( SAS ) ;

les directeurs généraux et présidents-directeurs de Sociétés Anonymes (SA).

💡 Bon à savoir : les apprentis bénéficient de 75 % du montant de l’avantage accordé aux autres salariés de l’entreprise.

Les avantages en nature sont évalués en fonction de leur valeur réelle ou de manière forfaitaire.

L’évaluation forfaitaire repose sur des barèmes préétablis par plusieurs organismes, tels que l’URSSAF, et la caisse générale de la Sécurité sociale. Ce traitement administratif est apprécié, car il facilite le calcul des cotisations sociales. La méthode concerne les avantages en nature des salariés et travailleurs assimilés comme :

la nourriture

le logement de fonction ;

le véhicule de fonction ;

les outils de communication.

Les dirigeants d’entreprise préfèrent évaluer leurs avantages en nature avec leurs montants réels. Le calcul est plus précis et plus avantageux pour la fiscalité de la société. L’enjeu consiste à réaliser des économies si les dépenses réelles dépassent les barèmes forfaitaires.

👉 À noter : les dirigeants d’entreprise peuvent choisir l’évaluation forfaitaire pour deux avantages en nature : le véhicule de fonction et les outils de communication.

À la fin de l'exercice comptable, l'employeur procède à la comptabilisation des avantages en nature de chaque salarié.

Quel est le traitement fiscal des avantages en nature ?

Les avantages en nature sur la fiche de paie permettent aux salariés de réaliser des économies sur des dépenses qu’ils auraient autrement dû assumer. En conséquence, ces avantages sont soumis aux cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Ils sont intégrés à la rémunération du salarié et figurent deux fois sur le bulletin de paie du salarié :

au niveau du salaire brut pour être soumis aux cotisations ;

au niveau du salaire net où ils sont déduits.

⚠️ Attention : les avantages utilisés dans un contexte professionnel (repas, déplacements en mission, etc.) ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. Ils bénéficient d’une exonération spécifique.

💡 Bon à savoir : si le salarié participe financièrement à l’acquisition du bien ou du service, ou qu’il fait l’objet d’une retenue sur salaire pour en bénéficier, le montant de l’avantage est réduit.

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Quels sont les 5 types d'avantages en nature ?

Avantage en nature nourriture

L’avantage en nature nourriture est accordé sous plusieurs formes : repas à la cantine, titres-restaurant, mise en place de tickets-restaurant , etc. Il est évalué sur une base forfaitaire, hormis pour les dirigeants où il est évalué pour son montant réel. En 2025, le montant forfaitaire minimum de l’avantage en nature est fixé à 5,45 € par repas.

💡 Bon à savoir : une convention collective ou un accord salarial peut indiquer des montants supérieurs. Dans ce cas, ces valeurs réelles sont prises en compte pour le calcul des cotisations sociales.

La participation de l’employeur aux repas pris à la cantine constitue aussi un avantage en nature soumis à cotisation. La base de l’assiette est égale à la soustraction entre le montant du forfait et la participation du salarié.

⚠️ Attention : lorsque la participation du salarié est au moins égale à 50 % du forfait, l’avantage nourriture peut être négligé.

Pour les salariés du secteur Hôtel, Café, Restaurant (HCR), la revalorisation de l’avantage en nature nourriture se fait à hauteur du minimum garanti par repas. Depuis le 1er janvier 2025, le montant du minimum garanti est de 4,22 €.

Avantage en nature logement

L’avantage en nature logement concerne un appartement de fonction mis à disposition d’un salarié. L’employeur est locataire ou propriétaire de ce logement et il l’accorde gratuitement à son travailleur.

⚠️ Attention : certaines dépenses directement prises en charge par l’entreprise, comme l’assurance habitation ou le loyer du logement, sont considérées comme des avantages en espèces.

Les modalités d’évaluation de cet avantage salarié varient de l’évaluation forfaitaire à la valeur locative réelle :

l' évaluation selon le forfait se présente sous forme d’un barème de huit tranches. Il est établi en fonction de plusieurs facteurs, comme la rémunération brute du salarié ou le nombre de pièces du logement. En 2026, la base du plafond mensuel de la Sécurité sociale, pour le salaire brut, est de 4 005 € par mois. Les avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage et garage) y sont intégrés ;

les valeurs locatives réelles sont prises en compte pour le calcul de la taxe d’habitation ou la prime d’assurance.

Avantage en nature véhicule

L’utilisation d’un véhicule de fonction constitue un avantage en nature autant pour des fins professionnelles que personnelles. L’employeur couvre les frais de carburant grâce à une carte de société dédiée à ces dépenses, ainsi que l’entretien et l’assurance du véhicule.

⚠️ Attention : si le salarié restitue le véhicule à chaque repos hebdomadaire et durant ses congés, l’avantage en nature ne pourra pas être comptabilisé.

💡 Bon à savoir : l’avantage peut être négligé lorsque l’utilisation du véhicule pendant la semaine ( trajet domicile-travail ) constitue le prolongement des déplacements professionnels effectués à l’aide du véhicule.

L’employeur choisit sa prise en charge soit sur la base d’un forfait, soit sur la base de dépenses réelles :

si l’avantage est évalué de manière forfaitaire, l’utilisateur renseigne différents champs sur le logiciel de paie : véhicule acheté ou loué ; date de mise en circulation ; prise en charge du carburant ; participation du salarié, etc. L’avantage est automatiquement calculé ;

si l’avantage est évalué sur la base des dépenses réellement engagées, il faut préciser le coût annuel de l’assurance et de l’entretien. L’utilisateur indique également la distance totale mensuelle effectuée pour un usage privé.

Avantage en nature communication

L’avantage en nature concerne l’utilisation à titre privé par les salariés d’outils issus des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication). Ces derniers incluent les ordinateurs, les logiciels, les forfaits, internet, ou encore les téléphones mobiles mis à leur disposition par l’employeur.

💡 Bon à savoir : les matériels informatiques issus de dons, ainsi que les logiciels nécessaires à leur utilisation, bénéficient d’une exonération de cotisations dans certaines limites. Par exemple, l’outil doit être totalement amorti avant d’être cédé à l’entreprise.

⚠️ Attention : les outils NTIC ne sont plus considérés comme des avantages en nature si les salariés les utilisent de manière raisonnable pour leurs besoins personnels ou professionnels. Les appels de courte durée ou les consultations de serveurs sont concernés par cette mesure.

Avantage en nature cadeau

Au-delà d’un seuil fixé à 200 € en 2026, un cadeau est considéré comme un avantage en nature. Lorsque le montant total des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d’une même année civile dépasse 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, ce montant est assujetti aux cotisations de Sécurité sociale.

💡 Bon à savoir : la mise en place des chèques vacances constitue une solution alternative intéressante pour récompenser vos collaborateurs.