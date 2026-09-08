Margaux Lajouanie
Directrice de marque @Payfit
Trouver le meilleur outil de gestion de paie : nos conseils
Plusieurs moyens existent pour trouver la bonne solution de gestion de paie et RH pour votre entreprise.
Calculer ses congés payés : tout comprendre
Le calcul des congés payés répond à des règles légales précises. Acquisition, solde, les experts en gestion de la paie Payfit vous aident à y voir plus clair.
Modèle de rémunération : un indispensable ?
Un modèle de rémunération permet de motiver les salariés, maîtriser les coûts et structurer la croissance. Guide pour créer un système juste et performant.
Arrêt maladie : connaître les obligations du salarié
Dans l'hypothèse d'un d'arrêt maladie, quelles sont les obligations qui incombent à un salarié ? Payfit vous explique.
Avantage en nature salariés : quels sont les principaux ?
Découvrez les principaux avantages en nature pour les salariés d’une entreprise et comment les évaluer sur leurs fiches de paie. Payfit vous explique tout cela.
Heures supplémentaires et complémentaires : différences
Heures supplémentaires/complémentaires : maîtrisez les particularités de chaque dispositif et leur impact en paie.
Distribution de capital : décryptage
Comment fonctionne la distribution de capital en entreprise ? Avantages, dispositifs, fiscalité : le guide Payfit pour tout savoir sur l'actionnariat salarié.
Entretien annuel : 6 étapes pour le mener efficacement
Modèle d'entretien annuel gratuit et méthode en 6 étapes pour évaluer vos collaborateurs : objectifs, paliers et feedback structurés.
Tickets-restaurant pour les salariés : conditions et avantages
L’employeur peut remettre des tickets-restaurant sous plusieurs formats (carte, application smartphone, tickets papier, etc).
Jour férié le 11 novembre : spécificités
Le 11 novembre est-il toujours chômé ? Découvrez les règles du Code du travail, le cas de l'Alsace-Moselle et vos droits selon votre contrat.
Sélectionner son outil de gestion de la paie : nos 10 conseils !
Pour être sur de choisir le meilleur outil de gestion de la paie pour son entreprise, voici 10 recommandations qu'on vous invite à lire.