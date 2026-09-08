Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Comment procéder à la comptabilisation des avantages en nature ?

Inès Lazaar
Mise à jour le 3 mins

Guide de la gestion de la paie

Télécharger gratuitementTélécharger gratuitement
Sommaire

Les avantages en nature, biens ou services fournis par l’employeur, gratuitement ou moyennant une participation du salarié inférieur à sa valeur réelle, sont des éléments variables de paie qui s’ajoutent aux salaires : logement ou véhicule de fonction, repas, etc.

Par conséquent, ces avantages peuvent faire l’objet d’une comptabilisation à la clôture de l’exercice comptable. Ils sont ainsi régis par plusieurs principes comptables.

Pourquoi comptabiliser les avantages en nature ? Dans quel compte faut-il les enregistrer et comment  ? Payfit vous explique.

Pourquoi comptabiliser les avantages en nature ? 

Tenir sa comptabilité est une obligation pour toutes les entreprises, sous peine de s’exposer à de lourdes sanctions. 

En ce qui concerne les avantages en nature, leur comptabilisation est, en principe, une obligation. Cependant, lorsque l’entreprise tient un état comptable particulier recensant les avantages en nature alloués au cours de l’exercice, il est possible de ne pas les comptabiliser. 

Cet état comptable devra mentionner la date, la nature et le montant des paiements au titre de chaque bénéficiaire. 

Toutefois, si l’entreprise ne tient pas d’état comptable particulier pour les avantages en nature, il est obligatoire de procéder à leur comptabilisation. De plus, malgré l’état comptable, il est recommandé de les comptabiliser comme les salaires et charges sociales

En conséquence, si vous accordez à vos salariés la fourniture d’un repas ou d’un véhicule de fonction, il faudra procéder à la comptabilisation de l’avantage en nature repas et à la comptabilisation de l’avantage en nature véhicule.

Besoin d'accompagnement dans la gestion de la paie ?

Demander une démo

Dans quel compte comptabiliser les avantages en nature ? 

Les avantages en nature sont enregistrés au débit et au crédit d’un compte de charge. Puisqu’ils ne sont pas des paiements directs aux salariés, ils ne peuvent pas être comptabilisés dans le compte 421. 

Par conséquent, les avantages en nature devront être transcrits au débit du compte 6417 intitulé “Rémunérations du personnel - Avantages en nature”. 

Ils devront ensuite être reportés au crédit : 

  • du compte 6418 intitulé “Avantages en nature” ;

  • du compte 791 intitulé “Transferts de charge”, si les avantages en nature ont été évalués de manière forfaitaire ;

  • ou du compte 708 intitulé “Produits des activités connexes”, si les avantages en nature n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement de charges ;

  • ou du compte 726 intitulé “Production consommée”, utilisé principalement en hôtellerie. 

💡 Bon à savoir : la comptabilisation des avantages en nature au compte 791 se fait également pour ceux qui sont attribués aux gérants de SARL ou EURL. Il permet ainsi de neutraliser la charge.

Comment comptabiliser les avantages en nature ? 

Méthode du dédoublement de compte 

Selon cette méthode, l’enregistrement des avantages en nature se fait au débit du compte 6417 et au crédit du compte 6418 en intercalant le compte 401 intitulé “Fournisseurs” avant de créditer le compte 512 au moment du paiement. 

Numéro de compte Numéro de compte Libellés Montant Montant
Débit Crédit Débit Crédit
6417 Rémunérations du personnel - Avantages en nature
6418 Avantages en nature

Méthode du compte de produit 

Selon cette méthode, l’enregistrement des avantages en nature se fait au sein des charges du personnel. Elle est recommandée pour les entreprises qui accordent beaucoup d’avantages en nature à leurs salariés. 

La comptabilisation se fera toujours en débit du compte 6417. En revanche, le crédit pourra se faire sur le compte de charge par nature concerné (par exemple, le compte 6132 pour un loyer immobilier) ou bien sur les comptes 708 ou 791

Exemple de comptabilisation de l’avantage en nature repas ou restauration

Numéro de compte Numéro de compte Libellés Montant Montant
Débit Crédit Débit Crédit
6417 Rémunérations du personnel - Avantages en nature
791 Transferts de charge

Besoin d'accompagnement dans la gestion de la paie ?

Demander une démo

Foire Aux Questions (FAQ)

Les avantages en nature sont-ils soumis à cotisations sociales ?

Les cotisations aux organismes de Sécurité sociale sont dues lorsque les avantages en nature sont perçus dans le cadre du travail du salarié. Ils doivent figurer sur le bulletin de paie comme le reste du salaire.

Comment les avantages en nature apparaissent-ils sur le bulletin de salaire ?

Les avantages en nature sont inclus dans la rémunération brute du salarié. Ils sont également déduits du salaire net à payer, puisqu’ils ont déjà été versés au salarié.

Quelles sanctions en cas de non-comptabilisation des avantages en nature ?

Si les avantages en nature ne sont pas comptabilisés dans les comptes de votre société, elle s’expose à un redressement fiscal de l’impôt sur les sociétés. Ils sont considérés comme une rémunération occulte, c’est-à-dire la prise en charge par l’entreprise de dépenses qui ne sont pas censées lui incomber.

Pour aller plus loin...

Comptabilisation de la gratification d’un stagiaire en 2026

Comptabilisation de la gratification des stagiaires : comptes à utiliser, montant 2026 (4,50 €/h) et exemples d'écritures comptables détaillés.

Lire l'article

Comptabilisation du prélèvement à la source : les règles

Mesure phare de l’année 2019, le prélèvement à la source reste soumis à une comptabilisation assez classique. Payfit vous apporte les détails.

Lire l'article

Top 5 des meilleurs comptes pro en ligne en 2026

Vous cherchez un compte pro en ligne ? Découvrez le top 5 des meilleurs comptes pro en ligne : Shine, Qonto, Revolut, Indy et Hello Bank Pro.

Lire l'article

Comptabilisation des IJSS en subrogation : guide 2026

La comptabilisation des IJSS en subrogation évite les sanctions. En 2026, avec un plafond à 41,95 €/jour, sécurisez vos écritures et limitez les écarts.

Lire l'article

Livre de paie : définition, obligation et utilité

Qu'est-ce qu'un livre de paie ? Est-il encore obligatoire pour les employeurs ? Découvrez notre décryptage complet pour simplifier la gestion de votre paie.

Lire l'article

Recouvrement créances commerciales incontestées : nouvelle procédure simplifiée 2026

Retards de paiement entre professionnels ? La nouvelle procédure de recouvrement simplifié vous permet de récupérer vos créances en 6 semaines, sans juge.

Lire l'article
  • « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
  • « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
  • « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
  • « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
  • « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
  • « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
  • « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon

Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit

Sans frais cachés.

Essayez maintenantDemandez une démo