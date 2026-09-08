Les RH au quotidien - Baromètre 2026
Etude réalisée par Les Editions Tissot et Payfit
Le bilan 2025 et les perspectives 2026
Les RH au quotidien - Les chiffres clés
Les RH au quotidien
3 chiffres clés
78%
des RH déclarent avoir été davantage sollicités par les salariés en 2026
60%
des RH déclarent passer au moins la moitié de leur temps de travail à des tâches administratives
54%
des RH pointent le manque de temps et de ressources
Pourquoi les RH sont-ils davantage sollicités par les salariés en 2026 ?
Pourquoi les RH sont-ils davantage sollicités par les salariés en 2026 ?
L'augmentation des sollicitations s'explique par plusieurs facteurs :
la digitalisation croissante des processus RH qui pousse les salariés à rechercher plus de transparence ;
l'évolution des attentes en matière de bien-être au travail ;
et la complexification des réglementations sociales.
Les salariés sont également plus informés de leurs droits et n'hésitent plus à interroger les RH sur des sujets variés : gestion des congés, évolution salariale, ou encore accès à la formation professionnelle.
Cette tendance s'inscrit dans une évolution plus large de la gestion des ressources humaines, où la transparence et le dialogue deviennent des piliers essentiels. La négociation annuelle obligatoire constitue également un moment clé où les sollicitations augmentent significativement.
Comment réduire le temps consacré aux tâches administratives RH ?
Comment réduire le temps consacré aux tâches administratives RH ?
Face au constat que 60 % des RH passent au moins la moitié de leur temps (4 heures et plus par jour) sur des tâches administratives, la digitalisation RH apparaît comme une solution incontournable.
L'automatisation de la gestion de la paie, la dématérialisation RH et l'utilisation d'un logiciel RH permettent de libérer du temps pour se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée : accompagnement des managers, développement des talents ou amélioration de l'expérience collaborateur. Les outils modernes permettent également de centraliser l'information et de faciliter l'accès aux données en temps réel, renforçant ainsi l'efficacité opérationnelle des équipes RH.
Comment mieux gérer le manque de temps et de ressources en RH ?
Comment mieux gérer le manque de temps et de ressources en RH ?
Pour pallier le manque de temps et de ressources pointé par 54 % des RH, plusieurs leviers existent. Certaines entreprises optent pour l'externalisation de la paie afin de se décharger de cette fonction chronophage, tandis que d'autres privilégient l'internalisation de la paie avec un logiciel adapté, offrant un meilleur contrôle tout en réduisant la charge mentale.
L'investissement dans des outils SIRH performants représente également une solution efficace. Pour faire le bon choix, l'élaboration d'un cahier des charges SIRH permet d'identifier précisément les besoins et de sélectionner la solution la plus adaptée à l'organisation.
Quels indicateurs RH suivre pour optimiser la gestion du personnel ?
Quels indicateurs RH suivre pour optimiser la gestion du personnel ?
Les indicateurs clés incluent le taux de rotation du personnel, essentiel pour anticiper les besoins en recrutement et mesurer la fidélisation des talents. La masse salariale permet de piloter les budgets et d'anticiper les évolutions de charges.
Savoir comment calculer le coût d'un salarié aide également à prendre des décisions éclairées en matière d'embauche. La performance RH se mesure via différentes métriques qui évaluent l'efficacité des politiques mises en place.
Enfin, réaliser régulièrement un audit RH permet d'identifier les axes d'amélioration et d'ajuster les stratégies RH en conséquence.
Quels sont les enjeux du recrutement pour les équipes RH en 2026 ?
Quels sont les enjeux du recrutement pour les équipes RH en 2026 ?
Bien que le recrutement reste important, il n'est plus la priorité dominante qu'il était les années précédentes. En 2026, les enjeux évoluent : le recrutement digital s'impose comme un levier incontournable pour toucher une audience plus large, tandis que la fidélisation des talents en place devient cruciale.
Assurer un onboarding digital de qualité favorise l'intégration et la rétention. Les RH doivent également respecter les obligations légales, notamment la promesse d'embauche en CDI, et gérer des profils variés.
En parallèle, savoir recruter un stagiaire ou comprendre pourquoi utiliser LinkedIn pour son entreprise fait désormais partie des compétences attendues.
Quels sont les nouveaux défis RH à anticiper en 2026 ?
Quels sont les nouveaux défis RH à anticiper en 2026 ?
Parmi les défis émergents, la directive européenne sur la transparence salariale préoccupe 56 % des professionnels RH. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas tant le risque juridique qui inquiète (10 %), mais plutôt les réactions négatives et les potentielles tensions internes entre salariés (38 %). En parallèle, les politiques de rémunération reviennent au centre des priorités pour 52 % des RH, avec un rebond massif des augmentations individuelles anticipées.
L'adoption de l'intelligence artificielle représente également un tournant, avec 40 % des RH qui l'utilisent déjà régulièrement, principalement pour la rédaction de documents RH et la veille juridique.