L'augmentation des sollicitations s'explique par plusieurs facteurs :

la digitalisation croissante des processus RH qui pousse les salariés à rechercher plus de transparence ;

l' évolution des attentes en matière de bien-être au travail ;

et la complexification des réglementations sociales.

Les salariés sont également plus informés de leurs droits et n'hésitent plus à interroger les RH sur des sujets variés : gestion des congés, évolution salariale, ou encore accès à la formation professionnelle.

Cette tendance s'inscrit dans une évolution plus large de la gestion des ressources humaines, où la transparence et le dialogue deviennent des piliers essentiels. La négociation annuelle obligatoire constitue également un moment clé où les sollicitations augmentent significativement.