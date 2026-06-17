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Faire une fiche de paie

Grâce à nos fiches pratiques, découvrez comment faire une fiche de paie sans vous tromper et en respectant les délais.

Fiche de paie : règles, mentions et modèle gratuit

Définition d'une fiche de paie, ses mentions obligatoires et les sanctions en cas de non-conformité. Le point complet pour employeurs et salariés.

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Fiche de paie apprenti : PLFSS et nouveautés 2026

Découvrez les spécificités de la fiche de paie d’un apprenti en 2026 et téléchargez gratuitement le modèle de bulletin de salaire pour un apprenti PayFit.

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Faire une fiche de paie : 7 étapes clés

Découvrez comment faire une fiche de paie conforme. Voici toutes les étapes, mentions obligatoires, calculs et erreurs à éviter pour sécuriser la paie.

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Bulletin de paie clarifié : changements et calendrier

L’obligation du bulletin de paie clarifié est reportée au 1er janvier 2027. Découvrez ce qui change pour les RH et ce qui est déjà en vigueur aujourd’hui.

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Bulletin de paie : obligations, mentions et modèle gratuit

Décryptez facilement les 40 lignes sur votre bulletin de paie. Notre guide vous aide à éviter les erreurs et gagner du temps sur votre gestion de paie.

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Fiche de paie en ligne : comment ça marche ?

La fiche de paie en ligne vous fait gagner du temps et de l'argent, et offre à vos salariés un accès permanent et sécurisé à leurs documents. Voici pourquoi.

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Bulletin de salaire rectificatif : règles de régularisation

Lorsqu'une erreur est constatée après transmission de la fiche de paie, l'employeur a la possibilité de la modifier via une régularisation du bulletin de paie.

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Modifier une fiche de paie : mode d'emploi

Rectificatif, retenue sur salaire ou erreurs... découvrez comment modifier une fiche de paie : règles à respecter, étapes à suivre et bonnes pratiques.

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Vérification des fiches de paie : checklist et guide complet

Nos conseils de vérification des fiches de paie pour contrôler salaires, cotisations, mentions obligatoires et éviter les erreurs et litiges possibles.

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Erreurs sur une fiche de paie : nos conseils pour les éviter

Éviter les erreurs sur le bulletin de paie est essentiel. Découvrez les conseils des experts en RH PayFit, ainsi que les démarches en cas d’erreur.

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Fiche de paie pour un cadre : comment l'établir ?

Découvrez les spécificités d’une fiche de paie pour un cadre et les points de vigilance à prendre en compte pour un employeur.

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Mentions interdites sur la fiche de paie : ce que dit la loi

Mentions interdites sur le bulletin de paie : droit de grève, représentation du personnel… Découvrez ce que la loi proscrit et les bonnes pratiques RH.

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Calculer le salaire d’un mois incomplet : les méthodes

Découvrez les méthodes pour calculer le salaire d’un mois incomplet en cas d’embauche, départ ou absence : étapes, exemples et erreurs à éviter.

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Mentions obligatoires du bulletin de paie : guide complet

Les mentions obligatoires du bulletin de paie comprennent les informations de l'employeur, du salarié et de la rémunération, les cotisations sociales et le PAS.

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Montant net social : définition et calcul

Le montant net social est la référence pour la déclaration des ressources. Voici son calcul, où le trouver sur la fiche de paie et son impact sur vos droits.

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Bulletin de salaire : obligations et modèle conforme

Établissez un bulletin de salaire conforme en 2026 : mentions obligatoires (montant net social inclus), modèle gratuit et obligations légales de l'employeur.

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Calculer une fiche de paie : le guide complet

Découvrez comment élaborer et calculer une fiche de paie étape par étape : passage du brut au net, cotisations, CSG, congés payés et avantages.

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Bulletin de paie dématérialisé : mise en place et avantages

Simplifiez votre gestion des salaires en mettant en place le bulletin de paie dématérialisé. Réglementation, précaution et avantages, PayFit lève le voile.

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Déduction entrée sortie sur la fiche de paie : quel calcul ?

La déduction entrée sortie sur fiche de paie concerne les salariés n'effectuant pas toutes les heures prévues du mois (embauche ou fin de contrat).

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RGPD bulletin de paie : comment se mettre en conformité ?

Comment respecter le RGPD lors de l’élaboration du bulletin de paie ? Voici les obligations de l'employeur et durées de conservation fixées par la CNIL en 2026.

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Calcul tickets-restaurant fiche de paie : guide

Comment calculer et afficher les tickets restaurant sur une fiche de paie ? Découvrez les règles de calcul, le plafond d'exonération 2026 et vos obligations.

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Durée de conservation des fiches de paie : règles employeur

La durée de conservation des fiches de paie par l’employeur est la période pendant laquelle l’employeur garde les bulletins de paie de ses salariés.

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Bulletin de salaire simplifié en 2025 : les éléments essentiels

Découvrez l'utilité du bulletin simplifié et utilisez notre modèle de fiche de paie simplifiée gratuitement pour n'oubliez aucune mention obligatoire.

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Registre de paie : définition et utilisation

Le registre de paie était l’un des registres obligatoires à avoir en entreprise. Découvrez comment ce qu'il en est aujourd'hui.

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Envoi des bulletins de paie par mail : règles à suivre

Envoi des bulletins de paie par mail : ce que l'employeur doit savoir en 2024. Délais légaux, protection des données et bonnes pratiques de transmission.

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Enregistrement des bulletins de paie : les étapes à suivre

Lors de la comptabilisation de la paie de l’entreprise, l'employeur doit réaliser l'enregistrement des bulletins de paie. Explications.

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Bulletin de paie du contrat de professionnalisation : le guide

Si vous comptez embaucher un alternant, il est nécessaire de savoir comment faire un bulletin de paie pour un contrat de professionnalisation.

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Bulletin de paie stagiaire : montants et obligations légales

Calcul de gratification, mentions obligatoires et montants exonérés : découvrez comment remplir la fiche de paie de votre stagiaire sans faire d’erreur.

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Délai de délivrance du bulletin de salaire : les règles

Quel est le délai légal pour la délivrance du bulletin de salaire ? Que faire en cas de remise tardive du bulletin de paie  ? Décryptage complet.

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Numérisation de la fiche de paie : utilité et règles applicables

Employeur, la numérisation des fiches paie est une pratique permettant de simplifier l’élaboration des bulletins de salaire. Informez-vous avec PayFit.

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Guide de la gestion de la paie

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