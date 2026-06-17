Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Fiche de paie : règles, mentions et modèle gratuit
Définition d'une fiche de paie, ses mentions obligatoires et les sanctions en cas de non-conformité. Le point complet pour employeurs et salariés.