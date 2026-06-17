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Comprendre une fiche de paie

Éléments variables de paie, charges sociales, etc. Nos contenus vous aident à comprendre une fiche de paie pour éviter les erreurs.

Comprendre une fiche de paie : explication en 5 parties

Comprendre une fiche de paie en 5 parties : identification, salaire brut, cotisations, net et congés. Guide 2026 à jour avec checklist de vérification.

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Cotisation mutuelle fiche de paie : guide employeur

Qu'est-ce que la cotisation mutuelle sur une fiche de paie ? Découvrez son fonctionnement, la répartition employeur/salarié et comment éviter les redressements.

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Charges patronales : calcul, taux et exonérations 2026

L'allègement des charges patronales s'étend jusqu'à 3 SMIC suite à la réforme 2026. Découvrez les nouveaux taux, le calcul et les exonérations possibles.

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Forfait social : définition, taux et obligations

Définition, taux, assiette, rémunérations concernées et obligations de l’employeur en matière de forfait social : les experts PayFit vous éclairent.

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Avantage en nature sur la fiche de paie : fonctionnement

L’avantage en nature sur la fiche de paie correspond à un bien ou un service que l’employeur accorde comme complément de rémunération. Décryptage.

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Complémentaire santé fiche de paie : règles

La complémentaire santé figure sur la fiche de paie via les cotisations mutuelle et prévoyance. Découvrez les obligations, exceptions et exonérations.

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Coefficient de salaire : définition et méthode de calcul

Le coefficient de salaire joue un rôle essentiel sur la rémunération des salariés. Découvrez son fonctionnement, sa méthode de calcul et son évolution.

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Codes fiche de paie : significations

Vous êtes perdu face aux codes sur la fiche de paie ? Découvrez dans cet article la signification des sigles sur le bulletin de salaire (APE, NAF, NIR, EK).

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Réintégration fiscale sur une fiche de paie : le calcul

La réintégration fiscale sur fiche de paie ajoute au revenu du salarié les cotisations qui dépassent les plafonds d’exonération : PayFit vous éclaire.

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ICCP fiche de paie : définition et calcul

L’ICCP sur la fiche de paie correspond au paiement de la totalité des jours de congés payés qui n’ont pas été pris par le salarié avant rupture de son contrat.

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Charges salariales : fonctionnement, calcul et impact

Découvrez dans cet article le détail des charges salariales, comment décomposer le salaire en brut/net et quels taux s’appliquent sur ces cotisations sociales.

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Matricule RH : quel est le rôle de ce numéro unique ?

Lors de son embauche, un salarié se voit affecter un matricule RH. Ce code RH joue un rôle important pour l’employeur comme pour l’employé.

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Complémentaire tranche 1 sur la fiche de paie : tout savoir

Complémentaire tranche 1 sur la fiche de paie : définition, calcul et impact sur le salaire net. Guide pour comprendre cette cotisation.

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IJSS sur la fiche de paie : comment les calculer ?

IJSS fiche de paie : calcul, montant et règles de la subrogation. Guide complet pour bien déclarer les indemnités journalières sur le bulletin de salaire.

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Mention RDS sur la fiche de paie : tout comprendre

La ligne RDS de la fiche de paie expliquée en quelques minutes en se fondant sur un modèle exclusif de fiche de paie PayFit !

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IFM dans la fiche de paie : décryptage

L'IFM ou indemnité de fin de mission doit être versée par l'employeur dans certaines situations. Découvrez dans quels cas et les modalités de son calcul.

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Retenue PC sur la fiche de paie : montants et mode d'emploi

Qu’est-ce que la retenue PC sur la fiche de paie ? Avec une part employeur fixée à 37,65 % en 2026, voici ce qu'il y a à savoir sur cette cotisation retraite.

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Exonération fiscale des HS/HC sur une fiche de paie

Découvrez le fonctionnement de l’exonération fiscale sur les HS/HC et les modalités de mise en œuvre sur une fiche de paie. PayFit vous l’explique.

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Prévoyance sur le bulletin de paie : tout comprendre

Prévoyance sur le bulletin de paie : du choix du contrat à l’affichage des cotisations, découvrez comment optimiser la protection de vos salariés.

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ICP dans la fiche de paie : comment ça fonctionne ?

Découvrez le calcul de l’ICP (indemnité de congés payés) d’un salarié sur sa fiche de paie et le montant des charges que l’employeur doit payer.

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Code entreprise sur une fiche de paie : tout savoir

Le code entreprise est l'une des mentions obligatoires d'un bulletin de paie de tout salarié d'une entreprise. Décryptage.

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RCR sur la fiche de paie : explications

L’employeur peut remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (RCR). Découvrez les modalités de mise en place du RCR.

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Date d'ancienneté sur le bulletin de paie : tout savoir

Le calcul et l'indication de la date d'ancienneté sur le bulletin de paie répondent à des règles spécifiques. Décryptage.

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Échelon sur la fiche de paie : règles à connaitre

Échelon sur la fiche de paie : reflet de la position hiérarchique, il impacte aussi le salaire et les conditions de travail. Zoom sur son fonctionnement.

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Guide de la gestion de la paie

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