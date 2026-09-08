Júlia Larrosa
Asociada de marketing @Payfit
Incentivos en nómina, ¿son obligatorios?
Los incentivos en nómina son políticas retributivas que la empresa pone en marcha para aumentar la motivación de sus empleados.
La modificación sustancial de condiciones de trabajo
Una modificación sustancial en el trabajo implica cambios permanentes en las condiciones laborales por decisión empresarial.
Ser un buen manager, las claves que necesitas
Ser un buen manager es inspirar, motivar y guiar a tu equipo para que alcance su máximo potencial, más allá de solo supervisar tareas.
Contrato de trabajo: tipos y proceso
Un contrato de trabajo es un acuerdo entre un empleado y un empleador que establece los términos y condiciones de una relación laboral.
Claves y consejos: ¿Porqué la Gen Z ama teletrabajar?
El teletrabajo puede ser un arma excepcional, pero hay que dominarla para que no se vuelva en nuestra contra.
Las excedencias pactadas: qué son y cómo funcionan
La excedencia pactada sucede cuando el trabajador y la empresa acuerdan suspender de manera temporal el contrato de trabajo que les vincula.
Día festivo trabajado: ¿cómo se paga?
Un día festivo trabajado se refiere a cualquier jornada laboral que coincida con un día declarado oficialmente como festivo o de fiesta nacional, regional o local.
La categoría o grupo profesional, todo lo que debes saber
Los grupos profesionales agrupan a los trabajadores según sus aptitudes profesionales, titulaciones y condiciones generales del puesto.
Diferencia entre retribución en especie y flexible
La retribución en especie se suma al salario total, mientras que la retribución flexible complementa el salario sin aumentar el importe bruto.
Colaborador individual, ascender sin gestionar equipos
¿Es promocionar sinónimo de manager y gestión de equipos? No todo el mundo se ve cómodo en la posición de liderazgo, conoce al colaborador individual.
Evaluación de desempeño: claves, métodos y beneficios
La evaluación de desempeño es un proceso para medir y analizar el rendimiento laboral de los empleados, identificar fortalezas y áreas de mejora en la empresa.
El diccionario de management, todo lo que necesitas saber
Una de las prácticas más importantes de los recursos humanos es el management, un término que ha cobrado especial importancia en los últimos años.
Jornada laboral de 4 días: ¿Se implementará en España?
La jornada laboral de 4 días se trata de un nuevo modelo de jornada laboral que está en el epicentro de la flexibilidad laboral.
Programa de nóminas para pymes: cómo elegir el mejor
Un programa de nóminas para pymes automatiza el cálculo, la gestión y la entrega de nóminas. Descubre qué funciones necesitas y cómo elegir el mejor software.
Cómo saber si estoy dado de alta en la Seguridad Social
Descubre cómo saber si estás dado de alta en la Seguridad Social de forma online, telefónica o presencial. Guía paso a paso actualizada 2026.
Cómo se trabaja en una startup: experiencia real
Hablamos con Sesame de cómo las nuevas generaciones que se incorporan en el mercado laboral tienen otra visión del trabajo, sacamos los mejores tips de cómo conservar la cultura y los valores en los diferentes equipos de trabajo que van creciendo y también desmentimos algunos mitos de trabajo que tienen las startups.
Onboarding: qué es y cómo funciona
¿Qué es el onboarding? ¿Cómo es el proceso de onboarding? ¿Qué es el onboarding digital? ¿Qué ventajas tiene el onboarding digital? Payfit te lo explica.
Contrato y acuerdo: comprende las diferencias
Algunos documentos son contratos, otros son acuerdos. Entiende la diferencia para usar el documento correcto y proteger legalmente tu negocio.
El endomarketing: entiende y fideliza a tus empleados
El endomarketing es una de las formas más eficientes, y de última tendencia, para reducir el índice de rotación de personal. En Payfit te damos todos los detalles para que puedas implementar una política de retención de talento que marque la diferencia.
Herramientas digitales para reducir la desigualdad de género
Descubre cómo las herramientas digitales fomentan la igualdad de género, mejorando la inclusión y diversidad en el trabajo.
Todo lo que hay que saber sobre la carrera profesional
Uno de los elementos cruciales para la gestión de talento en una empresa es entender el ciclo de vida de los empleados, y en especial, entender cuál puede ser su plan de carrera profesional. Payfit te cuenta cómo hacerlo.
La subvención a la contratación indefinida este 2024
Aprovecha las subvenciones indefinidas para contratación en 2024: incentivos estables que promueven empleo duradero.
El alta de un autónomo en Seguridad Social: pasos a seguir
Descubre cómo darte de alta como autónomo en la Seguridad Social. Conoce los pasos y requisitos esenciales para empezar tu nueva etapa como autónomo.
Comprender las bonificaciones
¿Qué es una bonificación? ¿Qué tipos de bonificaciones existen? ¿Qué requisitos hay que cumplir para beneficiarse de las bonificaciones? Payfit te lo cuenta todo sobre este tipo de ayudas de contratación.
Impulsar la igualdad de género en tu empresa y su importancia
Descubre cómo promover la igualdad de género en tu empresa para mejorar la innovación y el ambiente laboral.
Cómo gestionar equipos en remoto: todos los detalles
Saber cómo gestionar equipos en remoto es esencial para mejorar la comunicación y la productividad de tus empleados. En Payfit te damos la receta para gestionar equipos en remoto.
Contrato 520, todo lo que necesitas saber
El contrato 520 ofrece flexibilidad laboral, adaptándose a necesidades temporales mientras protege los derechos de los empleados.
¿Quién puede asistir a las reuniones del comité de empresa?
Quién tiene derecho a asistir a las reuniones del comité de empresa y las normas que rigen su participación, descúbrelo todo sobre ello.
Cláusulas adicionales al contrato de trabajo
Descubre las cláusulas adicionales al contrato de trabajo, cuáles son las más comunes y para qué sirven en las empresas.
Fondos europeos Next Generation: un paso a la digitalización
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¿Cuál es el salario de un contrato en prácticas? ¿Cómo ha sido la evolución del contrato en prácticas y el salario? Payfit te lo explica todo sobre el salario de un contrato en prácticas.
Excedencia laboral: tipos y solicitud
¿Qué es una excedencia laboral? ¿Qué tipos de excedencia laboral existen? ¿Cómo realizar la solicitud de excedencia laboral? Payfit te lo explica a continuación.
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En este artículo ponemos el foco en un nuevo tipo de ganancia que poder ofrecer a los empleados para mejorar su bienestar y calidad de vida: el salario emocional.
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¿Sabes cuándo y cuánto cobrarás de paga extra este verano? Descubre cómo se calcula, cuándo se cobra y todos los detalles que necesitas conocer. ¡No te quedes con dudas!
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El plus de productividad se trata de uno de los incentivos de una nómina que depende de si el trabajador ha cumplido o no con unos determinados objetivos de productividad.
Líquido a percibir: definición y cálculo
El líquido a percibir, también conocido como líquido total a percibir o importe líquido es el sueldo neto del trabajador y por lo tanto la cantidad del ingreso que realice la empresa a su cuenta bancaria.