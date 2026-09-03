Como cada año, el Día de la Igualdad Salarial se celebra el 18 de septiembre. Y por ello, desde PayFit nos gusta hacer un guiño a todas las mujeres del mundo para reivindicar el derecho al trabajo, a ocupar cargos públicos, a la formación profesional y sobre todo a la no discriminación laboral dentro de la empresa.

Un ambiente laboral sano e igualitario pasa por impulsar medidas para la igualdad de género dentro dentro de la compañía, y está en nuestras manos que esas medidas, como el registro retributivo obligatorio, se cumplan y sean efectivas. Desgraciadamente, la igualdad de género global aún es lejana. No obstante, hay algunos países que están cerca de alcanzarla o ya la han alcanzado a nivel jurídico. Sin embargo hay otros que están a años luz de llegar a lo que todos conocemos como igualdad de género.

En este artículo encontrarás medidas para garantizar la igualdad de género, como el registro salarial, prácticas para para apoyar el día internacional de la mujer y cómo las herramientas digitales pueden ayudarte a reducir la discriminación en tu empresa.

¿Qué es la igualdad de género en el ámbito laboral?

Hoy en día se ha logrado un progreso considerable en cuanto a participación de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo aún persisten normas, actitudes discriminatorias y desigualdades profundamente arraigadas que hacen que la igualdad de género en el ámbito laboral no sea total. Esto es el resultado de la forma en que las estructuras institucionales consideran e integran el género. La igualdad de género no significa únicamente igualdad salarial. Pasa por la tasa de empleo femenino, la representación en las Cortes Parlamentarias y la tasa de ocupación en cargos directivos por parte de mujeres.

Para ponernos en contexto, debemos entender que España sigue teniendo una de las menores tasas de empleo femenino de la UE, más concretamente un 62,1% para la población entre 20 y 64 años y muy lejos de países como Suecia o Finlandia con un 79,7% y 75,8% respectivamente. Según datos de años anteriores, las mujeres representan aproximadamente el 55% del total de estudiantes universitarios en España. Sin embargo, en el trabajo, las mujeres siguen teniendo menores tasas de actividad y ocupación y mayores tasas de paro y parcialidad, centrándose en menos sectores y más precarios, llegando en menor medida a la cúpula de las organizaciones y recibiendo menos dinero por su trabajo. El contraste de los datos educativos con los laborales ha conducido a la denominación de las mujeres como triunfantes perdedoras.

📚 ¿Sabías qué? En 1848 aconteció la primera convención de la historia por los Derechos de la Mujer. Esta fue celebrada en Seneca Falls, Estados Unidos y fue organizada por Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton.

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En otras palabras, la igualdad de género en el ámbito laboral busca asegurar que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y trato en el entorno de trabajo. En el siguiente apartado, trataremos sobre las medidas para garantizar la igualdad salarial en el trabajo.

¿Cuáles son las medidas para garantizar la igualdad salarial en el ámbito laboral?

Gracias a medidas impulsadas por gobiernos de diferentes países estamos avanzando hacia un escenario donde mejorar la igualdad de género en el ámbito laboral es algo real y factible. Aún así, abrirse camino en este nuevo escenario sigue siendo un reto para las mujeres.

Desgraciadamente, la brecha salarial existe y las posiciones para las cúpulas directivas de las empresas siguen siendo en la mayoría de los casos para los hombres. Pero, la pregunta es la siguiente: ¿Por qué? Pues la respuesta es fácil. Es decir, la dificultad de conciliación entre la vida laboral y personal , sobre todo cuando la trabajadora es madre, juega un papel fundamental que desventaja a las mujeres.

Según varios estudios realizados por el European Institute for Gender Equality, podemos recolectar datos de estas barreras en el camino que nos encontramos. Por ejemplo, un estudio señala que la "doble carga" de las mujeres (obligaciones laborales y familiares) y otras obligaciones sociales pueden llevarlas a experimentar más aislamiento que los hombres.

¿Qué leyes garantizan la igualdad de género en el ámbito laboral?

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Igualdad Retributiva, impulsada por el Gobierno, las empresas deben adaptarse a cumplir con los nuevos requerimientos que propone la reglamentación. Te contamos todo lo que hay que saber sobre el registro retributivo obligatorio junto a una guía explicativa y contestamos a las preguntas frecuentes sobre el registro salarial.

A grandes rasgos, podemos destacar las siguientes medidas para garantizar la igualdad salarial en el ámbito laboral:

Obligación que tienen las empresas de contar con un registro de las retribuciones para garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones y evitar posibles discriminaciones.

Obligación de crear planes de igualdad para empresas de más de 50 trabajadores.

Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Las empresas que fomentan la igualdad de género en sus áreas directivas obtienen mejores resultados y aumentan más sus beneficios."

¿Qué herramientas digitales existen para reducir la desigualdad de género en el ámbito laboral?

En las últimas décadas, el papel y la contribución de la tecnología para el crecimiento económico y la sociedad y al desarrollo sostenible ha sido reconocido por parte de las instituciones nacionales e internacionales.Sin embargo, contamos con tecnología que ofrece herramientas digitales para reducir la desigualdad de género en el ámbito laboral.

A continuación, te presentamos algunas de las herramientas digitales más efectivas:

Software de gestión de nóminas y recursos humanos Sistemas de análisis de datos Plataformas de reclutamiento inclusivo Aplicaciones para la formación en diversidad e inclusión Software de feedback y encuestas

Las herramientas digitales, cuando se utilizan correctamente, pueden ser aliados poderosos en la lucha contra la desigualdad de género en el ámbito laboral, ayudando a crear un entorno más justo e inclusivo para todos. En PayFit, entendemos la importancia de utilizar la tecnología para promover la igualdad de género en el lugar de trabajo. Nuestra plataforma ofrece funcionalidades que ayudan a las empresas a garantizar la igualdad salarial y a gestionar de manera efectiva y equitativa los beneficios y las ausencias. Además, ofrecemos soporte para cumplir con las regulaciones laborales que promueven la igualdad de género.

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