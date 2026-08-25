¿Quieres ampliar la plantilla de tu empresa? Cuando contratas a nuevos talentos tienes que tener claro el contrato de trabajo que les vas a ofrecer. Sin embargo, también puede que estés pensando en beneficiarte de algunas ayudas para la contratación.

Las ayudas para la contratación suponen ciertos beneficios para la empresa. Eso sí, la contratación tiene que ser de colectivos sociales minoritarios como son los jóvenes, los mayores de 45 años, personas con discapacidad o con riesgo de exclusión.

¿Qué es la subvención a la contratación indefinida? ¿Qué subvención a la contratación indefinida existe en algunas CCAA? PayFit te lo cuenta.

¿Qué es la subvención a la contratación indefinida?

¿Qué es la subvención a la contratación indefinida?

Las subvenciones para la contratación se conocen más comúnmente como las ayudas a la contratación . Esta serie de ayudas y subvenciones para las empresas, autónomos y pymes contribuyen a la creación de puestos de empleo contratando a personas de colectivos sociales desfavorecidos.

A estas ayudas, también podemos llamarlas bonificaciones.

Estas ayudas a empresas por contratación varían en cuantía dependiendo de diversos factores. Hoy, haremos especial hincapié en la subvención por contratación indefinida.

La subvención a la contratación indefinida hace referencia a esas ayudas que se conceden cuando una empresa realiza un contrato de trabajo indefinido a nuevos trabajadores a tiempo completo.

Efectivamente, existen diferentes subvenciones dependiendo de los diferentes tipos de contrato de trabajo . Para el contrato de trabajo temporal, existen otras ayudas para fomentar el empleo.

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¿Qué subvención a la contratación indefinida existe en las Comunidades Autónomas?

Las ayudas a la contratación dependen del Gobierno central pero también de los Gobiernos Regionales. Las siguientes comunidades autónomas proporcionan las siguientes ayudas para 2024:

Ayudas en la Comunidad de Madrid: Madrid ofrece una subvención de 5.500 euros para impulsar esta modalidad entre jóvenes. Las solicitudes deben presentarse dentro del mes siguiente al alta del empleado en la Seguridad Social. Ayudas en el Principado de Asturias: Asturias proporciona hasta 5.000 euros por contrato de formación a jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El plazo para solicitar estas ayudas finaliza pronto, por lo que es crucial actuar rápidamente. Ayudas en la Comunidad Foral de Navarra: Navarra ha establecido ayudas de 4.000 euros para contratos de formación destinados a personas con dificultades de inserción laboral. Estas pueden solicitarse hasta el 30 de noviembre de 2024. Ayudas en Castilla La Mancha: En esta comunidad, las ayudas alcanzan los 5.500 euros por contrato de formación , disponibles para una variedad de entidades, incluidas las sin ánimo de lucro. El periodo de solicitud cierra el 30 de octubre de 2024. Ayudas en Murcia: Esta comunidad ofrece 3.000 euros por contrato, cantidad que aumenta un 10% si el contrato es con una mujer. Toda la información necesaria está detallada en el post específico para Murcia. Ayudas en Galicia: En Galicia se ofrecen ayudas que pueden superar los 16.000 euros por contrato de formación, accesibles para diversas formas jurídicas de empresas. Las solicitudes están abiertas hasta el 30 de septiembre de 2024. Ayudas en Cantabria: Las empresas en Cantabria pueden acceder a ayudas de hasta 10.000 euros por contrato de formación, siempre y cuando estén al día con sus obligaciones fiscales y tributarias. Ayudas en Canarias: Y en Canarias, a través del programa ‘INCENTÍVATE’, se ofrecen hasta 5.500 euros por contrato de formación. El primer período para solicitar estas ayudas ya está abierto y cubre contratos desde abril hasta agosto de 2024.

¿Cuáles son los beneficios de la subvención a la contratación indefinida?

En un mercado laboral cada vez más competitivo y cambiante, las subvenciones a la contratación indefinida emergen como un recurso valioso tanto para empresas como para trabajadores. Estos incentivos no solo alivian la carga financiera de las empresas al reducir los costos asociados a la contratación, sino que también promueven la estabilidad y el crecimiento profesional a largo plazo.

A continuación, exploramos los principales beneficios de optar por contratos indefinidos subvencionados, destacando cómo pueden transformar positivamente tanto la gestión de recursos humanos como el desarrollo empresarial.

Reducción de costes laborales

Fomento del empleo estable

Mejora del clima laboral

Acceso a más y mejores candidatos

Cumplimiento de normativas y responsabilidad social

Incentivos específicos por colectivos

Apoyo en la capacitación y formación

En definitiva, los beneficiarios de las ayudas a la contratación son por una parte, los colectivos sociales que hemos mencionado durante el artículo: jóvenes, mayores de 45 años, personas con alguna discapacidad, extranjeros… y por otro lado las pequeñas y medianas empresas que necesitan seguir con su crecimiento y desarrollo empresarial en estos tiempos de crisis.

Para estar al día de las ayudas laborales es necesario contar con una gestoría online. Las nóminas son complicadas, pero estar al día de las novedades laborales, todavía lo es más.

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