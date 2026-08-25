¿Tu empresa está entre las que mantienen la tradición de otorgar la paga extra de verano? Cada año, más empresas deciden mantener estas pagas extraordinarias según su convenio. En el contexto laboral actual, esta práctica se ha ido perdiendo gradualmente en muchas políticas retributivas.

Si tu empresa continúa ofreciendo esta gratificación extraordinaria, es importante estar al tanto de cuándo y cómo se debe efectuar este pago, así como de otros aspectos relevantes. Proporcionar la paga extra de verano no solo refuerza el compromiso y la satisfacción de tus empleados, sino que también representa una oportunidad para destacar en el mercado laboral como una empresa que valora y reconoce el esfuerzo de su equipo.

¿Qué es la paga extra de verano?

¿Qué es la paga extra de verano?

Las pagas extra son complementos salariales otorgadas a los empleados dos veces al año, constituyendo un ingreso adicional en momentos específicos. Esto implica que, aparte de su salario regular, los trabajadores reciben estas remuneraciones adicionales en dos periodos determinados.

Su finalidad es mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en periodos específicos, en este caso, durante el verano, ayudándoles a cubrir los gastos adicionales que pueden surgir en esta época del año.

No obstante, es importante destacar que estas pagas pueden distribuirse de forma prorrateada a lo largo del año, incluyéndose mensualmente en la nómina. Así, algunos empleados disfrutan de su remuneración anual dividida en 14 pagas, correspondientes a doce meses de salario más dos pagas extra, mientras que otros optan por recibir su sueldo anual en 12 pagas, integrando el importe de las pagas extra de manera prorrateada en sus nóminas mensuales. Esta flexibilidad permite adaptar la percepción de ingresos a las preferencias o necesidades de cada trabajador.

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¿En qué momento reciben la paga extra de verano tus trabajadores?

De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, todos los empleados bajo contrato tienen derecho a recibir al menos dos pagas extraordinarias anualmente. Mientras que la paga de Navidad se entrega en diciembre, la fecha de la paga extra de verano puede variar, sujeta a lo que dictamine el convenio colectivo aplicable.

Por lo general, los empleados reciben esta paga adicional en junio o julio, dependiendo de la política de cada empresa. Algunas optan por pagarla junto con la nómina de junio, y otras, en una fecha distinta en julio. El convenio colectivo es quien define esta temporalidad.

¿Cómo es el cálculo de la paga extra de verano?

Las pagas extraordinarias pueden pagarse de dos maneras diferentes. Sin embargo, el primer paso para determinar el importe exacto de una paga extra es comprender las directrices legales. En general, el importe de estas pagas se define en el convenio colectivo, y no puede ser inferior a 30 días de salario base ni al salario mínimo interprofesional, cantidad que puede variar anualmente.

💡 Recuerda qué... El SMI publicado para 2025 establece que cada trabajador cobra un mínimo de 1.184 euros.

Respecto al cálculo de estas bonificaciones, el concepto de devengo es crucial, ya que se refiere al tiempo que un empleado debe haber trabajado para tener derecho al importe completo de la paga. Según el Estatuto de los Trabajadores, a menos que se acuerde lo contrario, el devengo es anual. Esto significa que el derecho a la paga extra de verano comienza desde el día en que se recibe la paga extraordinaria del verano anterior, según establece el convenio cada año. Dependiendo del convenio, el periodo de devengo también puede ser semestral o cuatrimestral para las pagas extraordinarias de beneficios.

El importe que cobra el trabajador es la paga extraordinaria multiplicado por la proporción de meses trabajados respecto al periodo de devengo. Por ejemplo, si un empleado tiene derecho a una paga extra de 1.500 € anual y ha trabajado doce meses, recibirá la totalidad del importe. Si ha trabajado seis meses, recibirá 750 €. Para los empleados con pagas prorrateadas, se divide el monto de cada paga entre 12 y se añade a su nómina mensual. Otro detalle a considerar es que estas pagas contribuyen a la Seguridad Social mensualmente, tanto si se prorratean como si se pagan en verano y diciembre, aplicándose las deducciones correspondientes en las doce nóminas anuales.

¿Cuáles son las equivocaciones frecuentes al tramitar la paga extra de verano?

Uno de los fallos más significativos al manejar la paga extra de verano es el desconocimiento de las regulaciones específicas, ya sea del convenio colectivo o del Estatuto de los Trabajadores. Es crucial que las empresas estén al tanto de las directrices legales respecto al importe de la paga extra, su fecha de pago y la factibilidad de su prorrateo. Por ejemplo, aplicar el prorrateo de la paga extra sin que el convenio lo autorice puede acarrear penalizaciones.

Asimismo, un error común es incurrir en imprecisiones al calcular el importe de la paga extra que corresponde mensualmente a los empleados (si se decide prorratear) o el importe proporcional para aquellos trabajadores que no han completado un año en la empresa y por tanto cobran la parte proporcional.

Particularmente, en entornos con alta rotación de personal, se pueden presentar errores en los cálculos asociados a las pagas extra, al manejo de las vacaciones o en la administración de las nóminas en general. Por esta razón, es aconsejable utilizar software de gestión especializado como PayFit, que ofrece al Departamento de Recursos Humanos la capacidad de optimizar una amplia gama de tareas administrativas cotidianas. PayFit simplifica el proceso de cálculo y gestión de la paga extra de verano, asegurando que se cumpla con la normativa aplicable y se eviten errores comunes. Además, facilita la automatización de nóminas, la gestión de vacaciones y ausencias, y el seguimiento de los contratos y la documentación de los empleados, permitiendo un manejo más eficiente y preciso de las responsabilidades de Recursos Humanos.

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