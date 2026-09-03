La eficiencia y la buena organización de una empresa depende de cómo realizan el trabajo sus líderes. Cada vez es más frecuente que los recursos humanos de las empresas destinen mayor parte de su presupuesto en desarrollar las habilidades de sus managers para convertirlos en mejores líderes.

Distinguir y potenciar cada uno de estos perfiles forma parte de los 10 mandamientos sobre el management que todo manager debe seguir. Pero, ¿nos estamos olvidando de alguien por el camino? ¿Tenemos en cuenta el trabajo que realizan otros perfiles de la empresa que no son managers? En el artículo de hoy, trataremos sobre lo qué es el colaborador individual.

¿Qué es un contribuidor individual?

¿Qué es un contribuidor individual?

Un colaborador individual es alguien que contribuye en la empresa de forma individual y que su rol no tiene que ver con la gestión de personas. La idea principal es reconocer que existe un camino profesional para las personas que tienen habilidades técnicas pero no pasan por el camino de aspirar a ser un manager.

Los colaboradores individuales son un factor clave para el buen funcionamiento del negocio. El trabajo bien hecho es posible gracias a las habilidades técnicas de cada uno de los colaboradores individuales y a los diferentes niveles de competencia que se pueden reunir en un mismo equipo. Juntos, su colaboración logra un objetivo común.

¿Qué son los perfiles de colaboradores?

Ahora que sabes lo que es un colaborador individual, puede que te des cuenta que tu carrera profesional no está destinada para ser un manager.

Los managers pueden tener mayores responsabilidades sobre las actividades que se realizan en el equipo y su trabajo se centra en tomar decisiones acerca de qué y cómo desarrollar determinadas acciones. Pero, el contribuidor individual aporta el conocimiento clave para poder desarrollar dichas acciones. Tienen fuertes hard skills y su mente está siempre trabajando por lo que pueden aprender cada día sobre su trabajo.

Dos perfiles diferentes que son igual de necesarios para la empresa requieren dos enfoques diferentes para los procesos de contratación o para el plan de desarrollo de carrera profesional .

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¿Cómo retener el talento de los colaboradores individuales en tu empresa?

Sin conocer la existencia de estos perfiles, puede que los departamentos de RRHH esten perdiendo la oportunidad de atraer y fidelizar el talento de estas personas claves en la actividad económica de la empresa.

Para poder mantener motivados a estos perfiles no se les tiene que olvidar, necesitan aumentar su responsabilidad en los resultados de las empresas. Para conocer el perfil de este contribuidor individual, es necesario dar un espacio para poder conocer cuáles son las habilidades específicas de cada uno de ellos y apreciar el valor agregado que aportan a la empresa.

De esta manera, será mucho más fácil conocer cuáles son las habilidades específicas de cada uno de ellos y apreciar el valor agregado que aportan a la empresa. Según el análisis que comentábamos anteriormente, el 91% de los empleados dice que la última vez que cambiaron de trabajo, también cambiaron de compañía porque no se sentían a gusto con su aportación en el trabajo.

¿La razón? Muchas personas se van debido al management de sus superiores. Y por otro lado, no todo el mundo sabe cómo ser un buen manager.

¿Cuáles son los rituales para retener el talento de los colaboradores individuales?

Para reconocer cada colaborador individual y entender cuál puede ser el buen desarrollo de su carrera profesional se pueden desarrollar diferentes prácticas desde el departamento de RRHH que van a mejorar, no solo las aptitudes sino también la motivación y la productividad, piezas claves para el éxito:

Workshops

Realizar una workshop ayudará a desarrollar otros conocimientos o habilidades que les serán útiles en su día a día laboral. Paralelamente, se favorece el trabajo en equipo entre los diferentes miembros de la plantilla o el intercambio de impresiones entre compañeros de trabajo.

➡️ Ejemplo de workshop para un equipo de ventas: workshop de storytelling, que consiste en contar una historia que haga empatizar al cliente, teniendo en cuenta las necesidades del mismo, y personalizarla como si hubiera sido un caso real.

Trainings

Para los colaboradores individuales puede ser una buena práctica ofrecer formaciones de forma continuada. Sentir que aprenden cosas nuevas no solo puede ser enriquecedor sino también útil para aumentar su productividad y organización en su trabajo.

➡️ Ejemplo de training: asistir a charlas o formaciones sobre temáticas vinculadas con el universo tecnológico, como un curso de lenguaje de codificación.

Proyectos complementarios

Otra práctica útil podría ser ofrecer nuevas responsabilidades a estos perfiles. Participar en otros proyectos complementarios servirá para ofrecer a este colaborador individual una sensación de responsabilidad y reconocimiento clave para que su trabajo sea óptimo.

➡️ Ejemplo de proyecto complementario: colaborar con ONGs o participar en otros proyectos solidarios que refuercen el sentido de responsabilidad y la implicación.

Recompensación

Los empleados deben de estar convencidos de que si se esfuerzan y trabajan duro sus resultados acabarán teniendo sus frutos a través de mejoras salariales o ascensos dentro de la misma empresa. Otros incentivos pueden ser viajes, actividades lúdicas, regalos, etc.

Las alternativas siguientes constituyen el conocido salario emocional de los empleados y tienen como objetivo la satisfacción de sus trabajadores y retener a estos talentos que aportan el valor añadido a la actividad:

El poder de la pizza

Flexibilidad horaria

Diversión y afterworks

Más responsabilidades

Teamwork

En lugar de intentar transformar a los colaboradores individuales a managers para mantenerlos, ayúdalos a encontrar una carrera profesional que los ayude a crecer y a seguir aportando el mayor valor a tu negocio. Encuentra la posición para cada perfil y conviértelos a ambos en imprescindibles para la empresa.

Además, si eres de los que estás teletrabajo, hacer esta reflexión te ayudará a saber cómo gestionar a tu equipo en remoto.

¿Cómo lo hacemos en PayFit? En PayFit, queremos que todos los empleados se sientan motivados, a gusto y con una misión muy clara. Algunos de nuestros trabajadores han sido managers por un tiempo y tras esa experiencia han considerado que pueden aportar más valor a la empresa como colaboradores individuales. Esta decisión ha sido totalmente respetada por la empresa y a la vez ha replanteado las carreras profesionales de más de un empleado. Siendo la satisfacción de los empleados la prioridad número 1, implica que debemos ser capaces de recalcular estructuras y estrategias de desarrollo para cumplir con ese objetivo.

Para PayFit, el crecimiento de tu empresa es de máxima importancia. Por ello, adquirir un software de recursos humanos te ayudará a poder delegar procesos y centrarte en la gestión del talento humano de tu empresa. ¡No lo dudes más! Y solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales!