Hace poco Payfit fue a visitar a Sesame, uno de nuestros partners, a sus oficinas. Sesame nos invitó a grabar un podcast para hablar de cómo las startups en crecimiento pueden gestionar la expansión, los valores y la cultura.

Tras esta experiencia, queremos compartir contigo las frases más destacadas del podcast y entramos en detalle en cómo las nuevas generaciones que se incorporan en el mercado laboral tienen otra visión del trabajo, sacamos los mejores tips de cómo conservar la cultura y los valores en los diferentes equipos de trabajo que van creciendo y también desmentimos algunos mitos de trabajo que tienen las startups.

¿No pudiste escuchar el podcast? También te lo compartimos.

¿Cómo gestionar las expectativas de crecimiento de los empleados?

“Las nuevas generaciones dan todo lo que está en la base por sentado: compensación, modelo de trabajo híbrido, que tengas un buen equipo, que tengas un buen manager. Entonces, las nuevas generaciones van en busca de lo que se encuentra en los niveles superiores de la pirámide de Maslow, como puede ser el crecimiento profesional, y son aspectos más difíciles de trabajar por parte del departamento de RRHH”. - Giulia Miazzo, Head of People Payfit España.

¿Por qué ahora mucha gente quiere trabajar en las startups?

Muchos sectores, muy tradicionales, como puede ser el de la gestión laboral, se han dado cuenta que el hecho de trabajar en una startup hace que su trabajo no sea tan mecánico y engorroso ya que viene acompañado de una gran cultura.

Las startups no tienen todavía una marca consolidada por lo que para que los equipos de los RRHH puedan atraer el talento necesitan desarrollar políticas de trabajo mucho más sólidas y necesitan trabajar duro para conseguir atraer el mejor talento.

Además, el hecho de “construir todo de cero” parece que es una idea que a las nuevas generaciones, a la gente con espíritu emprendedor y a gente con experiencia que busca un cambio es algo que motiva mucho.

“El que se una a una startup y no se adapte a una modalidad de trabajo rápido, cambiante, con mucha acción-reacción y con gran cantidad de objetivos a asumir y de retos, es la prueba que no todo el mundo está hecho para trabajar en una startup”. - Pablo Calvo, Head of Sales en Payfit España.

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¿Cuál es el papel del departamento de RRHH en una Startup?

La parte más importante en el departamento de People en startups o scale-ups que están creciendo es la parte de Talent Acquisition. Es esencial encontrar los perfiles más talentosos ya que el capital humano es la parte más importante de una empresa.

Pablo Calvo, Head of Sales en Payfit España nos cuenta que tras la ronda de financiación de 254 millones de euros, y después de que Payfit se convirtiera en unicornio, es evidente que los equipos van a crecer. El equipo de Sales va a crecer mucho y poder contar con un equipo de People de 9 personas que aportan otro enfoque y otra visión les permite construir el nuevo equipo de manera mucho más sana. Con un plan de carrera, con perfiles variados, con una buena organización del equipo.

Y ya no solo encontrar el talento, sino también retenerlo. Un reto cada vez más difícil en empresas de gran crecimiento en un mercado laboral competitivo.

“El departamento de RRHH no puede estar invirtiendo tiempo en generar las nóminas de más de 100 empleados, o en imprimir papeles e irlos firmando manualmente. Hay que automatizar esas gestiones para dedicar este tiempo a lo que verdaderamente importa” - Giulia Miazzo, Head of People in Payfit.

Y es que si, trabajar en una Startup no todo es jugar a ping-pong y tomarse una cerveza los jueves. Requiere implicación por parte de los empleados, para sacar adelante una idea disruptiva que necesita conseguir los objetivos marcados a un ritmo rápido. Y en este momento es cuando el papel de RRHH juega un papel imprescindible.