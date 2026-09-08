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¿Qué es el endomarketing y cómo practicarlo en tu empresa?

Júlia Larrosa
Actualizado el 5 mins

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Resumen

¿Mucha rotación de personal en tu empresa? Este artículo es para ti. Y es que es cierto que la máxima preocupación para los responsables de RRHH está siendo la captación y fidelización de empleados.

El endomarketing es una de las formas más eficientes, y de última tendencia, para reducir el índice de rotación de personal. En Payfit te damos todos los detalles para que puedas implementar una política de retención de talento que marque la diferencia.

¿Qué es el endomarketing?

El endomarketing es una estrategia de marketing enfocada a acciones internas. También conocido como Marketing Interno el objetivo de esta estrategia es mejorar la imagen de la marca entre los trabajadores, formando equipos motivados y con ganas de quedarse en la empresa.

Las claves del endomarketing consisten en considerar las reivindicaciones de los trabajadores, recoger sus feedbacks y percepciones para posteriormente idear un plan de acción que construya una empresa más humana y carismática.

Podríamos definir el endomarketing como una política de RRHH orientada a lograr el compromiso y la motivación de los trabajadores con el propósito de mejorar su rendimiento y la calidad de su trabajo.

¿Por qué es importante el endomarketing?

Considerando la gran cantidad de nuevas empresas que surgen todos los días, necesitamos tener en cuenta que si grandes empresas se destacan en el mercado de esta forma, ¿por qué no hacer nosotros lo mismo?

Antes de empezar a hablar de los pilares fundamentales del endomarketing, es esencial poner en valor el capital humano ya que resulta la clave de esta estrategia.

La verdadera importancia del capital humano reside en conocer el papel clave que juegan los trabajadores en la realización de aquellas tareas imprescindibles para conseguir el éxito de una empresa.

Si los RRHH son conscientes del papel de cada uno de los trabajadores y consideran su satisfacción laboral, podrán tomar mejores decisiones. En efecto, se ha demostrado que existe una correlación directa entre la satisfacción del empleado y la satisfacción del cliente. 

Empleados felices, trabajo bien hecho.

¿Cuáles son los pilares del endomarketing?

La estrategia para mejorar el rendimiento y la fidelidad de los empleados se resume en:

1. La motivación de los empleados

La clave del éxito es descubrir qué es lo que mantiene a tus empleados motivados. La motivación no tiene porqué tener relación con el salario que reciben por su trabajo.

Otros tipos de salario se empiezan a valorar en el mercado laboral: estabilidad laboral, conciliación de la vida laboral, teletrabajo, políticas de diversidad e inclusión, salario en especie, salario emocional

Entender cuáles son las prioridades genéricas de tus empleados para estar motivados te va a permitir priorizar esas políticas de RRHH de acorde con lo que tus empleados esperan de la empresa.

2. La integración

Hacer que tus empleados se sientan parte de una gran familia puede resultar clave para conseguir compromiso con la empresa. 

Además, es esencial que todos y cada uno de los empleados sientan que su trabajo tiene un impacto directo en los resultados de la empresa. 

Trabajar en equipo, marcar objetivos individuales y de equipo puede ser de gran ayuda para lograr este compromiso del que hablamos.

3. Comunicación

La comunicación interna es la base fundamental para el buen entendimiento entre trabajadores en todas sus direcciones.

Como responsable de RRHH tienes que promover una comunicación transparente y constante, ayudar a los managers para que se comuniquen con sus equipos y ayudar a los trabajadores a comunicarse entre ellos.

Ofrecer de manera puntual foros, ya sean presenciales o online, para hablar sobre cosas concretas de la empresa puede ayudar a que los trabajadores comprendan que pueden conocer más sobre la empresa y sobre cómo se hacen las cosas en ella.

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¿Qué acciones de endomarketing impulsar en tu empresa?

Te proponemos algunas estrategias que aumentarán la satisfacción de tus colaboradores y los convertirán en verdaderos amantes de tu marca.

  1. Mejora las herramientas y procesos de comunicación interna

  2. Realiza workshops y formación para los diferentes equipos de trabajo

  3. Organiza Team Buildings e iniciativas de integración

  4. Ofrece gratificaciones extraordinarias

  5. Impulsa encuestas de satisfacción laboral

  6. Solicita referencias a los empleados

  7. Desarrolla un plan de carrera profesional para todos los departamentos

  8. Felicita y premia el trabajo realizado

  9. Trabaja los valores de la empresa

  10. Genera un impacto positivo con algunas actividades sociales

Estas propuestas deben ir organizadas y detalladas en un plan de endomarketing. De esta manera podrás ver los resultados rápidamente y conseguir:

  • Tener empleados más motivados

  • Mejorar la productividad de tus trabajadores

  • Tener menor rotación de personal

  • Mejorar el compromiso con la empresa

  • Una organización del trabajo más escalable

  • Incrementar la calidad del trabajo

En efecto, la captación y retención del talento es un punto a mejorar para la mayoría de empresas y para resaltar, hay que dedicarse plenamente a ello. 

Desde Payfit creemos que la clave es poder automatizar todas las tareas mecánicas y engorrosas de RRHH para tener tiempo para poder dedicarte a lo que verdaderamente importa: tus empleados.

Y es que en efecto, si cuentas con la tecnología y un equipo de expertos laborales para gestionar todo lo que son las nóminas y los procesos de RRHH (contratación de nuevos empleados, fichaje, ausencias y vacaciones, gastos profesionales…) tendrás tiempo para desarrollar un buen plan de endomarketing.

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