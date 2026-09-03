¿Sabías que el puesto de trabajo de tus empleados está englobado dentro de una categoría o grupo profesional?

Pertenecer a uno u otro grupo no es una cuestión poco importante ya que de ello dependerá las condiciones de trabajo así como las funciones que vas a desempeñar o el salario que vas a cobrar.

El origen de estas palabras nos remonta a la reforma laboral del 2012, que suprimió el concepto de categoría profesional, un concepto menos amplio y estipula el grupo profesional, regido por el Estatuto de los Trabajadores.

¿Qué es la categoría profesional de un trabajador?

¿Qué es la categoría profesional de un trabajador?

Los trabajadores en las empresas ocupan distintos puestos, con distintos requisitos de acceso, funciones y salarios. Estos puestos están organizados dentro de una clasificación profesional.

Los grupos profesionales agrupan a los trabajadores según sus aptitudes profesionales, titulaciones y condiciones generales del puesto.

Dentro de un mismo grupo profesional se pueden incluir distintas tareas, funciones, especialidades profesionales, así como responsabilidades profesionales.

🧮 Veámoslo a través de un ejemplo práctico:

La empresa "Los de Marketing SL." tiene trabajadores que desempeñan funciones de categorías profesionales muy diversas. Estos trabajadores, según sus funciones, responsabilidades y titulaciones académicas forman parte de un grupo profesional distinto.

Es esencial que el definir que el convenio colectivo marcará los grupos profesionales que habrá en las empresas que pertenezcan a ese convenio. Por ejemplo, el convenio colectivo de oficinas y despachos sigue el ejemplo siguiente:

En el primer grupo están incluidos los directivos, los puestos más altos y de mayor responsabilidad. Es necesario contar con un título universitario para poder acceder a este grupo. El CEO, Director Comercial, HR manager… son algunos de los ejemplos de esta categoría o grupo profesional. La nómina de estos profesionales tiende a ser más elevada.

⚠️ No hay que confundir la categoría o grupo profesional con los grupos de cotización de la Seguridad Social (y que aparece en el informe de vida laboral) de clasificación profesional o grupo de cotización.

En el segundo grupo aparecerán los puestos intermedios con responsabilidades propias que reportan a sus superiores. Las posiciones de este grupo son: jefes de equipo, comerciales, abogados de empresa… Las funciones de estas categorías profesionales son muy variadas pero se encuentran en el mismo grupo profesional.

En el tercer grupo están los trabajadores que tampoco necesitan de titulación específica y no tienen responsabilidades de gestión. Realizan diferentes tareas y algunos ejemplos de profesión en este grupo son los: limpiadores, oficiales de primera, reparteros…

Es esencial que dentro de estos grupos profesionales no haya discriminaciones, directas o indirectas entre hombres y mujeres. Como los grupos profesionales son muy amplios, dentro de los grupos profesionales puede haber subgrupos, donde se especifiquen más las funciones, las aptitudes necesarias o el contenido del trabajo.

Muchos profesionales se preguntan cuáles son las categorías profesionales que existen y eso depende del convenio en el que está adscrita la empresa. El grupo no se atiene tan solo a la preparación sino al grado de cualificación que el puesto de trabajo demanda.

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¿Cuál es la diferencia entre el grupo profesional y la categoría profesional?

La transición de la categoría profesional al grupo profesional en el ámbito laboral refleja un cambio significativo en cómo se clasifican y gestionan los puestos de trabajo dentro de las organizaciones.

A continuación, te explicamos en una tabla resumen la diferencia entre ambos términos y cómo puedes identificar tu grupo profesional actual:

Aspecto Categoría Profesional Grupo Profesional Enfoque Centrado en la titulación y capacitación del empleado. Centrado en las tareas y funciones a desarrollar en el puesto de trabajo. Uso Utilizado en convenios colectivos antiguos y aún vigente en algunos sectores. Adoptado en la nueva reforma laboral, reemplazando gradualmente el concepto de categoría profesional. Determinación Basado en la formación académica y competencias profesionales certificadas. Basado en la descripción de las tareas y la naturaleza del trabajo, independientemente de la formación académica. Flexibilidad Menor flexibilidad en adaptación a roles cambiantes debido al enfoque en titulación. Mayor flexibilidad y movilidad dentro de la empresa, permitiendo adaptaciones según las necesidades operativas. Ejemplo de Aplicación Un ingeniero y un técnico en diferentes categorías debido a su diferente nivel educativo. Un ingeniero y un técnico podrían estar en el mismo grupo si realizan funciones similares.

¿Cómo saber cuál es el grupo o categoría profesional de un trabajador?

Teóricamente la empresa y el trabajador acuerdan el grupo profesional al que pertenecerá el trabajador. En la práctica, al firmar el contrato de trabajo viene establecido el puesto que se va a ocupar.

En el encabezado, siguiendo la estructura de nómina se debe especificar con el grupo profesional en el que se está encuadrado.

Posteriormente, el convenio colectivo describe los puestos, funciones, titulaciones correspondientes a cada categoría profesional y habrá que buscar la más parecida a la del puesto de trabajo que ocupa un trabajador.

En el caso de realizar funciones de varios grupos, un trabajador pertenecerá al grupo al que se correspondan las funciones a las que se dedique más tiempo de la jornada laboral.

¿Por qué es importante conocer tu categoría o grupo profesional?

La categoría profesional, el contrato, el convenio colectivo y el grupo de cotización de la Seguridad Social son casi los aspectos más clave que un responsable de RRHH debe conocer para la buena gestión de equipos.

A fin de cuentas, el grupo profesional puede depender de:

Las funciones que se tienen que hacer.

El salario que se tiene que cobrar.

Estudios cursados y/o titulación obtenida.

Experiencia profesional.

En definitiva, el grupo o categoría profesional no es una clasificación cerrada, por lo que a muchas pymes les surgen dudas a la hora de encuadrar a un trabajador dentro de un grupo profesional. Lo mejor es contar con una gestoría online que te permita automatizar procesos y asesorarte de manera laboral en todas las dudas que tengas respecto a los RRHH. Otros artículos que te pueden interesar son categorías de trabajo y antigüedad en la empresa.

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